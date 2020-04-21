محمود محيي الدين يكشف آثار أزمة النفط على مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م

محمود محيي الدين

قال محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة 2030، إن الدول المنتجة للنفط تعتبر من أكثر الدول تأثراً بأزمة كورونا، حيث أوضحت توقعات صندوق النقد الدولي إلى تحقيقها معدلات نمو سالبة خلال 2020. وأوضح محيي الدين خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال اليوم من خلال تقنية الفيديو كونفراس، أن الدولة المستوردة للنفط هي الأقل تأثراً ومن بينهم مصر، حيث كشفت توقعات صندوق النقد أن معدل النمو في مصر سيحقق 2% خلال 2020، ويستمر في التعافي ليصل إلى 2.8%، مشيراً إلى أنه من الجيد أن تكون معدلات النمو خلال العامين ايجابيين رغم الأزمة.

أما على مستوى البطالة، أوضحت التوقعات أن مصر ستشهد معدلات بطالة تُقدر بـ10.3% خلال 2020، وتستمر في الارتفاع إلى 11.6% في 2021.وقال محمود محيي الدين أن هذه المعدلات تستوجب العمل على زيادة الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقامت جمعية رجال الأعمال المصريين بعمل ندوة تثقيفية

أما على مستوى البطالة، أوضحت التوقعات أن مصر ستشهد معدلات بطالة تُقدر بـ10.3% خلال 2020، وتستمر في الارتفاع إلى 11.6% في 2021.



وقال محمود محيي الدين أن هذه المعدلات تستوجب العمل على زيادة الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وقامت جمعية رجال الأعمال المصريين بعمل ندوة تثقيفية للمصدرين برئاسة المهندس على عيسى رئيس مجلس الإدارة، ومشاركة الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة 2030، لمناقشة الوضع الاقتصادي العالمي قبل وبعد فيروس كورونا، والجهود المبذولة لمنع الركود العالمي من التحول إلى منعطف، وآثاره على الاقتصاد المصري، والاتجاهات الاقتصادية لعالم ما بعد كورونا وكيفية الاستعداد لها في مصر.



