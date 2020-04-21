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محمود محيي الدين يكشف آثار أزمة النفط على مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م
محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
قال محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة 2030، إن الدول المنتجة للنفط تعتبر من أكثر الدول تأثراً بأزمة كورونا، حيث أوضحت توقعات صندوق النقد الدولي إلى تحقيقها معدلات نمو سالبة خلال 2020. وأوضح محيي الدين خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال اليوم من خلال تقنية الفيديو كونفراس، أن الدولة المستوردة للنفط هي الأقل تأثراً ومن بينهم مصر، حيث كشفت توقعات صندوق النقد أن معدل النمو في مصر سيحقق 2% خلال 2020، ويستمر في التعافي ليصل إلى 2.8%، مشيراً إلى أنه من الجيد أن تكون معدلات النمو خلال العامين ايجابيين رغم الأزمة.
أما على مستوى البطالة، أوضحت التوقعات أن مصر ستشهد معدلات بطالة تُقدر بـ10.3% خلال 2020، وتستمر في الارتفاع إلى 11.6% في 2021.وقال محمود محيي الدين أن هذه المعدلات تستوجب العمل على زيادة الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وقامت جمعية رجال الأعمال المصريين بعمل ندوة تثقيفية
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وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

وزيرة التخطيط: 3.5% معدل نمو اقتصادي متوقع لعام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن الخطة قدرت معدل النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 3.5?، ومعدل نمو متوقع 4.2? لعام 19/2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8? تأثّراً بالأزمة، كما أنه من الـمقدر أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

التخطيط: 740 مليار جنيه استثمارات كلية خلال عام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه وفقاً لتقديرات الخِطة، تبلغ الاستثمارات الكُليّة 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة في العام الحالي 19/2020، وهي أقل من الاستثمارات الـمحققة في عام 18/2019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه، ولتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، روعي تخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة والتي تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة 80? من الاستثمارات الكلية.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» في 357 قرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 قد راعت الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 محافظة، فضلاً عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليار جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: سيناريوهان لانتهاء أزمة كورونا في 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجب تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة، مشيرة إلى أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020).
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