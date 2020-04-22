شحاتة يكشف سر تعنيفه لنجوم الفراعنة أمام البرازيل
٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٣ ص
حسن شحاتة - صورة أرشيفية
تحدث حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"،ةعن فترته في قيادة الفراعنة، والتي حقق خلالها 3 ألقاب إفريقية، قائلا: "نجحت في تحقيق 3 ألقاب لبطولة الأمم الإفريقية، بعد بناء جيل قوي من اللاعبين، بدأت بضم 42 لاعبا حتى وصلت للمجموعة التي حققت معها إنجازات كبيرة، واعتمدت دائما على تقديم الكرة الجميلة منذ بدايتي التدريبية، والتي ساعدتني على تحقيق لقبي كأس مصر والسوبر المصري مع المقاولون العرب عندما كان الفريق بالدرجة الثانية، على حساب الأهلي والزمالك".
وأضاف: "فوجئت برهبة لاعبي المنتخب الأول في مواجهة البرازيل بكأس القارات واهتزاز شباكنا بـ3 أهداف في شوط المباراة الأول، ما دفعني لتعنيفهم بين شوطي المباراة.. وقلت لهم: لا أريد منكم سوى لعب كرتنا الجميلة التي يشهد بها الجميع".
وأكد أن منتخب مصر لم يفشل في الصعود لكأس العالم 2010، كما يتصور البعض، قائلا:
وأضاف: "فوجئت برهبة لاعبي المنتخب الأول في مواجهة البرازيل بكأس القارات واهتزاز شباكنا بـ3 أهداف في شوط المباراة الأول، ما دفعني لتعنيفهم بين شوطي المباراة.. وقلت لهم: لا أريد منكم سوى لعب كرتنا الجميلة التي يشهد بها الجميع".
وأكد أن منتخب مصر لم يفشل في الصعود لكأس العالم 2010، كما يتصور البعض، قائلا: "اتضحك علينا حتى لا نصعد".
وأوضح: "تم تغيير اللائحة بإقامة مباراة فاصلة مع الجزائر، رغم أحقيتنا في الصعود بحسبة المواجهات المباشرة بعد الخسارة 3-1 ثم الفوز بالقاهرة 2-0، وما يؤكد حديثي، أن اللائحة القديمة عاد العمل بها في الموسم التالي".
وذكر: "كنت أرغب في خوض المباراة الفاصلة بالإمارات، نظرا لحالة الحب الكبيرة بين الشعبين الإماراتي والمصري، ولكن اتحاد الكرة رفض وقتها لعدم وجود إمكانية خوض المباراة بقارة آسيا".