رياضة

شحاتة يكشف سر تعنيفه لنجوم الفراعنة أمام البرازيل

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٣ ص
حسن شحاتة - صورة أرشيفية
حسن شحاتة - صورة أرشيفية
تحدث حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"،ةعن فترته في قيادة الفراعنة، والتي حقق خلالها 3 ألقاب إفريقية، قائلا: "نجحت في تحقيق 3 ألقاب لبطولة الأمم الإفريقية، بعد بناء جيل قوي من اللاعبين، بدأت بضم 42 لاعبا حتى وصلت للمجموعة التي حققت معها إنجازات كبيرة، واعتمدت دائما على تقديم الكرة الجميلة منذ بدايتي التدريبية، والتي ساعدتني على تحقيق لقبي كأس مصر والسوبر المصري مع المقاولون العرب عندما كان الفريق بالدرجة الثانية، على حساب الأهلي والزمالك".
وأضاف: "فوجئت برهبة لاعبي المنتخب الأول في مواجهة البرازيل بكأس القارات واهتزاز شباكنا بـ3 أهداف في شوط المباراة الأول، ما دفعني لتعنيفهم بين شوطي المباراة.. وقلت لهم: لا أريد منكم سوى لعب كرتنا الجميلة التي يشهد بها الجميع". وأكد أن منتخب مصر لم يفشل في الصعود لكأس العالم 2010، كما يتصور البعض، قائلا:
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فاروق جعفر: بقاء كارتيرون في الزمالك ضرورة

قال فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إن الفريق الأبيض رفع نجومية بعض لاعبيه الأجانب مثل فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، فهما ثنائي رائع ولكن لعبهما للزمالك ساهم في رفع شعبيتهما، متابعا: "الأهلي والزمالك لا يقلان عن أندية أوروبية عديدة على مستوى الشعبية في الوطن العربي، وهذه الجماهيرية الواسعة جعلت ساسي وبن شرقي، بعدما حققا بطولات للزمالك، من أفضل نجوم الكرة العربية حاليا، والزمالك نجح في الفترة الماضية بسبب قوة إدارته التي استقدمت مجموعة من أفضل اللاعبين، كما أن بقاء كارتيرون مديرا فنيا للفريق أصبح ضرورة".
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الصحة العالمية توجه ضربة للكرة الأوروبية

عقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اجتماعًا إلكترونيًامع مسؤولي عدد من الأندية الأوروبية يوم الخميس الماضي، بحضور مندوبين من منظمة الصحة العالمية، لمناقشة مستقبل كرة القدم بالقارة، في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، على مستوى العالم. وذكرت مجلة فيجا البرازيلية، في تقرير صادر مساء اليوم، الثلاثاء، أن اثنين من أكبر علماء الأوبئة منظمة الصحة العالمية تواجدا بالاجتماع، حيث طالبا بضرورة تجميد النشاط الكروي في أوروبا حتى نهاية عام 2021، في محاولة لإيقاف تفشي فيروس كورونا.

3 قرارات من مجلس الأهلي بشأن أزمة فيروس كورونا

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بنظام «الفيديو كونفرانس» وناقش المجلس في اجتماع اليوم الاقتراحات التي طلبها الخطيب، قبل فترة من السادة أعضاء المجلس ومديري جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها كل المؤسسات والهيئات بعد توقف النشاط الرياضي بشكل خاص، وعجلة العمل تقريبًا بشكل عام.
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ضياء السيد: النني أفضل لاعب خط وسط في مصر

رفض ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، في حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، اتهام الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأمريكي بوب برادلي بالفشل، عقب الخسارة بسداسية أمام غانا في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، إذ أن المنتخب المصري واجه ظروفا صعبة مع برادلي بسبب توقف النشاط وقلة الدخل المالي، فمباراة غانا كانت استثنائية كما أن منتخبات كبرى في العالم وقعت تحت الظروف نفسها، موضحا: "ألمانيا خسرت 7-1 أمام البرازيل مثلا في كأس العالم 2014، وللعلم بين شوطي هذه المباراة اتصل بي برادلي وقال إن هذه المباراة ذكرته بما حدث أمام غانا".
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عماد متعب: أحمد عادل رفض طلبي عندما كنت في الأهلي

كشف عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة، بشأن بطولة أمم إفريقيا 2010، التي أقيمت في غانا، وتوج بها الفراعنة على حساب أصحاب الأرض، بهدف محمد ناجي جدو. وتحدث متعب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "بعض اللاعبين شاركوا في أمم إفريقيا 2010 وهم يعانون من إنفونزا الخنازير، كنا نلعب ودرجة حرارتنا 40"، وفي مباراة غانا النهائية كان 13 لاعبا يقومون بالتسخين بإضافة جدو وعبد الشافي بسبب إصابتي أنا وسيد معوض بمزق في العضلة الضامة في مباراة الجزائر واحتمالية عدم مشاركتنا".
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حسام حسن: لا أعلم أسباب عدم قيادتي لمنتخب مصر

تحدث حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، في حوار لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن حظوظه في تدريب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، فهو يملك كافة المقومات لتدريب الأهلي، كما أنه لديه تجارب رائعة في العمل مع أندية جماهيرية، موضحا أنه شرح للجماهير الحمراء كيفية رحيله للزمالك، وأنه تعرض لموقف لا يليق به من إدارة الأهلي، متابعا أنه لم يرحل لقيادة فريق بيراميدز من أجل المال، لكنه اكتفى بتجربته مع المصري البورسعيدي: "للأسف تعرضت لهجوم غير مبرر من إدارة المصري".
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حسام حسن: رحيل الثلاثي لن يهز الأهلي فنيا

دافع حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، عن سيطرة العصبية عليه كمدير فني، باعتبار أن أكبر المدربين في العالم يتعرضون لمثل هذه المواقف مثل بيب جوارديولا ويورجن كلوب وجوزيه مورينيو، والتقييم يكون بالجانب الفني والتكتيكي، قائلا إن منتخب مصر يملك الإمكانيات التي كانت تؤهله لتحقيق نتائج أفضل في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الإفريقية 2019، وأن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الممكن توظيفه بشكل أفضل مع الفراعنة والاعتماد على تحركاته سواء بالكرة أو بدونها، وإيجاد حلول قائمة على هذه التحركات ولكن هذا لا يحدث كثيرا.
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