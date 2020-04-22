شحاتة يكشف سر تعنيفه لنجوم الفراعنة أمام البرازيل

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٣ ص

حسن شحاتة - صورة أرشيفية

تحدث حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد"،ةعن فترته في قيادة الفراعنة، والتي حقق خلالها 3 ألقاب إفريقية، قائلا: "نجحت في تحقيق 3 ألقاب لبطولة الأمم الإفريقية، بعد بناء جيل قوي من اللاعبين، بدأت بضم 42 لاعبا حتى وصلت للمجموعة التي حققت معها إنجازات كبيرة، واعتمدت دائما على تقديم الكرة الجميلة منذ بدايتي التدريبية، والتي ساعدتني على تحقيق لقبي كأس مصر والسوبر المصري مع المقاولون العرب عندما كان الفريق بالدرجة الثانية، على حساب الأهلي والزمالك".

وأضاف: "فوجئت برهبة لاعبي المنتخب الأول في مواجهة البرازيل بكأس القارات واهتزاز شباكنا بـ3 أهداف في شوط المباراة الأول، ما دفعني لتعنيفهم بين شوطي المباراة.. وقلت لهم: لا أريد منكم سوى لعب كرتنا الجميلة التي يشهد بها الجميع". وأكد أن منتخب مصر لم يفشل في الصعود لكأس العالم 2010، كما يتصور البعض، قائلا: