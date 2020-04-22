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مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية دهس

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ ص
عناصر من قوات الاحتلال - صورة أرشيفية
عناصر من قوات الاحتلال - صورة أرشيفية
قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا فلسطينيا عند أحد الحواجز العسكرية، بعد أن هاجم بسيارته الحاجز، وطعن جنديا إسرائيليا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب استشهد بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، قرب بيت لحم، وتناقلت وسائل الإعلام العبرية الخبر، نقلا عن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على إبراهيم محمد إبراهيم حجاز هلسه (25 عاما)، إثر تنفيذه عملية طعن بالقرب من حاجز عسكري متاخم لمستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز".
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الجندي الإسرائيلي الذي تعرض للطعن عمره 20 عاما، وأصيب بجروح متوسطة نتيجة الطعن فى الجزء العلوي من الجسم، وتم نقله إلى مستشفى شعارى تسيدك فى القدس، ونشرت مواقع عبرية مقطع فيديو للحادث الذي وقع. وأعلنت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن إصابة الجندي متوسطة، من جراء الهجوم
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تعقيم الحرمين

رئاسة الحرمين تبدأ تعقيم الكعبة قبل رمضان

أطلقت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، عملية تعقيم ثوب وسطح الكعبة قبل بدء شهر رمضان، معلنة عن جدول لأئمة التراويح التي تقام دون مصلين، وأيضا صدور موافقة من خادم الحرمين على إقامة صلاة التراويح في الحرمين وتخفيفها إلى 5 تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.
تصليحات-فى -الكعبة

السعودية تسمح بإقامة «التراويح» في الحرمين بشروط

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، السماح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، موضحة أنه بموافقة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تقرر إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين. وقررت الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كورونا

466 إصابة بكورونا في فلسطين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس، موضحة في بيان أن الإصابات هي لثلاثة فلسطينيين من بلدة كفر عقب شمال القدس، بينها إصابة لطفل 6 سنوات، وإصابتان في قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.
البرلمان اللبناني

رش أعضاء البرلمان اللبناني بمطهرات لدى دخولهم لحضور جلسة

استُقبل أعضاء البرلمان اللبناني برش المطهرات لدى وصولهم لحضور جلسة برلمانية يوم الثلاثاء تغير مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقيست درجات الحرارة لأعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر اليونسكو، وقام رجل يرتدي حلة واقية برش أقدامهم بالمطهر، وكان كثيرون منهم يرتدون الكمامات أثناء إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.
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الحرم الابراهيمي

إسرائيل تصدق على قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في الخليل

صدق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على قرار الحكومة بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، بحسب "روسيا اليوم". وجاء تصديق مندلبليت على المصادرة لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم، والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل "تحديث" المكان وملاءمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي، وفق ما نقل موقع "عرب 48".
كورونا في إسرئيل

إسرئيل تسجل 9 وفيات جديدة بـ«كورونا» لترتفع إلى 167

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 167 حالة وفاة بعد تسجيل 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحة أن مسنا (96 عاما) توفي في مستشفى "لانيادو" في مدينة نتانيا، وكانت حالته خطيرة جدا، علما أنه عانى الكثير من الأمراض المزمنة، بينما أعلنت مستشفى "بوريا" في طبريا عن وفاة مسنة (85 عاما)، متأثرة بإصابتها، علما أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة، حيث كانت تمكث في بيت المسنين "يفنئيل" حيث توفي 18 مسنا جراء إصابتهم، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تغلق قريتين.. وارتفاع عدد ضحايا «كورونا»

قررت اسرائيل إغلاق قريتين شمال البلاد لمدة أسبوع بعد تشخيص 81 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو، أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت هيئة البث الإٍسرائيلية، اليوم السبت. من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و982 شخصا، تماثل منهم 3 آلاف و126 للشفاء. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد.
رياض منصور

فلسطين: إسرائيل تستغل أزمة «كورونا» لترسيخ احتلالها

أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور ، أن إسرائيل تستمر باستغلال تركيز المجتمع الدولي على ظروف الحياة والموت التي فرضها وباء "كورونا"، لترسيخ احتلالها غير القانوني، وتعزيز خطط الضم، وتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين من غارات واعتقالات وهدم، جاء ذلك في رسائل بعثها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "جمهورية الدومينيكان"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاكات حقوق الإنسان وارتكابها الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، حتى في ظل تفشي كورونا.
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