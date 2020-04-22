مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية دهس

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٢ ص

عناصر من قوات الاحتلال - صورة أرشيفية

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا فلسطينيا عند أحد الحواجز العسكرية، بعد أن هاجم بسيارته الحاجز، وطعن جنديا إسرائيليا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب استشهد بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، قرب بيت لحم، وتناقلت وسائل الإعلام العبرية الخبر، نقلا عن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على إبراهيم محمد إبراهيم حجاز هلسه (25 عاما)، إثر تنفيذه عملية طعن بالقرب من حاجز عسكري متاخم لمستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الجندي الإسرائيلي الذي تعرض للطعن عمره 20 عاما، وأصيب بجروح متوسطة نتيجة الطعن فى الجزء العلوي من الجسم، وتم نقله إلى مستشفى شعارى تسيدك فى القدس، ونشرت مواقع عبرية مقطع فيديو للحادث الذي وقع. وأعلنت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن إصابة الجندي متوسطة، من جراء الهجوم