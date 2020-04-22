السعودية تسمح بإقامة «التراويح» في الحرمين بشروط

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٦ ص

الحرم المكي - صورة أرشيفية

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، السماح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، موضحة أنه بموافقة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تقرر إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين. وقررت الداخلية السعودية، أمس الثلاثاء، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت التعديلات بالسماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا. كما سيتم السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية