تحذير أممي من مجاعات «كارثية» بسبب تفشي «كورونا»

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص

أطفال من اليمن يحصلون على المساعدات - صورة أرشيفية

حذرت الأمم المتحدة من أن العالم مهدد بانتشار مجاعات "مروعة" بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وقال ديفيد بيسل، رئيس برنامج الأغذية العالمي، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع كارثة. وبحسب تقرير، فقد تتضاعف أعداد من يعانون من الجوع من 135 مليون شخص إلى أكثر من 250 مليون شخص حول العالم. وقال البرنامج إن المخاطر تزداد بصورة كبيرة في 10 دول تعاني بالفعل من صراعات وأزمات اقتصادية وتغير المناخ. ويسلط التقرير الرابع حول الأزمات الغذائية الضوء على: اليمن، الكونغو، أفغانستان، فنزويلا، إثيوبيا، جنوب السودان، السودان، سوريا، نيجيريا، هايتي.

ويوضح التقرير أن 61% من السكان في جنوب السودان تضرروا من أزمة الغذاء العام الماضي، وحتى قبل وقوع الوباء كانت أجزاء من شرق إفريقيا وجنوب آسيا تواجه بالفعل نقصا حادا في الغذاء بسبب الجفاف واجتياح أسراب الجراد في أسوأ هجوم لها خلال عقود. وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، خلال مؤتمر عبر "الفيديو كونفرانس"،