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تحذير أممي من مجاعات «كارثية» بسبب تفشي «كورونا»

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص
أطفال من اليمن يحصلون على المساعدات - صورة أرشيفية
أطفال من اليمن يحصلون على المساعدات - صورة أرشيفية
حذرت الأمم المتحدة من أن العالم مهدد بانتشار مجاعات "مروعة" بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وقال ديفيد بيسل، رئيس برنامج الأغذية العالمي، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع كارثة. وبحسب تقرير، فقد تتضاعف أعداد من يعانون من الجوع من 135 مليون شخص إلى أكثر من 250 مليون شخص حول العالم. وقال البرنامج إن المخاطر تزداد بصورة كبيرة في 10 دول تعاني بالفعل من صراعات وأزمات اقتصادية وتغير المناخ. ويسلط التقرير الرابع حول الأزمات الغذائية الضوء على: اليمن، الكونغو، أفغانستان، فنزويلا، إثيوبيا، جنوب السودان، السودان، سوريا، نيجيريا، هايتي.
ويوضح التقرير أن 61% من السكان في جنوب السودان تضرروا من أزمة الغذاء العام الماضي، وحتى قبل وقوع الوباء كانت أجزاء من شرق إفريقيا وجنوب آسيا تواجه بالفعل نقصا حادا في الغذاء بسبب الجفاف واجتياح أسراب الجراد في أسوأ هجوم لها خلال عقود. وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، خلال مؤتمر عبر "الفيديو كونفرانس"،
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بريطانيا - كورونا

إسبانيا تعتزم إنهاء الإغلاق بسبب كورونا منتصف مايو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في جلسة برلمانية، اليوم الأربعاء، أن حكومته تخطط للبدء في إنهاء إجراءات إغلاق البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، قائلا إنه سيتم تخفيف هذه القيود ببطء وبشكل تدريجي لضمان السلامة، وذلك بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ومن المتوقع أن يمدد سانشيز حالة الطوارئ في إسبانيا حتى 9 مايو المقبل، وأمس الثلاثاء، قررت إسبانيا، السماح للأطفال بمغادرة منازلهم اعتبارا من الإثنين المقبل لأول مرة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد التخفيف الجزئي للإغلاق المفروض بهدف مكافحة كورونا.
أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

حاكم نيويورك: ترامب لم يضغط لإعادة فتح الاقتصاد

صرح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، بأنه بحث مع الرئيس دونالد ترامب مسائل تقديم الدعم الفيدرالي في محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن اللقاء كان بناءً، والنقاشات كانت حول إجراء الفحوصات ومشاكل الميزانية، مضيفا: "أمامنا مهمة ضخمة ينبغي علينا إنجازها وترك جميع الأمور الأخرى جانبا، وكانت نبرة المناقشات عملية وفعالة جدا، كما أن الولايات تحتاج إلى الدعم من الحكومة الفيدرالية، فنيويورك لم تعد تحتاج إلى سفينة المستشفى كومفورت الطبية"، جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب لقائه مع ترامب، اليوم الأربعاء.
فيروس-كورونا (3)

غدا.. بريطانيا تستعد لبدء اختبار لقاح على البشر

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن التجارب البشرية على لقاح طورته جامعة أوكسفورد ستبدأ غدا الخميس، فالطريقة المثلى لهزيمة الفيروس هي توفير لقاح، مضيفا أنه تم تخصيص 42.5 مليون جنيه إسترليني لصالح تجارب للقاحين طورتهما جامعتا "إمبيريال كوليدج لندن وأوكسفورد". وسجلت بريطانيا 823 حالة وفاة في المستشفيات مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و337 حالة.
كورونا والحجر الصحي (7)

مسؤول أمريكي يحذر من موجة أسوأ لكورونا ويكشف موعدها

قال روبرت ردفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، نشرتها اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء المقبل، وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا، مضيفا: "هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء القادم أكثر صعوبة مما مررنا به، وسيكون لدينا وباء الإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت، هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر".
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جوتيريش

الأمم المتحدة: اللقاح وحده ينقذ العالم من كورونا

حثت الأمم المتحدة دول العالم على السعي جاهدة للتوصل إلى لقاح ينقذ ملايين الأرواح، مع تجديد الحذر والقلق على القارة السمراء من تغول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو شاركت فيه حوالي 50 دولة إفريقية أعضاء في المنظمة، مساء أمس الأربعاء، إن "وحده لقاحا آمنا وفعالا، يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها على صعيد وباء كوفيد-19 آملا أن يتوافر قبل نهاية السنة"، متابعا: "لقاحا كهذا سينقذ ملايين الأرواح ومليارات لا تحصى من الدولارات".
فيروس- كورونا (8)

السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين في ولاية الخرطوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 14 شخصا، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما، مشيرة إلى أن الحالة رقم 13 هو سوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر ولا سجل مخالطة لشخص مصاب، أما الحالة 14 فهي لسوداني في الأربعينيات من العمر، وقد خالط شخصا قادما من خارج البلاد، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
الحرب-في-اليمن (3)

تجهيز أول مركز للعزل الصحي في اليمن استعدادا لكورونا

وصلت إلى العاصمة المؤقتة لليمن، الدفعة الأولى من المعدات الطبية الخاصة بتأثيث أول مركز للعزل الصحي لمعالجة فيروس كورونا، بالضباب، من منظمة الصحة العالمية. تسلم الدفعة ممثل عن السلطة المحلية مدير فرع مكتب الصحة بمديرية صبر الموادم نائب رئيس لجنة الطوارئ بالمديرية الدكتور عبد الله حسن، ورئيس فرق الاستجابة السريعة بمكتب الصحة عضو اللجنة الفنية بلجنة الطوارئ بالمحافظة منير الحميدي ومدير مركز الضباب خليل العامري. تحتوي الدفعة الأولى على جزء من معدات تأثيث مركز العزل الصحي أهمها عدد 5 أسرّة عناية مركزة.
الامم المتحدة

«كورونا» يجبر الأمم المتحدة على إخلاء مقارها

أجبر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأمم المتحدة على إخلاء مقارها في أنحاء متفرقة من العالم، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن 86 موظفا أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا، مضيفا: "حتى اليوم، أبلغ 86 من موظفي الأمم المتحدة في أنحاء العالم عن إصابتهم بكوفيد-19، ومعظم الحالات كانت في أوروبا، في المقابل أصاب الفيروس عاملين في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية أيضا".
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