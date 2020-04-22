رئيس مدغشقر يعلن التوصل لعلاج «كورونا» ويجربه بنفسه

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

رئيس مدغشقر أندريه راجولينا رئيس يجرب العلاج

أعلن أندريه راجولينا رئيس مدغشقر، عن التوصل لعلاج يشفي من فيروس كورونا المستجد، قائلا: "لقد أجريت الاختبارات وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج، هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في 7 أيام"، جاء ذلك في تصريحات له بمعهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية، الذي طور المشروب. وأشار راجولينا وهو يرتشف جرعة منه: "سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم، أمامكم، لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل". والعلاج أو الشراب، الذي أطلق عليه اسم "كوفيد العضوي"، مشتق من عشبة "الشيح"، وهي نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا، إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى.

وبحسب "فرانس برس"، فإنه لم يتم تقييم سلامة هذا العلاج وفعاليته دوليا، كما لم يتم نشر أي بيانات من التجارب التي أجريت قبل تطويره. يذكر أن العلماء كانوا قد حذروا من المخاطر المحتملة من المشروبات العشبية غير المختبرة، لكن راجولينا نفى أية تحفظات من هذا القبيل، قائلا إنه سيتم تقديمه لأطفال المدارس، حيث