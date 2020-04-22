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رئيس مدغشقر يعلن التوصل لعلاج «كورونا» ويجربه بنفسه

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص
رئيس مدغشقر أندريه راجولينا رئيس يجرب العلاج
رئيس مدغشقر أندريه راجولينا رئيس يجرب العلاج
أعلن أندريه راجولينا رئيس مدغشقر، عن التوصل لعلاج يشفي من فيروس كورونا المستجد، قائلا: "لقد أجريت الاختبارات وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج، هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في 7 أيام"، جاء ذلك في تصريحات له بمعهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية، الذي طور المشروب. وأشار راجولينا وهو يرتشف جرعة منه: "سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم، أمامكم، لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل". والعلاج أو الشراب، الذي أطلق عليه اسم "كوفيد العضوي"، مشتق من عشبة "الشيح"، وهي نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا، إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى.
وبحسب "فرانس برس"، فإنه لم يتم تقييم سلامة هذا العلاج وفعاليته دوليا، كما لم يتم نشر أي بيانات من التجارب التي أجريت قبل تطويره. يذكر أن العلماء كانوا قد حذروا من المخاطر المحتملة من المشروبات العشبية غير المختبرة، لكن راجولينا نفى أية تحفظات من هذا القبيل، قائلا إنه سيتم تقديمه لأطفال المدارس، حيث
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بريطانيا - كورونا

إسبانيا تعتزم إنهاء الإغلاق بسبب كورونا منتصف مايو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في جلسة برلمانية، اليوم الأربعاء، أن حكومته تخطط للبدء في إنهاء إجراءات إغلاق البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، قائلا إنه سيتم تخفيف هذه القيود ببطء وبشكل تدريجي لضمان السلامة، وذلك بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ومن المتوقع أن يمدد سانشيز حالة الطوارئ في إسبانيا حتى 9 مايو المقبل، وأمس الثلاثاء، قررت إسبانيا، السماح للأطفال بمغادرة منازلهم اعتبارا من الإثنين المقبل لأول مرة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد التخفيف الجزئي للإغلاق المفروض بهدف مكافحة كورونا.
أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

حاكم نيويورك: ترامب لم يضغط لإعادة فتح الاقتصاد

صرح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، بأنه بحث مع الرئيس دونالد ترامب مسائل تقديم الدعم الفيدرالي في محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن اللقاء كان بناءً، والنقاشات كانت حول إجراء الفحوصات ومشاكل الميزانية، مضيفا: "أمامنا مهمة ضخمة ينبغي علينا إنجازها وترك جميع الأمور الأخرى جانبا، وكانت نبرة المناقشات عملية وفعالة جدا، كما أن الولايات تحتاج إلى الدعم من الحكومة الفيدرالية، فنيويورك لم تعد تحتاج إلى سفينة المستشفى كومفورت الطبية"، جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب لقائه مع ترامب، اليوم الأربعاء.
فيروس-كورونا (3)

غدا.. بريطانيا تستعد لبدء اختبار لقاح على البشر

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن التجارب البشرية على لقاح طورته جامعة أوكسفورد ستبدأ غدا الخميس، فالطريقة المثلى لهزيمة الفيروس هي توفير لقاح، مضيفا أنه تم تخصيص 42.5 مليون جنيه إسترليني لصالح تجارب للقاحين طورتهما جامعتا "إمبيريال كوليدج لندن وأوكسفورد". وسجلت بريطانيا 823 حالة وفاة في المستشفيات مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و337 حالة.
كورونا والحجر الصحي (7)

مسؤول أمريكي يحذر من موجة أسوأ لكورونا ويكشف موعدها

قال روبرت ردفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، نشرتها اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء المقبل، وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا، مضيفا: "هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء القادم أكثر صعوبة مما مررنا به، وسيكون لدينا وباء الإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت، هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر".
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فيروس-كورونا (3)

غدا.. بريطانيا تستعد لبدء اختبار لقاح على البشر

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن التجارب البشرية على لقاح طورته جامعة أوكسفورد ستبدأ غدا الخميس، فالطريقة المثلى لهزيمة الفيروس هي توفير لقاح، مضيفا أنه تم تخصيص 42.5 مليون جنيه إسترليني لصالح تجارب للقاحين طورتهما جامعتا "إمبيريال كوليدج لندن وأوكسفورد". وسجلت بريطانيا 823 حالة وفاة في المستشفيات مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و337 حالة.
دونالد ترامب

ترامب:لدينا 29 مليون جرعة من عقار لعلاج أعراض كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لديها مخزون 29 مليون جرعة من عقار "الهيدروكسلوروكين"، لعلاج أعراض وباء كورونا، مضيفا أنه تم إجراء فحص كورونا وتسلم نتائجه لـ1.67 مليون أمريكي، وأحدث البيانات تشير الى أن التوقعات بالنسبة لأعداد الوفيات من فيروس كورونا ربما كان على أقصى تقدير، متابع: "لا نملك رفاهية انتظار سنين في تجربة عقارات لعلاج فيروس كورونا، ونتمنى أن يكون ما نراه ثباتا في ضحايا فيروس كورونا في المناطق الأكثر تضررا في الولايات المتحدة".
كورونا

أقل من 18 سنة.. وفاة أول مراهق بكورونا في أمريكا

أعلنت السلطات الصحية في لوس أنجلوس الثلاثاء، وفاة مراهق مصاب بكورونا، لتسجل الولايات المتحدة الأمريكية، أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس المستجد (كوفيد-19)، لشخص يقلّ عمره عن 18 عاما. وقالت لجنة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس في بيان، إنّها أحصت وفاة ثلاثة أشخاص إضافيين بالفيروس، هم بالغان عمرهما 50 و70 عاما ومراهق يقلّ عمره عن 18 عاما، كان يعيش في لانكاستر الواقعة على بعد 40 كم شمال مدينة لوس أنجليس.
فيروس- كورونا (15)

إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في عدد إصابات كورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، إن البلاد سجلت 107 إصابات جديدة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا ، وذلك بحسبما ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية، مشيرا إلى أن 7 أشخاص آخرين توفوا بالمرض، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في إندونيسيا إلى 55 شخصا، في حين أن 30 شخصا تماثلوا للشفاء.
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