مسؤول أمريكي يحذر من موجة أسوأ لكورونا ويكشف موعدها

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص

كورونا - صورة أرشيفية

قال روبرت ردفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، نشرتها اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء المقبل، وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا، مضيفا: "هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء القادم أكثر صعوبة مما مررنا به، وسيكون لدينا وباء الإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت، هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر".

وظهر فيروس كورونا، الذي يتسبب في مرض شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي وأطلق عليه اسم كوفيد-19، في وسط الصين أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تأكدت إصابة قرابة 810 آلاف شخص ووفاة ما يربو على 45 ألف شخص بالفيروس في الولايات المتحدة. ومع تخفيف إجراءات العزل العام، تدريجيا أكد ردفيلد، على أهمية التزام