اليوم.. عودة المصريين العالقين بالرياض إلى مرسى علم

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص

مصر للطيران - صورة أرشيفية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأربعاء، إحدى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلة استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض، تقل على متنها أكثر من 300 مصري عالق، في ظل ظروف تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعد الرحلة هى الثانية ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، إذ وصلت، أمس الثلاثاء، أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكبا عالقين في لبنان.

ومن المنتظر أن يتم تسيير 22 رحلة لعودة العالقين المصريين في عدة دول أجنبية وعربية وإفريقية، وتم تخصيص حجر صحى للمصريين القادمين من الدول المختلفة لمدة 14 يوم، داخل الفنادق المختلفة بمرسى علم، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.وكانت وزارة الطيران المدني، قد أعلنت عن

ومن المنتظر أن يتم تسيير 22 رحلة لعودة العالقين المصريين في عدة دول أجنبية وعربية وإفريقية، وتم تخصيص حجر صحى للمصريين القادمين من الدول المختلفة لمدة 14 يوم، داخل الفنادق المختلفة بمرسى علم، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.



وكانت وزارة الطيران المدني، قد أعلنت عن تسيرها نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، حتى نهاية أبريل بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.



وكانت وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار مرسى علم الدولى، طائرة الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلة استثنائية رقم MS709 قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت وعلى متنها 73 عالقا من المصريين



