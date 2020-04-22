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اليوم.. عودة المصريين العالقين بالرياض إلى مرسى علم

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص
مصر للطيران - صورة أرشيفية
مصر للطيران - صورة أرشيفية
يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأربعاء، إحدى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلة استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض، تقل على متنها أكثر من 300 مصري عالق، في ظل ظروف تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعد الرحلة هى الثانية ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، إذ وصلت، أمس الثلاثاء، أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكبا عالقين في لبنان.
ومن المنتظر أن يتم تسيير 22 رحلة لعودة العالقين المصريين في عدة دول أجنبية وعربية وإفريقية، وتم تخصيص حجر صحى للمصريين القادمين من الدول المختلفة لمدة 14 يوم، داخل الفنادق المختلفة بمرسى علم، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.وكانت وزارة الطيران المدني، قد أعلنت عن
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«شكاوى الأعلى للإعلام» توصي بحجب حسابات تروج للدعارة

أوصت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة، والتي انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل إلى 3 آلاف دولار.
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رئيس النواب يفتتح جلسة التصويت على عدد من القوانين

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، للتصويت النهائي على عدد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها في جلسة، أمس الثلاثاء، إذ يواصل المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كوررونا المستجد (كوفيد - 19)، ووافق البرلمان في جلسته أمس على 8 تشريعات، وتنتظر الموافقة النهائية في جلسة اليوم، وهي:
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«صحة النواب» توافق على مشروع قانون الوقاية من الأمراض المعدية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ??? لسنة ???? في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
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«تيك توك» تتبرأ من فيديو الطالبة حنين حسام

أكدت الشركة المسؤولة عن تطبيق "توك توك"، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المحتوى المتداول محل التحقيق للطالبة حنين حسام، لم يتم نشره من خلال المنصة، موضحة أنها لا تؤيد أو تفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بإرشاداتنا وقواعدنا المدرجة، وأن منصة "تيك توك" تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق، وذلك من خلال إرشادات تساعد المستخدمين، على فهم كيفية استخدام التطبيق بطريقة إيجابية وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول.
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طائرة- مصر -للطيران (2)

تسيير رحلة خاصة إلى بيروت لإعادة المصريين العالقين

تقلع، اليوم الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين في لبنان تابعة لشركة مصر للطيران، لإجلاء المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج، وتغادر رحلة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، في الساعة الخامسة مساءً متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لإعادة المصريين العالقين من هناك إلى مطار مرسى علم الدولي.
كورونا 7

بأيدٍ مصرية.. إنتاج أول جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، نجاح فريق بحثي في الجامعة في تصنيع أول جهاز مصري للتنفس الصناعي من مكونات محلية، لدعم المستشفيات الجامعية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحًا أن الجامعة وضعت خطة لتصنيع الجهاز محليًّا لمواجهة الفيروس الذي يسبب التهابات في الجهاز التنفسي تؤثر على الرئتين، حيث يعاني المصابون من ضيق التنفس الشديد، وقد يسبب الفيروس تلف الرئتين، ما يؤدي لتسرب السوائل من الأوعية الدموية الصغيرة في الرئتين.
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الأوقاف تلغي موائد الإفطار العامة: الفقراء أولى بالسلع

أعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وتؤكد على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مؤكدة أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.
حزب-الوفد

الوفد يطالب بالرقابة على القطاع الخاص لمنع تسريح العمال

أكد حمدي قوطة رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، ضرورة تفعيل الدور الرقابي للحكومة على مصانع وشركات القطاع الخاص خاصة خلال الفترة الحالية، قائلا إنه بدأت في الآونة الأخيرة تلجأ بعض المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص لتسريح جزء من العمالة الموجودة لديها من أجل تخفيف الأعباء المالية عليها.
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