رياضة

فاروق جعفر: بقاء كارتيرون في الزمالك ضرورة

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص
فاروق جعفر - صورة أرشيفية
فاروق جعفر - صورة أرشيفية
قال فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إن الفريق الأبيض رفع نجومية بعض لاعبيه الأجانب مثل فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، فهما ثنائي رائع ولكن لعبهما للزمالك ساهم في رفع شعبيتهما، متابعا: "الأهلي والزمالك لا يقلان عن أندية أوروبية عديدة على مستوى الشعبية في الوطن العربي، وهذه الجماهيرية الواسعة جعلت ساسي وبن شرقي، بعدما حققا بطولات للزمالك، من أفضل نجوم الكرة العربية حاليا، والزمالك نجح في الفترة الماضية بسبب قوة إدارته التي استقدمت مجموعة من أفضل اللاعبين، كما أن بقاء كارتيرون مديرا فنيا للفريق أصبح ضرورة".
وأضاف جعفر: "كارتيرون مدرب رائع وحقق نجاحات مع الزمالك والفريق يحتاج بقاءه، كارتيرون مع الزمالك أكثر نجاحا مما كان عليه في وادي دجلة والأهلي"، كاشفا عن رغبته في ضم النيجيري بابانجيدا لاعب أياكس الهولندي الأسبق ضمن صفقة مواطنه إيمانويل أمونيكي، بعدما تابع الثنائي في دورة الألعاب الإفريقية عام 1991 التي
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آل الشيخ يكشف كواليس صورة فتحي مع مسئولي بيراميدز

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