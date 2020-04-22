فاروق جعفر: بقاء كارتيرون في الزمالك ضرورة
٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص
فاروق جعفر - صورة أرشيفية
قال فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إن الفريق الأبيض رفع نجومية بعض لاعبيه الأجانب مثل فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، فهما ثنائي رائع ولكن لعبهما للزمالك ساهم في رفع شعبيتهما، متابعا: "الأهلي والزمالك لا يقلان عن أندية أوروبية عديدة على مستوى الشعبية في الوطن العربي، وهذه الجماهيرية الواسعة جعلت ساسي وبن شرقي، بعدما حققا بطولات للزمالك، من أفضل نجوم الكرة العربية حاليا، والزمالك نجح في الفترة الماضية بسبب قوة إدارته التي استقدمت مجموعة من أفضل اللاعبين، كما أن بقاء كارتيرون مديرا فنيا للفريق أصبح ضرورة".
وأضاف جعفر: "كارتيرون مدرب رائع وحقق نجاحات مع الزمالك والفريق يحتاج بقاءه، كارتيرون مع الزمالك أكثر نجاحا مما كان عليه في وادي دجلة والأهلي"، كاشفا عن رغبته في ضم النيجيري بابانجيدا لاعب أياكس الهولندي الأسبق ضمن صفقة مواطنه إيمانويل أمونيكي، بعدما تابع الثنائي في دورة الألعاب الإفريقية عام 1991 التي
وأضاف جعفر: "كارتيرون مدرب رائع وحقق نجاحات مع الزمالك والفريق يحتاج بقاءه، كارتيرون مع الزمالك أكثر نجاحا مما كان عليه في وادي دجلة والأهلي"، كاشفا عن رغبته في ضم النيجيري بابانجيدا لاعب أياكس الهولندي الأسبق ضمن صفقة مواطنه إيمانويل أمونيكي، بعدما تابع الثنائي في دورة الألعاب الإفريقية عام 1991 التي أقيمت في مصر.
وذكر: "شاهدت مباراة لمنتخب نيجيريا في ستاد الإسماعيلية وأعجبت بالثنائي إيمانويل وبابانجيدا وكان في نفس اللقاء أحد مسؤولي الأهلي، وأعجب بهما، لكنني مكثت بالإسماعيلية، وعرضت على الثنائي اللعب للزمالك".
وأوضح: "سافرت إلى نيجيريا بعد البطولة مباشرة مع سمير السيد وكيل اللاعبين، وزرت إيمانويل في منزله وحصلنا على توقيعه، لكن بابانجيدا رفض في اللحظات الأخيرة بعدما تلقى عرضا هولنديا".