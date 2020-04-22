غدا.. بريطانيا تستعد لبدء اختبار لقاح على البشر

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن التجارب البشرية على لقاح طورته جامعة أوكسفورد ستبدأ غدا الخميس، فالطريقة المثلى لهزيمة الفيروس هي توفير لقاح، مضيفا أنه تم تخصيص 42.5 مليون جنيه إسترليني لصالح تجارب للقاحين طورتهما جامعتا "إمبيريال كوليدج لندن وأوكسفورد". وسجلت بريطانيا 823 حالة وفاة في المستشفيات مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و337 حالة.

وقال هانكوك: "إن العمل على اللقاحين يحقق تقدما سريعا، وفكرة أن نكون أول دولة تتوصل إلى لقاح ناجح مهمة جدا، ولذا تعول الحكومة على الأمر كثيرا"، مدافعا عن الحكومة وسط انتقادات متزايدة بسبب النقص المستمر في معدات الوقاية الشخصية للعاملين في القطاع الطبي. ووصف الجهود الرامية إلى توفير معدات الوقاية الشخصية