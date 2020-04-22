سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية - صورة أرشيفية
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية - صورة أرشيفية
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارا يحدد عمل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا، في شهر رمضان الكريم، ونص القرار أيضا على السماح للمخابز المستثناة بالعمل حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، وذلك تيسيرا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.
ووجه المصيلحي بالتأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة، متابعا أن القرار شمل أيضا تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توافر وجودة كافة السلع الغذائية بالأسعار المناسبة، خاصة الهامة والضرورية
اقرأ المزيد

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 544.1 مليار جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "egx30 " بنسبة 0.75%، ليصل إلى مستويات 9801.3 نقطة، وارتفع مؤشر egx70" متساوي الأوزان بنسبة 1.13% ليسجل مستوى 107.6 نقطة، بينما تراجع موشر الأوسع نطاقا " egx100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1073 نقطة.

التموين تطرح كوبونات سلع غذائية بفئات تصل ل100 جنيه لغير القادرين

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعداد كبيرة من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ 20 والـ 50 والـ 100 جنية. وأعلن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فكرة تلك الكوبونات تأتي في اطار دعم التكافل الاجتماعي حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية او المستلزمات الرمضانية.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 737 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1701 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

20 ألف من الـATM و50 ألف من الفروع.. رفع حد السحب اليومي من البنوك

قال محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، اليوم، الأربعاء، إنه تم الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزى المصرى على زيادة حد السحب النقدى للأفراد بداية من شهر رمضان. وأضاف الأتربي، إنه سيتم تعديل حدود السحب للأفراد لتصبح 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـ ATM يوميًا بدلا من 5 آلاف جنيه فى الوقت الحالى، وترتفع فى الفروع من 10 ألاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه.
اقرأ المزيد من الأخبار
انهيار-صومعة-قمح-فى-المنيا (7)

توريد 1658 طن قمح لصوامع وشون المنيا

وصلت كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020، داخل شون وصوامع محافظة المنيا، 1658 طن و66 كيلو. وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، إذ جرى هذا العام زراعة 249 ألف و400 فدان، من القمح، بزيادة عن العام الماضي قدرها 31 ألف فدان.
متابعة-اسعار-السوق-واسعار-ياميش-رمضان-تصوير-دعاء-السيد (4)

تموين الإسكندرية: طرح سلع بتخفيض 30% استعدادا لرمضان

قال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي، بالإسكندرية، إن المديرية استعدت هذا العام لاستقبال شهر رمضان الفضيل بتوفير منافذ "أهلاً رمضان" بالهايبرات والمجمعات الاستهلاكية، وانطلقت من 10 أبريل حتى 10 مايو بتخفيضات حقيقية وأسعار تنافسية تصل لـ30? تعويضا لمعارض وشوادر "أهلاً رمضان" التي ألغيت هذا العام نظرا لأزمة فيروس كورونا وتلافيا لحدوث تكدس وازدحام وقد وفرت الوزارة السلع الغذائية بكميات وفيرة وجودة عالية وأسعار تنافسية.
سلع-استهلاكية

أهلا رمضان: السلع الغذائية متوفرة ولم تتأثر بكورونا

أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، ان الأسعار مستقرة فى الأسواق، ولم يتم رصد أى زيادات بها، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تكالبًا كبيرًا من جانب المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع نتيجة المخاوف من فيروس كورونا، لكنها لم تؤثر على المعروض فى السوق. ويشير يحيى إلى أن الشعبة تقوم بعدة مبادرات كل عام مع قدوم شهر رمضان الكريم بالتعاون مع وزارة التموين، من أجل توفير كل السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن هناك زيادة فى الطلب على شراء بعض السلع، ومنها الأرز والمكرونة والألبان وغيرها.
السلع-الغذائية-فى-المجمعات-و-السوبر-ماركت (1)

التموين: لا زيادة في أسعار الدواجن والأرز

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية. وأكدت وزارة التموين، في بيان اليوم الجمعة، أن كافة المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسيتم صرفها فور توريدهم لمحصول القمح. وأوضحت وزارة التموين، أن صوامع القمح التابعة للوزارة مستعدة لاستقبال محصول القمح هذا الموسم والذي سيبدأ من منتصف إبريل حتى منتصف يوليو 2020. ونفت أيضًا الوزارة، ارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]