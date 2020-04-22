التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارا يحدد عمل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا، في شهر رمضان الكريم، ونص القرار أيضا على السماح للمخابز المستثناة بالعمل حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، وذلك تيسيرا للمواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، والإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.

ووجه المصيلحي بالتأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة، متابعا أن القرار شمل أيضا تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توافر وجودة كافة السلع الغذائية بالأسعار المناسبة، خاصة الهامة والضرورية