الرقابة المالية تقبل استقالة رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن قبول استقالة محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والتي تقدم بها للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، أمس الثلاثاء، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها في 18 مايو المقبل.



وأوضح عمران أن مجلس إدارة الهيئة يتجه لتطبيق قرار الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي على شركة مصر للمقاصة في أول انتخابات مقبلة، مع تحديد حد أقصى لعدد الفترات التي يسمح فيها ببقاء رئيس مجلس الإدارة او الأعضاء المنتدبين والترشح لعضوية المجلس.