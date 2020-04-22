حاكم نيويورك: ترامب لم يضغط لإعادة فتح الاقتصاد

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ ص

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك - صورة أرشيفية

صرح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، بأنه بحث مع الرئيس دونالد ترامب مسائل تقديم الدعم الفيدرالي في محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن اللقاء كان بناءً، والنقاشات كانت حول إجراء الفحوصات ومشاكل الميزانية، مضيفا: "أمامنا مهمة ضخمة ينبغي علينا إنجازها وترك جميع الأمور الأخرى جانبا، وكانت نبرة المناقشات عملية وفعالة جدا، كما أن الولايات تحتاج إلى الدعم من الحكومة الفيدرالية، فنيويورك لم تعد تحتاج إلى سفينة المستشفى كومفورت الطبية"، جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب لقائه مع ترامب، اليوم الأربعاء.

وتابع كومو أن ترامب يدرك أن مختلف الولايات لها احتياجات مختلفة، ولذلك فإن الرئيس لم يضغط عليه من أجل إعادة فتح الاقتصاد بنيويورك. وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر توجيهات بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تدريجيا، مشيرا إلى أن بعض الولايات قد تفتح بحلول 1 مايو المقبل، وأن كل ولاية ستتمكن من الشروع في فتح الاقتصاد