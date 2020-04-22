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حاكم نيويورك: ترامب لم يضغط لإعادة فتح الاقتصاد

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ ص
أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك - صورة أرشيفية
أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك - صورة أرشيفية
صرح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، بأنه بحث مع الرئيس دونالد ترامب مسائل تقديم الدعم الفيدرالي في محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن اللقاء كان بناءً، والنقاشات كانت حول إجراء الفحوصات ومشاكل الميزانية، مضيفا: "أمامنا مهمة ضخمة ينبغي علينا إنجازها وترك جميع الأمور الأخرى جانبا، وكانت نبرة المناقشات عملية وفعالة جدا، كما أن الولايات تحتاج إلى الدعم من الحكومة الفيدرالية، فنيويورك لم تعد تحتاج إلى سفينة المستشفى كومفورت الطبية"، جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب لقائه مع ترامب، اليوم الأربعاء.
وتابع كومو أن ترامب يدرك أن مختلف الولايات لها احتياجات مختلفة، ولذلك فإن الرئيس لم يضغط عليه من أجل إعادة فتح الاقتصاد بنيويورك. وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر توجيهات بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تدريجيا، مشيرا إلى أن بعض الولايات قد تفتح بحلول 1 مايو المقبل، وأن كل ولاية ستتمكن من الشروع في فتح الاقتصاد
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بريطانيا - كورونا

إسبانيا تعتزم إنهاء الإغلاق بسبب كورونا منتصف مايو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في جلسة برلمانية، اليوم الأربعاء، أن حكومته تخطط للبدء في إنهاء إجراءات إغلاق البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، قائلا إنه سيتم تخفيف هذه القيود ببطء وبشكل تدريجي لضمان السلامة، وذلك بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ومن المتوقع أن يمدد سانشيز حالة الطوارئ في إسبانيا حتى 9 مايو المقبل، وأمس الثلاثاء، قررت إسبانيا، السماح للأطفال بمغادرة منازلهم اعتبارا من الإثنين المقبل لأول مرة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد التخفيف الجزئي للإغلاق المفروض بهدف مكافحة كورونا.
فيروس-كورونا (3)

غدا.. بريطانيا تستعد لبدء اختبار لقاح على البشر

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن التجارب البشرية على لقاح طورته جامعة أوكسفورد ستبدأ غدا الخميس، فالطريقة المثلى لهزيمة الفيروس هي توفير لقاح، مضيفا أنه تم تخصيص 42.5 مليون جنيه إسترليني لصالح تجارب للقاحين طورتهما جامعتا "إمبيريال كوليدج لندن وأوكسفورد". وسجلت بريطانيا 823 حالة وفاة في المستشفيات مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و337 حالة.
كورونا والحجر الصحي (7)

مسؤول أمريكي يحذر من موجة أسوأ لكورونا ويكشف موعدها

قال روبرت ردفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، نشرتها اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء المقبل، وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا، مضيفا: "هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء القادم أكثر صعوبة مما مررنا به، وسيكون لدينا وباء الإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت، هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر".
رئيس مدغشقر يجرب العلاج بنفسه أمام الوزراء والمسؤولين

رئيس مدغشقر يعلن التوصل لعلاج «كورونا» ويجربه بنفسه

أعلن أندريه راجولينا رئيس مدغشقر، عن التوصل لعلاج يشفي من فيروس كورونا المستجد، قائلا: "لقد أجريت الاختبارات وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج، هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في 7 أيام"، جاء ذلك في تصريحات له بمعهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية، الذي طور المشروب. وأشار راجولينا وهو يرتشف جرعة منه: "سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم، أمامكم، لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل". والعلاج أو الشراب، الذي أطلق عليه اسم "كوفيد العضوي"، مشتق من عشبة "الشيح"، وهي نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا، إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى.
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الشرطة-الأمريكية (2)

مئات المتظاهرين بأمريكا يطالبون بإعادة فتح الاقتصاد

تجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من مبنى الكابيتول في مدينة دنفر الأمريكية للاحتجاج على أمر حاكم ولاية كولورادو بالبقاء في المنزل، متجاهلين إرشادات التباعد الإجتماعي، وطالب المتظاهرون، حاكم الولاية جاريد بولس، بإعادة فتح اقتصاد الولاية بحجة أن إجراءات الإغلاق التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا تسبب الكثير من الضرر لسبل عيش السكان. وبحسب موقع "دنفرايت" الإخباري المحلي، رفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "البطالة تحصد الأرواح أيضا" و"أفضل أن اتعرض لخطر فيروس كورونا بدلا من الاشتراكية". ونظمت مظاهرات مماثلة في جميع أنحاء البلاد.
حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت

ولايات أمريكية تعلن أولى خطوات تخفيف الإغلاق التام

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، في كلمة تلفزيونية، اليوم السبت، أن ولايته ستبدأ تخفيف أوامر الإغلاق التام الأسبوع المقبل، إذ أن شركات البيع بالتجزئة غير الضرورية ستبدأ عملها بجمع الطلبات وتوصيلها بدءا من يوم الجمعة المقبل، بينما سيعاد بدءا من الإثنين المقبل فتح حدائق بالولاية مع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي، قائلا: "نبدأ الآن في رؤية بصيص أمل أن أسوأ ما في كوفيد-19 قد نتجاوزه قريبا". كما قال حكام ولايات أخرى إنه سيجري تخفيف بعض القيود، في الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات ضد الإجراءات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد.
دونالد ترامب

ترامب: أمور غريبة تحيط بأصل فيروس «كورونا»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمورا غريبة كثيرة تحدث فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "الحكومة تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين، فهناك أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك". ويعد مصدر الفيروس لغزا، ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن الفيروس بدأ أصلا في الخفافيش، وذكرت محطة "فوكس نيوز" سابقا، أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.
ترامب (2)

بعد خسائر كورونا.. الإمبراطورية الأمريكية تدخل دائرة الخطر

حالة من التخبط يعيشها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ظل أزمة كورونا الكارثية التى تجتاح العالم بسرعة رهيبة، مخلفة عددا كبيرا من الإصابات والوفيات، إذ لا يزال الرجل الأول فى البيت الأبيض يكابر بين الحين والآخر، مقللا من حجم تلك الكارثة، بل كثيرا لا يعترف بها من الأساس، رغم تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات فى العالم بعد أن أظهرت الإحصائيات الأخيرة وفاة أكثر من 20 ألف شخص، محققة أعلى معدل وفاة يومى بتجاوزها 2000 حالة.
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