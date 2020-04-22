إياد نصار يشارك في موسم رمضان بمسلسل «ليالينا 80»

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ ص

إياد نصار - صورة أرشيفية

ينتهي النجم إياد نصار من تصوير مسلسله "ليالينا 80"، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والمقرر عرضه على شاشة قناة "cbc"، ويواصل نصار حاليا تصوير مشاهده، بحي عماد الدين في مدينة الإنتاج الإعلامي.

والمسلسل من بطولة غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح. يذكر، أن نصار سيشارك كضيف شرف مع النجم أمير كرارة، في مسلسل "الاختيار" والمقرر عرضه على