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إياد نصار يشارك في موسم رمضان بمسلسل «ليالينا 80»

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ ص
إياد نصار - صورة أرشيفية
إياد نصار - صورة أرشيفية
ينتهي النجم إياد نصار من تصوير مسلسله "ليالينا 80"، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والمقرر عرضه على شاشة قناة "cbc"، ويواصل نصار حاليا تصوير مشاهده، بحي عماد الدين في مدينة الإنتاج الإعلامي.
والمسلسل من بطولة غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح. يذكر، أن نصار سيشارك كضيف شرف مع النجم أمير كرارة، في مسلسل "الاختيار" والمقرر عرضه على
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زينه

خوف وإصابة.. زينة أولي ضحايا «خلي بالك من فيفي»

حالة من الخوف والصراخ انتابت الفنانة زينة بعد سقوط الخادمة التي تعمل في منزل فيفي عبده أرضا مدعية إصابتها بالصرع، في الوقت الذي سقطت فيه «زينة» على الأرض أثناء محاولته الهروب للتعرض للإصابة في الركبة وتحاول الخادمة تخويفها، لتصرخ زينة قائلة: «أنا عايزة أمشي من هنا»، فيما تحاول فيفي عبده تهدئتها حتى تكمل باقي فقرات مقالب برنامجها «خلي بالك من فيفي» في أولى حلقاته على قناة mbc مصر. وتدور فكرة البرنامج حول استضافة النجوم في بيتها، لإجراء حوار، وأثناء التصوير تحدث مواقف غريبة، لم يتوقعها النجم، ويحاول الهرب بأي شكل.
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«خلي بالك من فيفي».. mbc مصر تعرض غدا 3 مسلسلات وبرنامج

نشرت قناة mbc مصر على حسابها عبر «إنستجرام»، خريطة برامجها ومسلسلاتها التي تعرض غدًا الثلاثاء 21 أبريل، إذ ضمت قائمة العروض 3 مسلسلات جديدة، فيعرض مسلسل «اللعبة» الساعة 7:30، من بطولة شيكو، وهشام ماجد، ويعرض برنامج «خلي بالك من فيفي» للفنانة فيفي عبده في تمام الساعة 9، ومسلسل «اتنين في الصندوق»، يعرض الساعة 9:30 مساء، ومسلسل «ونسني» يتم عرضه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وهو من بطولة نجمة مسرح مصر سارة ديرزاوي، ومحمود الليثي.
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طرح برومو برنامج «رامز مجنون رسمي»

طرح الفنان رامز جلال برومو برنامجه «رامز مجنون رسمي»، المقرر عرضه في رمضان 2020، على قناته عبر يوتيوب وحسابه عبر «إنستجرام»، إذ علق على الفيديو قائلا: «بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. برومو #رامز_مجنون_رسمي الرسمي على MBC مصر»، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله.
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جيل التسعينات يعود من جديد في «تريو غنائي»

يعتبر جيل التسعينات هو أحد الأجيال المميزة، لأنه شاهد على موسيقى مرتبطة بالذكريات، فلا أحد يستطيع أن ينسى "يا غزالي" للثنائي حميد الشاعري ومصطفى قمر، و"سحراني" للمطرب إيهاب توفيق، و"أرض الشرق" لهشام عباس، و"عيني" للثنائي حميد الشاعري وهشام عباس، والآن قرر أن يتعاون الرباعي، في عمل فني جديد، وسيتم طرحه قريبا، ومنذ تداول الصورة التي تجمعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تذكر الجميع فترة التسعينات، التي احتفت بمجموعة رائعة من الأغاني.
عبير- صبرى

عبير صبري في «خيانة عهد» برمضان 2020

ما زال الفنانون يحاولون اللحاق بالموسم الرمضاني، والانتهاء من تصوير المشاهد، مع اتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ونجحت الفنانة عبير صبري في الانتهاء من تصوير مسلسل "خيانة عهد"، الذي كان يطلق عليه اسم "دهب عيرة"، ويشاركها في البطولة مجموعة من النجوم، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قناة "الحياة".
خالد-عليش (3)

خالد عليش في «السكة أحلى» على راديو النيل برمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويستعد الفنانون والعاملون في المجال الإعلامي لتقديم خريطة جديدة لتسلية المشاهدين في شهر رمضان، وبالنسبة للبرامج الإذاعية، يقدم الإعلامى خالد عليش برنامجا إذاعيا جديدا بعنوان "السكة أحلى"، على راديو النيل، في الساعة الثانية والنصف ظهرا.
فيفى-عبده

لأول مرة..فيفي عبده تنافس رامز جلال في المقالب

نالت برامج المقالب شهرة كبيرة في الوطن العربي، وخاصة في مصر، كما أن الفنان رامز جلال صاحب أشهر سلسلة برامج مقالب، وفي كل عام يشعر الفنانون بالخوف، لأنهم يعلمون جيدًا، أنه سيستخدم حيلة جديدة، ويتمكن من خداعهم، فالموسم الرمضاني القادم، سيطل على الجمهور من خلال "رامز مجنون رسمي"، وبما أن الفنانة فيفي عبده أحد ضحياه، قررت أن تقدم برنامج منافس له في الموسم الرمضاني 2020، المقرر عرضه على قناة mbc ، ويحمل عنوان "خلي بالك من فيفي"، ولكن هل ستنجح فيفي عبده في هذه المنافسة؟.
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