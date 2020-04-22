البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي ينخفض
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 9 آلاف و849 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1103 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1072 نقطة.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الثلاثاء، على تراجع جماعي للمؤشرات، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.75% فاقدا مستوى الـ10 آلاف نقطة ليغلق عند 9 آلاف و874 نقطة بمبيعات مكثفة من المؤسسات الأجنبية والمحلية مقابل مشتريات الأفراد بكافة فئاتهم على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وخسر رأس المال السوقى لأسهم
واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الثلاثاء، على تراجع جماعي للمؤشرات، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.75% فاقدا مستوى الـ10 آلاف نقطة ليغلق عند 9 آلاف و874 نقطة بمبيعات مكثفة من المؤسسات الأجنبية والمحلية مقابل مشتريات الأفراد بكافة فئاتهم على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.2 مليار جنيه، ليسجل مستوى نحو 546.071 مليار جنيه.