البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي ينخفض

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 9 آلاف و849 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1103 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1072 نقطة.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الثلاثاء، على تراجع جماعي للمؤشرات، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.75% فاقدا مستوى الـ10 آلاف نقطة ليغلق عند 9 آلاف و874 نقطة بمبيعات مكثفة من المؤسسات الأجنبية والمحلية مقابل مشتريات الأفراد بكافة فئاتهم على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وخسر رأس المال السوقى لأسهم