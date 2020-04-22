سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي ينخفض

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٥ ص
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 9 آلاف و849 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1103 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1072 نقطة.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة، أمس الثلاثاء، على تراجع جماعي للمؤشرات، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.75% فاقدا مستوى الـ10 آلاف نقطة ليغلق عند 9 آلاف و874 نقطة بمبيعات مكثفة من المؤسسات الأجنبية والمحلية مقابل مشتريات الأفراد بكافة فئاتهم على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وخسر رأس المال السوقى لأسهم
اقرأ المزيد

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 544.1 مليار جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "egx30 " بنسبة 0.75%، ليصل إلى مستويات 9801.3 نقطة، وارتفع مؤشر egx70" متساوي الأوزان بنسبة 1.13% ليسجل مستوى 107.6 نقطة، بينما تراجع موشر الأوسع نطاقا " egx100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1073 نقطة.

التموين تطرح كوبونات سلع غذائية بفئات تصل ل100 جنيه لغير القادرين

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعداد كبيرة من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ 20 والـ 50 والـ 100 جنية. وأعلن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فكرة تلك الكوبونات تأتي في اطار دعم التكافل الاجتماعي حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية او المستلزمات الرمضانية.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 737 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيهين، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1701 دولار، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.

20 ألف من الـATM و50 ألف من الفروع.. رفع حد السحب اليومي من البنوك

قال محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، اليوم، الأربعاء، إنه تم الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزى المصرى على زيادة حد السحب النقدى للأفراد بداية من شهر رمضان. وأضاف الأتربي، إنه سيتم تعديل حدود السحب للأفراد لتصبح 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـ ATM يوميًا بدلا من 5 آلاف جنيه فى الوقت الحالى، وترتفع فى الفروع من 10 ألاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه.
اقرأ المزيد من الأخبار
خسائر-البورصة

البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يتراجع

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و212 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1090 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و394 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 1468 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 11 ألفا و883 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3 آلاف و 935 نقطة.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 555.8 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل عند مستوى 10340.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل عند مستوى 1064.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 1073.4 نقطة.
بورصة (1)

البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1.2%

استهلت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 4 مليار جنيه ليصل الى مستوى 547.3 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 9 آلاف و959 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1044 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1064 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]