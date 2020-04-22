دفعة جديدة من المجندين بالجيش مرحلة يوليو 2020

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ ص

القوات المسلحة - صورة أرشيفية

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2020، من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري، وذلك وفقا للشروط الآتية:

أولا: المؤهلات العليا:مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى أخر يناير 2020، وخريجي كليات الطب (البشري، الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري،