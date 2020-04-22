دفعة جديدة من المجندين بالجيش مرحلة يوليو 2020

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2020، من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري، وذلك وفقا للشروط الآتية:
أولا: المؤهلات العليا:مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى أخر يناير 2020، وخريجي كليات الطب (البشري، الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري،
أولا: المؤهلات العليا:
مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى أخر يناير 2020، وخريجي كليات الطب (البشري، الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال تلك الفترة، مواليد من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من عام 2000 خريجي العام الدراسي 2018 - 2019 والفترة من أول فبراير 2019 إلى أخر يناير 2020، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 16 مايو 2020 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 31 مايو حتى 16 يونيو 2020.
ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:
مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس 2019 حتى أخر يناير 2020، ومواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2000 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي في الفترة من أول فبراير 2019 إلى أخر يناير 2020 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 1 يونيو 2020 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 17 وحتى 20 يونيو 2020.
ثالثا: المؤهلات المتوسطة:
مواليد أشهر ( يوليو، أغسطس، سبتمبر ) من عام 2000 الحاصلين على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1999 وما قبلها خريجى العام الدراسي 2018 - 2019، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 28 أبريل الجاري، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد اعتبارا من 3 مايو وحتى 30 مايو المقبل.
رابعا: غير ذوي المؤهلات:
مواليد أشهر ( يوليو، أغسطس، سبتمبر) من عام 2000 والمتخلفون عن التجنيد من سنوات سابقة، وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 10 يونيو 2020، على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم في الفترة من21 يونيو وحتى 5 يوليو 2020.
المستندات المطلوبة:
- بطاقة الرقم القومي.
– بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند).
– أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
– صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب.
– فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوى المؤهلات) فقط.
– فصيلة الدم.
– أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجي كليات الطب (البشري، الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، التمريض).
– وثيقة الزواج للمتزوجين.
– رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها.
– خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه.
– قرار التعيين (المعيدين، المدرسين، الأطباء المقيمين).
يذكر أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد، والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج، على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: (tagned.mod.gov.eg //:https)، كذلك بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي: [email protected]