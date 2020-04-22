رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربا خلالها بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم بالتقدم، والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والأمن والسلام.

وقال مدبولي: "إننا نستلهم من هذا الشهر المعظم أسمى معاني الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة، وإن الله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر وأنزل فيه القرآن الكريم هاديا للبشرية جمعاء، ليضىء لها طريق الحرية والكرامة والمساواة والحياة الكريمة".كما بعث برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد

وقال مدبولي: "إننا نستلهم من هذا الشهر المعظم أسمى معاني الرحمة والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة، وإن الله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر وأنزل فيه القرآن الكريم هاديا للبشرية جمعاء، ليضىء لها طريق الحرية والكرامة والمساواة والحياة الكريمة".



كما بعث برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول شهر رمضان، معربا عن أخلص التهاني وأطيب التمنيات، لشيخ الأزهر بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالرحمات،.



وداعا مدبولي، المولى عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم بالتقدم والرخاء، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان والسلام.



