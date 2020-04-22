إسبانيا تعتزم إنهاء الإغلاق بسبب كورونا منتصف مايو

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص

إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في جلسة برلمانية، اليوم الأربعاء، أن حكومته تخطط للبدء في إنهاء إجراءات إغلاق البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، قائلا إنه سيتم تخفيف هذه القيود ببطء وبشكل تدريجي لضمان السلامة، وذلك بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ومن المتوقع أن يمدد سانشيز حالة الطوارئ في إسبانيا حتى 9 مايو المقبل، وأمس الثلاثاء، قررت إسبانيا، السماح للأطفال بمغادرة منازلهم اعتبارا من الإثنين المقبل لأول مرة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد التخفيف الجزئي للإغلاق المفروض بهدف مكافحة كورونا.

ويمكن للأطفال الخروج من المنازل، لكن لا تزال هناك قيود صارمة، حيث لن يسمح لهم باللعب مع أصدقائهم أو ركوب دراجاتهم أو ممارسة الرياضة أو السير أو اللعب في الحدائق. كما ستظل المدارس مغلقة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو، أمس، بعد اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء، إن خطر نشر الأطفال لفيروس