سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إسبانيا تعتزم إنهاء الإغلاق بسبب كورونا منتصف مايو

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص
إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في جلسة برلمانية، اليوم الأربعاء، أن حكومته تخطط للبدء في إنهاء إجراءات إغلاق البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، قائلا إنه سيتم تخفيف هذه القيود ببطء وبشكل تدريجي لضمان السلامة، وذلك بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ومن المتوقع أن يمدد سانشيز حالة الطوارئ في إسبانيا حتى 9 مايو المقبل، وأمس الثلاثاء، قررت إسبانيا، السماح للأطفال بمغادرة منازلهم اعتبارا من الإثنين المقبل لأول مرة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد التخفيف الجزئي للإغلاق المفروض بهدف مكافحة كورونا.
ويمكن للأطفال الخروج من المنازل، لكن لا تزال هناك قيود صارمة، حيث لن يسمح لهم باللعب مع أصدقائهم أو ركوب دراجاتهم أو ممارسة الرياضة أو السير أو اللعب في الحدائق. كما ستظل المدارس مغلقة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو، أمس، بعد اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء، إن خطر نشر الأطفال لفيروس
اقرأ المزيد
أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

حاكم نيويورك: ترامب لم يضغط لإعادة فتح الاقتصاد

صرح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، بأنه بحث مع الرئيس دونالد ترامب مسائل تقديم الدعم الفيدرالي في محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن اللقاء كان بناءً، والنقاشات كانت حول إجراء الفحوصات ومشاكل الميزانية، مضيفا: "أمامنا مهمة ضخمة ينبغي علينا إنجازها وترك جميع الأمور الأخرى جانبا، وكانت نبرة المناقشات عملية وفعالة جدا، كما أن الولايات تحتاج إلى الدعم من الحكومة الفيدرالية، فنيويورك لم تعد تحتاج إلى سفينة المستشفى كومفورت الطبية"، جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب لقائه مع ترامب، اليوم الأربعاء.
فيروس-كورونا (3)

غدا.. بريطانيا تستعد لبدء اختبار لقاح على البشر

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن التجارب البشرية على لقاح طورته جامعة أوكسفورد ستبدأ غدا الخميس، فالطريقة المثلى لهزيمة الفيروس هي توفير لقاح، مضيفا أنه تم تخصيص 42.5 مليون جنيه إسترليني لصالح تجارب للقاحين طورتهما جامعتا "إمبيريال كوليدج لندن وأوكسفورد". وسجلت بريطانيا 823 حالة وفاة في المستشفيات مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و337 حالة.
كورونا والحجر الصحي (7)

مسؤول أمريكي يحذر من موجة أسوأ لكورونا ويكشف موعدها

قال روبرت ردفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، نشرتها اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء المقبل، وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا، مضيفا: "هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء القادم أكثر صعوبة مما مررنا به، وسيكون لدينا وباء الإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت، هذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر".
رئيس مدغشقر يجرب العلاج بنفسه أمام الوزراء والمسؤولين

رئيس مدغشقر يعلن التوصل لعلاج «كورونا» ويجربه بنفسه

أعلن أندريه راجولينا رئيس مدغشقر، عن التوصل لعلاج يشفي من فيروس كورونا المستجد، قائلا: "لقد أجريت الاختبارات وتمت معالجة شخصين الآن بواسطة هذا العلاج، هذا الشاي العشبي يعطي نتائج في 7 أيام"، جاء ذلك في تصريحات له بمعهد مدغشقر للأبحاث التطبيقية، الذي طور المشروب. وأشار راجولينا وهو يرتشف جرعة منه: "سأكون أول من يشرب هذا العلاج اليوم، أمامكم، لأثبت لكم أن هذا المنتج يشفي ولا يقتل". والعلاج أو الشراب، الذي أطلق عليه اسم "كوفيد العضوي"، مشتق من عشبة "الشيح"، وهي نبات أثبت فعاليته في علاج الملاريا، إلى جانب مجموعة من أعشاب أخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

إسبانيا تسمح لمئات الآلاف بالعودة إلى أعمالهم

شهدت إسبانيا اليوم الإثنين السماح لمئات الآلاف من الأشخاص بالعودة إلى أعمالهم للمرة الأولى منذ قيام الحكومة بفرض الإغلاق للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد. وتم السماح للأفراد في المناطق الإسبانية التي لا يعد اثنين عيد الفصح بها عطلة رسمية بمغادرة منازلهم للذهاب إلى العمل، ما يمثل تخفيفا طفيفا للإغلاق المطبّق منذ الشهر الماضي. وبحسب تقديرات وسائل الإعلام، فقد عاد نحو 300 ألف شخص إلى أعمالهم في العاصمة مدريد. وقبل اليوم، كان يُسمح فقط للعاملين في وظائف تعد أساسية بالعمل من مقار أعمالهم.
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

لأول مرة.. إسبانيا تسجل أقل معدل وفيات ومصابين بكورونا

كشفت وزارة الصحة الإسبانية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الفتاك في البلاد بلغت 16353 اليوم السبت، مشيرة في بيان، أن عدد القتلى بالفيروس المستجد انخفض لليوم الثالث على التوالي اليوم، بعد أن تم الإبلاغ عن 510 حالات وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مسجلة أقل زيادة بين عشية وضحاها منذ 23 مارس، مضيفة أن إجمالي الوفيات من الفيروس ارتفع إلى 16353 من 15843 يوم الجمعة، في حين ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 161852 من 157.022 إصابة.
بريطانيا - كورونا

تشديد قواعد حظر التجول في إسبانيا بسبب «كورونا»

بدأت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حظر تجول مشدد ومثير للجدل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد قال مطلع الأسبوع الجاري، إن جميع العاملين في القطاعات غير الأساسية يتعين عليهم البقاء في منازلهم حتى 9 أبريل المقبل، وهو إجراء من المتوقع أن يؤثر بشكل خاص على أعمال البناء وأجزاء كبيرة من الصناعة. وكان يسمح من قبل ذلك لجميع المواطنين الذين لا يستطيعون العمل من المنزل بمواصلة الذهاب من وإلى أماكن عملهم في إطار حالة الطوارئ المعلنة منذ 15 مارس.
سجن-فى-بريطانيا

وفاة أول سجين بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت بريطانيا اليوم الخميس، وفاة أول سجين بريطاني متأثرا بإصابته بكورونا، وأفادت تقارير بأن السجين، البالغ من العمر 84 عاما، توفي في المستشفى يوم الأحد الماضي، بعد إصابته بالفيروس المستجد، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة. ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد كان السجين يقضي عقوبة في سجن "أتش أم بي ليتلهاي" بمنطقة كامبريدج شاير، وهو من سجون الفئة "سي" لمرتكبي الجرائم الجنسية من الذكور، ونقلت الصحيفة عن الناطق باسم مصلحة السجون قوله "توفي سجين من سجناء ليتلهاي يبلغ من العمر 84 عاما في المستشفى في 22 مارس الجاري".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]