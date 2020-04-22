إسبانيا تعتزم إنهاء الإغلاق بسبب كورونا منتصف مايو
٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص
إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في جلسة برلمانية، اليوم الأربعاء، أن حكومته تخطط للبدء في إنهاء إجراءات إغلاق البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في النصف الثاني من شهر مايو المقبل، قائلا إنه سيتم تخفيف هذه القيود ببطء وبشكل تدريجي لضمان السلامة، وذلك بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ومن المتوقع أن يمدد سانشيز حالة الطوارئ في إسبانيا حتى 9 مايو المقبل، وأمس الثلاثاء، قررت إسبانيا، السماح للأطفال بمغادرة منازلهم اعتبارا من الإثنين المقبل لأول مرة منذ أكثر من شهر، وذلك بعد التخفيف الجزئي للإغلاق المفروض بهدف مكافحة كورونا.
ويمكن
للأطفال الخروج من المنازل، لكن لا تزال هناك قيود صارمة، حيث لن يسمح لهم باللعب
مع أصدقائهم أو ركوب دراجاتهم أو ممارسة الرياضة أو السير أو اللعب في الحدائق.
كما ستظل المدارس مغلقة.
وقالت
المتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو، أمس، بعد اجتماع للحكومة
برئاسة رئيس الوزراء، إن خطر نشر الأطفال لفيروس
ويمكن
للأطفال الخروج من المنازل، لكن لا تزال هناك قيود صارمة، حيث لن يسمح لهم باللعب
مع أصدقائهم أو ركوب دراجاتهم أو ممارسة الرياضة أو السير أو اللعب في الحدائق.
كما ستظل المدارس مغلقة.
وقالت
المتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو، أمس، بعد اجتماع للحكومة
برئاسة رئيس الوزراء، إن خطر نشر الأطفال لفيروس كورونا لا يزال كبيرا
للغاية.
وأشارت مونتيرو، إلى أنه سيسمح للأطفال فقط بالخروج بصحبة آبائهم أو الأوصياء عليهم عندما يذهبون لشراء الطعام أو الدواء.
ويذكر
أن إسبانيا ثاني أكثر الدول تضررا في أوروبا بعد إيطاليا، وقد تم اخضاعها للإغلاق
منذ منتصف مارس الماضي، إذ سجلت
20 ألف حالة وفاة حتى الآن فضلا عن أكثر من 200 ألف إصابة.