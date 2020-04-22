عبد العال ورئيس «الأنجيلية» يهنئان السيسي بشهر رمضان

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

بعت الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، قال فيها: "يطيب لى أن أهديكم باسمي واسم نواب المجلس خالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى مصرنا الحبيبة وهي ترفل في ثياب العزة والمنعة، وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وداعا عبد العال "المولى عز وجل أن يبلغ شعب مصر العظيم الذي أودعكم أمانته مرفأ الأمن والسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحورا من محاور التنمية التي تسعون إليها"، مضيفا: "وينتهز مجلس النواب هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل

وداعا عبد العال "المولى عز وجل أن يبلغ شعب مصر العظيم الذي أودعكم أمانته مرفأ الأمن والسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحورا من محاور التنمية التي تسعون إليها"، مضيفا: "وينتهز مجلس النواب هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أن ما تحقق على أيديكم من إنجازات، ظاهرة جلية، يساندها الواقع ويقوم على كل منها دليل، ليعيش كل مواطن آمنا في سربه، عزيزا في وطنه، داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه".



وفي ذات السياق، بعث الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية للسيسي، قدم فيها التهنئة له والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا له ولمصر كل السلامة والأمان.



وجاء نصها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أبعث لسيادتكم والشعب المصري بخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيا من الله أن يحفظكم ويحفظ بلادنا العزيزة مصر من كل مكروه، وأن يعيد علينا مثل هذه الأيام بالخير والسلام".



كما بعث زكي، ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.



