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البيئة تحذر من تأثير الجو على جودة الهواء اليوم

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص
رمال وأتربة - صورة أرشيفية
رمال وأتربة - صورة أرشيفية
قالت وزارة البيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع‎ ظهور تأثير الظهير الصحراوي مع نشاط الرياح ‏الغربية والجنوبية الغربية، ما يسبب إثارة للرمال والأتربة والتي تبدأ من غرب ‏الجمهورية وتتقدم نحو المناطق الداخلية للجمهورية اليوم.
ويأتي ذلك استنادا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر ‏التابعة لوزارة البيئة، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر سلبا على جودة الهواء بسبب الأتربة العالقة والرمال المثارة على فترات ‏خلال هذا اليوم.ونصحت الوزارة، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض ‏الصدرية والتنفسية تجنب
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«شكاوى الأعلى للإعلام» توصي بحجب حسابات تروج للدعارة

أوصت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة، والتي انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل إلى 3 آلاف دولار.
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رئيس النواب يفتتح جلسة التصويت على عدد من القوانين

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، للتصويت النهائي على عدد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها في جلسة، أمس الثلاثاء، إذ يواصل المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كوررونا المستجد (كوفيد - 19)، ووافق البرلمان في جلسته أمس على 8 تشريعات، وتنتظر الموافقة النهائية في جلسة اليوم، وهي:
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«صحة النواب» توافق على مشروع قانون الوقاية من الأمراض المعدية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ??? لسنة ???? في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
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«تيك توك» تتبرأ من فيديو الطالبة حنين حسام

أكدت الشركة المسؤولة عن تطبيق "توك توك"، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المحتوى المتداول محل التحقيق للطالبة حنين حسام، لم يتم نشره من خلال المنصة، موضحة أنها لا تؤيد أو تفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بإرشاداتنا وقواعدنا المدرجة، وأن منصة "تيك توك" تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق، وذلك من خلال إرشادات تساعد المستخدمين، على فهم كيفية استخدام التطبيق بطريقة إيجابية وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول.
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طقس-معتدل

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانا، ويسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، فيما يسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارا وبارد ليلا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار لطيفا خلال الليل والرياح معتدلة.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: اليوم طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة ورياح معتدلة بالسواحل الشمالية الغربية، لطيف شديد البرودة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة على جنوب الصعيد.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود، غدا الأربعاء، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة ورياح معتدلة بالسواحل الشمالية الغربية، لطيف شديد البرودة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة على جنوب الصعيد.
طقس-معتدل

معتدل نهارا وبارد ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا بارد ليلا مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري لطيف نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، والطقس معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، وحار نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
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