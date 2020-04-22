البيئة تحذر من تأثير الجو على جودة الهواء اليوم

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص

رمال وأتربة - صورة أرشيفية

قالت وزارة البيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع‎ ظهور تأثير الظهير الصحراوي مع نشاط الرياح ‏الغربية والجنوبية الغربية، ما يسبب إثارة للرمال والأتربة والتي تبدأ من غرب ‏الجمهورية وتتقدم نحو المناطق الداخلية للجمهورية اليوم.

ويأتي ذلك استنادا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر ‏التابعة لوزارة البيئة، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر سلبا على جودة الهواء بسبب الأتربة العالقة والرمال المثارة على فترات ‏خلال هذا اليوم.ونصحت الوزارة، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض ‏الصدرية والتنفسية تجنب

ويأتي ذلك استنادا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر ‏التابعة لوزارة البيئة، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر سلبا على جودة الهواء بسبب الأتربة العالقة والرمال المثارة على فترات ‏خلال هذا اليوم.



ونصحت الوزارة، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض ‏الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة، مؤكدة أن غرفة ‏العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة ‏بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى ‏‏19808 أو التواصل عبر تطبيق "واتساب" على رقم 01222693333‏.



