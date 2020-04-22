البيئة تحذر من تأثير الجو على جودة الهواء اليوم
٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤١ ص
رمال وأتربة - صورة أرشيفية
قالت وزارة البيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع ظهور تأثير الظهير الصحراوي مع نشاط الرياح الغربية والجنوبية الغربية، ما يسبب إثارة للرمال والأتربة والتي تبدأ من غرب الجمهورية وتتقدم نحو المناطق الداخلية للجمهورية اليوم.
ويأتي ذلك استنادا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر سلبا على جودة الهواء بسبب الأتربة العالقة والرمال المثارة على فترات خلال هذا اليوم.ونصحت الوزارة، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب
ويأتي ذلك استنادا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر سلبا على جودة الهواء بسبب الأتربة العالقة والرمال المثارة على فترات خلال هذا اليوم.
ونصحت الوزارة، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر تطبيق "واتساب" على رقم 01222693333.