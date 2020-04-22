ترامب: أتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية بصحة جيدة

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون - صورة أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمنى حظا سعيدا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وأن يكون بصحة جيدة، وذلك في ضوء تقارير إعلامية تفيد بأنه في حالة صحية حرجة عقب خضوعه لجراحة، رغم عدم تأكيد ترامب لصحة تلك التقارير الإعلامية. وأشار إلى التقرير الإعلامي الأولي الذي أورد هذا النبأ جاء من شبكة (سي إن إن)، موضحا: "أنا لا أمنحها قدرا كبيرا من المصداقية". ولم يرد تعليق من كوريا الشمالية كما لم يؤكد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي تلك التقارير، قائلا إنه لا توجد مؤشرات على أن كيم يعاني من مشكلات صحية.

والتقى كيم وترامب مرتين في اجتماعين تاريخيين بديا أنهما حولا الدفة بعيدا عن إمكانية نشوب نزاع مباشر، إلا أن هذين الاجتماعين فشلا في رأب الانقسامات العميقة بين الدولتين المسلحتين نوويا. وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن حالة زعيم كوريا الشمالية، الصحية في "خطر شديد" بعد إجرائه عملية جراحية. ونقلت