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ترامب: أتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية بصحة جيدة

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون - صورة أرشيفية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمنى حظا سعيدا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وأن يكون بصحة جيدة، وذلك في ضوء تقارير إعلامية تفيد بأنه في حالة صحية حرجة عقب خضوعه لجراحة، رغم عدم تأكيد ترامب لصحة تلك التقارير الإعلامية. وأشار إلى التقرير الإعلامي الأولي الذي أورد هذا النبأ جاء من شبكة (سي إن إن)، موضحا: "أنا لا أمنحها قدرا كبيرا من المصداقية". ولم يرد تعليق من كوريا الشمالية كما لم يؤكد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي تلك التقارير، قائلا إنه لا توجد مؤشرات على أن كيم يعاني من مشكلات صحية.
والتقى كيم وترامب مرتين في اجتماعين تاريخيين بديا أنهما حولا الدفة بعيدا عن إمكانية نشوب نزاع مباشر، إلا أن هذين الاجتماعين فشلا في رأب الانقسامات العميقة بين الدولتين المسلحتين نوويا. وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن حالة زعيم كوريا الشمالية، الصحية في "خطر شديد" بعد إجرائه عملية جراحية. ونقلت
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طائرة-مسيرة (4)

أمريكا تطلق طائرة تجسس فوق كوريا الشمالية

ذكر موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي والمتخصص في تتبع حركة الطيران المدني فوق كوريا الجنوبية، في تغريدة له، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية، وهو الحدث الأحدث ضمن سلسلة من عمليات إطلاق طائرات بشكل شبه يومي لمراقبة كوريا الشمالية، وسط تكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مضيفا أنه تم رصد طائرة طراز "آر-سي-135 دبليو ريفيت جونت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي في السماء فوق سول وإقليم جيونجي المجاور، دون أن يحدد وقت تنفيذ العملية.
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ترامب: تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة 60 يوما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيصدر مرسوما حول وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، موضحا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعليق الهجرة لمدة 60 يوما، ثم سيتم مراجعة المرسوم، مشيرا إلى أنه سيوقعه يوم الأربعاء على الأرجح، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ستدرس إجراءات إضافية في مجال الهجرة «لحماية العاملين الأمريكيين»، معتبرا أن تعليق الهجرة سيسمح بتوفير «الموارد الطبية الحيوية للمواطنين الأمريكيين»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
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وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 44 ألف حالة

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الـ800 ألف حالة، إذ سجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء 811478 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 44752 وفاة، ما يمثل 5.5% من العدد الإجمالي للحالات، و82620 شفاء، أي 10.2%. وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الإصابات بالفيروس ومن حيث الوفيات الناجمة عن الجائحة. وتأتي من نصيب الولايات المتحدة نسبة 31.9% من المصابين المسجلين في العالم، و25.3% من المتوفين جراء عدوى "COVID-19".
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379 وفاة بكورونا في ولاية «نيوجيرسي» الأمريكية

أعلن حاكم نيوجيرسي الأمريكية، فيل ميرفي، عن تسجيل 379 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الولايات خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع حاد وقياسي لهذه الحصيلة على أساس يومي، لافتا في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بارتفاع حصيلة الإصابات في الولاية بواقع 379 حالة بعد أن كان المعدل اليومي يبلغ في إحصائية أمس الإثنين 177، مشددا على أن الرقم الجديد يمثل أعلى زيادة لعدد المتوفين بالمرض في نيوجيرسي منذ بدء التفشي، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.
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طائرة-مسيرة (4)

أمريكا تطلق طائرة تجسس فوق كوريا الشمالية

ذكر موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي والمتخصص في تتبع حركة الطيران المدني فوق كوريا الجنوبية، في تغريدة له، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية، وهو الحدث الأحدث ضمن سلسلة من عمليات إطلاق طائرات بشكل شبه يومي لمراقبة كوريا الشمالية، وسط تكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مضيفا أنه تم رصد طائرة طراز "آر-سي-135 دبليو ريفيت جونت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي في السماء فوق سول وإقليم جيونجي المجاور، دون أن يحدد وقت تنفيذ العملية.
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بيلوسي: ترامب يهرب إلى الأمام وقراراته ستؤدي إلى مزيد من الوفيات

وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب بعد إعلانه عن عزمه رفع بعض القيود المفروضة للتصدي لتفشي فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم".
ترامب

ترامب يُهاجم بيلوسي: «مجنونة وغير مؤهلة»

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بسبب دعوتها منذ عدة أسابيع لزيارة المدينة الصينية بسان فرانسيسكو رغم تفشي فيروس كورونا، واصفا إياها بالمجنونة، إذ نشر ترامب على حسابه في موقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق تصريحات بيلوسي يوم 24 فبراير تقول فيها: إن الوجود في المدينة الصينية أمر آمن نظرا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، معلقا على الفيديو كاتبا: «نانسي بيلوسي المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر. أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين»، وفقا لروسيا اليوم.
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ترامب: استراتيجيتنا لمحاربة كورونا أنقذت مئات الآلاف من الأشخاص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن استراتيجية بلاده لمحاربة كورونا سمحت بإنقاذ مئات الآلاف من الأشخاص، مضيفا أن إغلاقا طويل الأمد سيلحق أضرارا ضخمة بالصحة العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.
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