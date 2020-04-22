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بعد التوقف الكامل للطيران: خطة دولية لاستعادة ثقة المسافرين جوا

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص
الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» - صورة أرشيفية
الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» - صورة أرشيفية
حتى بعد احتواء الوباء فالمخاوف التي سببها الكورونا من الركود الاقتصادي الحالي والآتي سيسببها تأخر استعادة الطلب على السفر.. هذا ما تؤكده تحاليل ودراسات متخصصة أجراها الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" حول ثقة المسافرين بعد احتواء وباء الكورونا، ولذا سارعت بمطالبة الحكومات بالعمل مع جميع الأطراف المعنية في القطاع لوضع معايير تعزيز الثقة لمواجهة الانتعاش البطيء المتوقع على طلب السفر الجوي.
وأشار ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى أن ثقة المسافرين ستعاني من تأثير عاملين مختلفين حتى بعد احتواء الوباء العالمي، تتمثل أولا بالمخاوف الاقتصادية الشخصية في مواجهة الركود الذي يلوح في الأفق، وثانيا مخاوف طويلة بشأن سلامة السفر، ويتوجب على الحكومات الإسراع
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«شكاوى الأعلى للإعلام» توصي بحجب حسابات تروج للدعارة

أوصت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة، والتي انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل إلى 3 آلاف دولار.
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رئيس النواب يفتتح جلسة التصويت على عدد من القوانين

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، للتصويت النهائي على عدد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها في جلسة، أمس الثلاثاء، إذ يواصل المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كوررونا المستجد (كوفيد - 19)، ووافق البرلمان في جلسته أمس على 8 تشريعات، وتنتظر الموافقة النهائية في جلسة اليوم، وهي:
كورونا والحجر الصحي (10)

«صحة النواب» توافق على مشروع قانون الوقاية من الأمراض المعدية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ??? لسنة ???? في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
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«تيك توك» تتبرأ من فيديو الطالبة حنين حسام

أكدت الشركة المسؤولة عن تطبيق "توك توك"، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المحتوى المتداول محل التحقيق للطالبة حنين حسام، لم يتم نشره من خلال المنصة، موضحة أنها لا تؤيد أو تفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بإرشاداتنا وقواعدنا المدرجة، وأن منصة "تيك توك" تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق، وذلك من خلال إرشادات تساعد المستخدمين، على فهم كيفية استخدام التطبيق بطريقة إيجابية وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول.
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إياتا

تحسن مؤشرات سلامة الطيران قبل «كورونا»

في مواصلة لدوره في مراقبة كل مناحي نشاط الطيران حتى رغم توقف النشاط بسبب تفشي كورونا أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تقريره السنوي للسلامة لعام 2019، والذي أظهرت نتائجه تحسنا في مستويات السلامة لشركات الطيران بالمقارنة مع العام 2018.
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طيران الخليج تستأنف رحلات الترانزيت عبر مطار البحرين

أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية، اليوم السبت، عودة رحلات الترانزيت للركاب عبر مطار البحرين الدولي منوهة بأن دخول البلاد يقتصر على المواطنين والمقيمين في فترة تفشي فيروس كورونا، وجاء إعلان قرار الشركة عبر حسابها على تويتر، والذي قالت فيه: "امتثالا للوائح الجديدة الصادرة عن شؤون الطيران المدني البحرينية، نرحب بالركاب العابرين من خلال مطار البحرين الدولي، لا يزال الوصول إلى البحرين مقصورا على المواطنين والمقيمين"، في سياق متصل، صرح اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، أن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة.
وكالة-فيتش (1)

هل يؤثر فيروس كورونا على التصنيف الائتماني لمصر؟

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن احتياطي النقد الأجنبي القوي والإصلاحات المالية ستخفف من تأثيرات فيروس كورونا على تصنيف مصر الائتماني، رغم أن تبعات الأزمة الحالية ستؤثر على أية حال على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى التدفقات الخارجية، والوضع المالي للبلاد، ومن المحتمل أن تؤدي الأزمة إلى تخارجات كبيرة من استثمارات المحافظ الأجنبية في السندات المقومة بالجنيه المصري، مضيفة أن مصر لديها احتياطي نقدي يبلغ نحو 45.5 مليار دولار، وودائع بالعملات الأجنبية بنحو 7 مليارات دولار تمكنها من تحمل خروج رؤوس الأموال الأجنبية.
فيروس- كورونا (1)

7 وفيات و293 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بواقع سبع حالات إلى 37 حالة في المجمل اليوم الإثنين، بينما جرى تسجيل 293 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1529، مضيفًا: أن نتائج 3672 اختبارا ظهرت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إجمالي عدد من جرى فحصهم في تركيا إلى ما يزيد على 24 ألف شخص، محذرا الشباب من الوباء، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالمنازل حتى تنتهي الأزمة. ?وتجاوزت عالميًا الإصابات بفيروس كورونا 370 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.
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