أمريكا تطلق طائرة تجسس فوق كوريا الشمالية

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٧ ص

أمريكا تراقب شبه الجزيرة الكورية - صورة تعبيرية

ذكر موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي والمتخصص في تتبع حركة الطيران المدني فوق كوريا الجنوبية، في تغريدة له، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية، وهو الحدث الأحدث ضمن سلسلة من عمليات إطلاق طائرات بشكل شبه يومي لمراقبة كوريا الشمالية، وسط تكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مضيفا أنه تم رصد طائرة طراز "آر-سي-135 دبليو ريفيت جونت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي في السماء فوق سول وإقليم جيونجي المجاور، دون أن يحدد وقت تنفيذ العملية.

وكان هذا النوع من الطائرات قد تم رصده آخر مرة، يوم الاثنين الماضي، الذي جاء في أعقاب عمليات مراقبة من قبل طائرة "إي-8سي" التابعة لسلاح الجو وأخرى طراز "بي-3 سي" التابعة للبحرية، حسب الموقع الإلكتروني. وكانت الولايات المتحدة قد سمحت بإطلاق العديد من طائرات التجسس، فوق شبه الجزيرة الكورية بمعدل أكثر من