«صحة البرلمان» تطالب بتكثيف الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية

تحرير:أحمد جاد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص

مواجهة كورونا - صورة أرشيفية

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعا صباح اليوم الأربعاء، بخصوص متابعة ومناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذي تتخذ الدولة إجراءات احترازية ووقائية لمواجهته ومنع انتشاره.

وطالب أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بتشديد وتكثيف الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية داخل المستشفيات، خاصة في مستشفيات الحميات والصدر، وأماكن العزل والحجر الصحي، لحمايتهم من الإصابة، كما طالبوا بتوسيع إجراءات رصد وفحص المخالطين للمرضى.وحذر بعض النواب، خلال الاجتماع، من خطورة النفايات والمخلفات الطبية

وطالب أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بتشديد وتكثيف الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية داخل المستشفيات، خاصة في مستشفيات الحميات والصدر، وأماكن العزل والحجر الصحي، لحمايتهم من الإصابة، كما طالبوا بتوسيع إجراءات رصد وفحص المخالطين للمرضى.



وحذر بعض النواب، خلال الاجتماع، من خطورة النفايات والمخلفات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا سواء كمامات أو قفازات وغيرها، مطالبين بالتخلص الآمن من هذه النفايات، حتى لا تكون مصدر لنقل العدوى وانتشارها.



