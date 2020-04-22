جيل التسعينات يعود من جديد في «تريو غنائي»

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

نجوم التسعينات - صورة أرشيفية

يعتبر جيل التسعينات هو أحد الأجيال المميزة، لأنه شاهد على موسيقى مرتبطة بالذكريات، فلا أحد يستطيع أن ينسى "يا غزالي" للثنائي حميد الشاعري ومصطفى قمر، و"سحراني" للمطرب إيهاب توفيق، و"أرض الشرق" لهشام عباس، و"عيني" للثنائي حميد الشاعري وهشام عباس، والآن قرر أن يتعاون الرباعي، في عمل فني جديد، وسيتم طرحه قريبا، ومنذ تداول الصورة التي تجمعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تذكر الجميع فترة التسعينات، التي احتفت بمجموعة رائعة من الأغاني.

استعادة الذكريات جعل الرباعي مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري، يفكرون في التعاون لأول مرة في عمل فني "تريو غنائي"، وتعتبر هذه الاغنية آخر ما كتبه المؤلف الراحل سامح العجمي. وفي نفس الوقت، سيقدم مصطفى قمر دويتو غنائي مع الشاعري، يحمل عنوان "زحمة الأيام"، من كلمات الشاعر الراحل سامي العجمي،