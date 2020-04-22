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جيل التسعينات يعود من جديد في «تريو غنائي»

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
نجوم التسعينات - صورة أرشيفية
نجوم التسعينات - صورة أرشيفية
يعتبر جيل التسعينات هو أحد الأجيال المميزة، لأنه شاهد على موسيقى مرتبطة بالذكريات، فلا أحد يستطيع أن ينسى "يا غزالي" للثنائي حميد الشاعري ومصطفى قمر، و"سحراني" للمطرب إيهاب توفيق، و"أرض الشرق" لهشام عباس، و"عيني" للثنائي حميد الشاعري وهشام عباس، والآن قرر أن يتعاون الرباعي، في عمل فني جديد، وسيتم طرحه قريبا، ومنذ تداول الصورة التي تجمعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تذكر الجميع فترة التسعينات، التي احتفت بمجموعة رائعة من الأغاني.
استعادة الذكريات جعل الرباعي مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري، يفكرون في التعاون لأول مرة في عمل فني "تريو غنائي"، وتعتبر هذه الاغنية آخر ما كتبه المؤلف الراحل سامح العجمي. وفي نفس الوقت، سيقدم مصطفى قمر دويتو غنائي مع الشاعري، يحمل عنوان "زحمة الأيام"، من كلمات الشاعر الراحل سامي العجمي،
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مصطفى-حجاج (2)

«حاسب يا طيب».. مصطفى حجاج يُغني تتر مسلسل خيانة عهد

طرحت شركة العدل جروب على صفحتها عبر «إنستجرام» أغنية «حاسب يا طيب» تتر مسلسل «خيانة عهد» بصوت المطرب مصطفى حجاج، من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي. والمسلسل من بطولة يسرا، إذ يشارك فيه كلا من: «حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا»، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة في رمضان.
إليسا

«الفيروس اتعمل لشيء معين»..إليسا توجه رسالة أمل

يحاول الجميع الآن تشجيع الجيش الأبيض، على استكمال مهامه الصعبة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذين يبذلون قصارى جهدهم، للتخفيف من آلام المرضى، ما دفع الفنانة إليسا إلى توجيه رسالة تحية وشكر، للأطباء في كل مكان، وللتشجيع على البقاء في المنزل، وصورت أغنية بعنوان "هنغني كمان وكمان" من داخل المنزل، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، من خلال الفيديو كول، من أجل تحدي أجواء الكورونا، ونشر الفرح والمرح، وحققت الأغنية أكثر من 3.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".
محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنية مسلسل «البرنس» لعمر كمال

طرح الفنان محمد رمضان على قناته عبر موقع يوتيوب أغنية مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته في الماراثون الرمضاني، إذ تحمل الأغنية اسم المسلسل، من كلمات محمد النجار، وغناء مطرب المهرجانات عمر كمال، وألحان حسام فتحي. وانتهي قبل أيام "رمضان" من تصوير مسلسل"البرنس" وتعرض فريق عمل المسلسل لانتقادات، إذ ظهر في صور وفيديو وهم على مسافات متقاربة غير ملتزمين بالتعليمات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرا في البلاد، دون ارتداء الكمامات والقفازات.
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اياد-نصار

إياد نصار يشارك في موسم رمضان بمسلسل «ليالينا 80»

ينتهي النجم إياد نصار من تصوير مسلسله "ليالينا 80"، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والمقرر عرضه على شاشة قناة "cbc"، ويواصل نصار حاليا تصوير مشاهده، بحي عماد الدين في مدينة الإنتاج الإعلامي.
عبير- صبرى

عبير صبري في «خيانة عهد» برمضان 2020

ما زال الفنانون يحاولون اللحاق بالموسم الرمضاني، والانتهاء من تصوير المشاهد، مع اتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ونجحت الفنانة عبير صبري في الانتهاء من تصوير مسلسل "خيانة عهد"، الذي كان يطلق عليه اسم "دهب عيرة"، ويشاركها في البطولة مجموعة من النجوم، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قناة "الحياة".
خالد-عليش (3)

خالد عليش في «السكة أحلى» على راديو النيل برمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويستعد الفنانون والعاملون في المجال الإعلامي لتقديم خريطة جديدة لتسلية المشاهدين في شهر رمضان، وبالنسبة للبرامج الإذاعية، يقدم الإعلامى خالد عليش برنامجا إذاعيا جديدا بعنوان "السكة أحلى"، على راديو النيل، في الساعة الثانية والنصف ظهرا.
فيفى-عبده

لأول مرة..فيفي عبده تنافس رامز جلال في المقالب

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