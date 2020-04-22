لمواجهة ارتفاع الأسعار.. مقترح برلماني بتدشين سوق إلكترونية

تحرير:أحمد جاد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

ماشية - صورة أرشيفية

أكد النائب جون طلعت، أن محاولات استغلال جهود المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19) بشكل سلبي من جانب البعض لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم، في ضوء إقبال المواطنين على حركة الشراء مع قدوم شهر رمضان والأعياد، رغم الجهود الكبيرة من الدولة في الرقابة وضبط السوق.

وذكر طلعت، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن "قرارات غلق أسواق الماشية بكل تأكيد سبب رئيسي في ذلك، ولكننا جميعا مضطرين لذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين، في ضوء إمكانية أن تكون هذه الأسواق بيئة لانتقال العدوى، ومن ثمّ تجار الماشية لا يجدون منفذ لبيع مواشيهم، فيلجأون للجزارين الذين يستغل بعضهم هذه الأزمة

وذكر طلعت، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن "قرارات غلق أسواق الماشية بكل تأكيد سبب رئيسي في ذلك، ولكننا جميعا مضطرين لذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين، في ضوء إمكانية أن تكون هذه الأسواق بيئة لانتقال العدوى، ومن ثمّ تجار الماشية لا يجدون منفذ لبيع مواشيهم، فيلجأون للجزارين الذين يستغل بعضهم هذه الأزمة حيث يشترون اللحوم بسعر قليل يتراوح ما بين 60 إلى 65 جنيها للكيلوجرام، ويبيعوها بسعر يتراوح بين 145 إلى 150 جنيها".



ورأى ضرورة وجود بدائل لمواجهة هذا الاستغلال والذي قد يكون من وجه نظره منها تدشين سوق إلكتروني للماشية، يتم من خلالها عرض الماشية عن طريق الإنترنت وذكر مواصفاتها وسعرها، بحيث تكون متاحة للجميع ومن يرغب في شرائها يتفحص صورة الماشية المراد بيعها وله أحقية شرائها أو لا، كما له أحقية الذهاب لصاحبها ورؤيتها على الواقع، موضحا أن هذا الأمر من شأنه الحفاظ على حياة المواطنين ومنع التجمعات الكبيرة التي تنقل من خلالها العدوى، والحفاظ على سوق الماشية من الانهيار وضمان عدم ارتفاع اللحوم بشكل مبالغ فيه.



ودعا النائب، الأهالي إلى تدشين حسابات وجروبات على موقع "فيسبوك" لعرض المواشي للبيع، وذلك بمساعدة أبنائهم الذي سيكون لهم خبرة أكبر في التعامل مع الانترنت، إذ أن الإنترنت مجاله أوسع وأفضل للبيع والشراء خاصة مع اقتراب شهر رمضان وإقبال المواطنين على شراء اللحوم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تم تطبيقها بالفعل في بعض القرى صعيد مصر وتلقى قبولا جيدا لدى المواطنين ونتائج إيجابية على مستوى تخفيض الأسعار.



