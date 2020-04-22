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سفير مصر بالكويت: رحلات استثنائية لمخالفي الإقامة والعالقين

تحرير:أ ش أ ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م
طارق القوني سفير مصر لدى الكويت - صورة أرشيفية
طارق القوني سفير مصر لدى الكويت - صورة أرشيفية
أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أن السلطات المصرية بدأت منذ أيام اتخاذ الاستعدادات اللازمة، لاستقبال رحلات استثنائية لمخالفي الإقامة، وعدد من المصريين العالقين في الكويت.
وأضاف القوني، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه من المنتظر أن يتم قريبا، تسيير أولى هذه الرحلات، وفق جدول زمني يراعي القدرات الاستيعابية للنظام الصحي في مصر، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء أولوية في هذا الشأن للنساء والأطفال.وأضاف أنه على اتصال مستمر مع المسئولين الكويتيين، للتنسيق في هذا الشأن، بما في ذلك
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«شكاوى الأعلى للإعلام» توصي بحجب حسابات تروج للدعارة

أوصت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة، والتي انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل إلى 3 آلاف دولار.
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رئيس النواب يفتتح جلسة التصويت على عدد من القوانين

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، للتصويت النهائي على عدد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها في جلسة، أمس الثلاثاء، إذ يواصل المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كوررونا المستجد (كوفيد - 19)، ووافق البرلمان في جلسته أمس على 8 تشريعات، وتنتظر الموافقة النهائية في جلسة اليوم، وهي:
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«صحة النواب» توافق على مشروع قانون الوقاية من الأمراض المعدية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ??? لسنة ???? في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
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الكويت: تسيير 75 رحلة جوية لإجلاء المواطنين من الخارج

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، أنها قررت تسيير 75 رحلة جوية في إطار الجهود الرامية إلى إجلاء رعاياها العالقين في الدول الأخرى بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا. وأفادت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية بتسيير 75 رحلة جوية ضمن المرحلة المقبلة من خطة إجلاء المواطنين من الخارج المقرر انطلاقها الأحد المقبل في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا، إذ قال المتحدث باسم إدارة الطيران المدني، سعد العتيبي، إن المرحلة المقبلة، وهي الأولى من خمس مراحل، ستشهد نقل مواطنين من 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام، وفقا لروسيا اليوم.
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كورونا: أول وفاة بالكويت وإصابة 600 عسكري بفرنسا

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في مقابلة أجرتها مع صحيفة "بروجريس"، اليوم السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "أصيب حوالي 600 من جنودنا بفيروس كورونا، العدد يتوافق مع حجم انتشار الفيروس، لأنه يتطور، ونراقب الوضع عن كثب ونقوم بتكييف أجهزتنا لمواجهة الفيروس، ولكن وضعنا العسكري لا يتأثر". ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61% ليصل إلى 6 آلاف و507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين.
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الكويت تمنح مهلة لمخالفي الإقامة بالمغادرة دون دفع غرامات مالية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس خالد الصالح، قرارًا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، ودون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
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7 وفيات و293 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع بواقع سبع حالات إلى 37 حالة في المجمل اليوم الإثنين، بينما جرى تسجيل 293 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1529، مضيفًا: أن نتائج 3672 اختبارا ظهرت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إجمالي عدد من جرى فحصهم في تركيا إلى ما يزيد على 24 ألف شخص، محذرا الشباب من الوباء، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالمنازل حتى تنتهي الأزمة. ?وتجاوزت عالميًا الإصابات بفيروس كورونا 370 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.
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