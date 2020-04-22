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«دفاع النواب» توافق على قانون أكاديمية الشرطة

تحرير:أحمد جاد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م
أكاديمية الشرطة - صورة أرشيفية
أكاديمية الشرطة - صورة أرشيفية
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، خلال لجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والذي يأتي لملاحقة المتغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية.
وقال عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون أدخل العديد من التعديلات الهامة، ومنها تعديل مسمي وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية في ظل الوضع القائم حاليا مع إضافة ممثل لقطاع الأمن الوطني بدرجة مدير إدارة عامة إلي المجلس، وإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية
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«شكاوى الأعلى للإعلام» توصي بحجب حسابات تروج للدعارة

أوصت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة، والتي انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل إلى 3 آلاف دولار.
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رئيس النواب يفتتح جلسة التصويت على عدد من القوانين

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، للتصويت النهائي على عدد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها في جلسة، أمس الثلاثاء، إذ يواصل المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كوررونا المستجد (كوفيد - 19)، ووافق البرلمان في جلسته أمس على 8 تشريعات، وتنتظر الموافقة النهائية في جلسة اليوم، وهي:
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«صحة النواب» توافق على مشروع قانون الوقاية من الأمراض المعدية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ??? لسنة ???? في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
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«تيك توك» تتبرأ من فيديو الطالبة حنين حسام

أكدت الشركة المسؤولة عن تطبيق "توك توك"، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المحتوى المتداول محل التحقيق للطالبة حنين حسام، لم يتم نشره من خلال المنصة، موضحة أنها لا تؤيد أو تفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بإرشاداتنا وقواعدنا المدرجة، وأن منصة "تيك توك" تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق، وذلك من خلال إرشادات تساعد المستخدمين، على فهم كيفية استخدام التطبيق بطريقة إيجابية وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول.
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: 5.6% نمو في موازنة العام الجاري

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري في الفترة من يونيو 2019 حتى مارس 2020 حققت ارتفاع في معدل النمو نسبته 5.6%، وهو ما يعد مؤشر جيد، وكذلك شهدت تلك الفترة انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8%، مضيفا أن المؤشرات في هذه الفترة تؤكد استمرار تحسن الأداء المالي وانخفاض العجز المالي، مقارنة بتلك الفترة من العام الماضي، جاء ذلك خلال استعراضه للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.
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وزير المالية: مشروع الموازنة يحقق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40 مليار دولار، في مارس الماضي، وهو رصيد كافي لتأمين احتياجات البلاد، مؤكدا أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصري بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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وزير المالية: كنا على حق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

عبر الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن احتفاءه بمساندة مجلس النواب، للحكومة في أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا على أنه بفضل حالة التلاحم الشعبي سنعبر هذه الأزمة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، في أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021.
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«تشريعية النواب» توافق على تعديل بعض مواد قانون الطوارئ

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
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