«دفاع النواب» توافق على قانون أكاديمية الشرطة

تحرير:أحمد جاد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م

أكاديمية الشرطة - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، خلال لجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والذي يأتي لملاحقة المتغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية.

وقال عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون أدخل العديد من التعديلات الهامة، ومنها تعديل مسمي وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية في ظل الوضع القائم حاليا مع إضافة ممثل لقطاع الأمن الوطني بدرجة مدير إدارة عامة إلي المجلس، وإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية

وقال عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون أدخل العديد من التعديلات الهامة، ومنها تعديل مسمي وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية في ظل الوضع القائم حاليا مع إضافة ممثل لقطاع الأمن الوطني بدرجة مدير إدارة عامة إلي المجلس، وإسناد اختيار ممثلي أعضاء هيئة التدريس عن المواد القانونية والشرطية للمجلس بدلا من تعيين الأقدم منهم، بهدف إتاحة الفرصة لاختيار الأكفأ لشغل العضوية.



وأضاف أن مشروع القانون أدخل تعديلا في شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومن ذلك شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشترط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربة حتى الدرجة الرابعة على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، مع النص صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية، للحد من تحايل البعض في الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك في نتائج الاختبارات التي تؤدى في الكلية واستغلال ذلك في الطعن عليها أمام جهات القضاء.



وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أنه التزاما بالمادة 206 من الدستور تم إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطية، بالإضافة لتعديل صياغة المادة الخاصة بحالات فصل الطالب ليكون الفصل من كلية الشرطة، بعد أن كان النص يشمل حالات الفصل من الأكاديمية مغايرا بذلك واقع التطبيق الفعلي.



وقال رئيس اللجنة إنه تم ضبط صياغة النص الخاص بمنح اللقب العلمي وتعيين أعضاء هيئة التدريس، وتعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة، مع استحداث مجالس علمية تضطلع بمعاونة مديري كليات أكاديمية الشرطة ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية ذات الصلة.



