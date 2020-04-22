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«تيك توك» تتبرأ من فيديو الطالبة حنين حسام

تحرير:هالة صقر ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م
تيك توك - صورة أرشيفية
تيك توك - صورة أرشيفية
أكدت الشركة المسؤولة عن تطبيق "توك توك"، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المحتوى المتداول محل التحقيق للطالبة حنين حسام، لم يتم نشره من خلال المنصة، موضحة أنها لا تؤيد أو تفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بإرشاداتنا وقواعدنا المدرجة، وأن منصة "تيك توك" تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق، وذلك من خلال إرشادات تساعد المستخدمين، على فهم كيفية استخدام التطبيق بطريقة إيجابية وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول.
وأشارت الشركة أنها تقوم دائما بتطوير وتعزيز أدوات مراقبة وتقييم للمحتوى، لضمان تحديد استخدام الجميع من المشاهير أو غير المشاهير على حد سواء وفقا لإرشادات مجتمع "تيك توك"، وأن أي سلوك سلبي قد يحدث على التطبيق من قبل المستخدمين هي حالات فردية لا تعكس ولا تمثل مبادئ المنصة. وحثت المستخدمين على المساهمة
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«شكاوى الأعلى للإعلام» توصي بحجب حسابات تروج للدعارة

أوصت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة، والتي انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل إلى 3 آلاف دولار.
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رئيس النواب يفتتح جلسة التصويت على عدد من القوانين

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، للتصويت النهائي على عدد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها في جلسة، أمس الثلاثاء، إذ يواصل المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كوررونا المستجد (كوفيد - 19)، ووافق البرلمان في جلسته أمس على 8 تشريعات، وتنتظر الموافقة النهائية في جلسة اليوم، وهي:
كورونا والحجر الصحي (10)

«صحة النواب» توافق على مشروع قانون الوقاية من الأمراض المعدية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ??? لسنة ???? في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
اكاديمية-الشرطة

«دفاع النواب» توافق على قانون أكاديمية الشرطة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، خلال لجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والذي يأتي لملاحقة المتغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية.
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كيف استخدم المصريون وسائل الاتصالات خلال فترة الحظر؟

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرا يظهر ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية وتطبيق حظر التجوال خلال شهر مارس وأبريل واستكمال العملية التعليمة لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد؛ حيث يتضح من التقرير الزيادة الكبيرة في استهلاك الانترنت وتطبيقاتها خلال فترة الحظر والتحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنازل. وتظهر مقارنة مؤشرات خدمات الاتصالات في الأسبوع الثاني من شهر ابريل بالأسبوع الثاني من شهر مارس ما يلي:
جامعة-القاهرة

تخصيص «القصر الفرنساوي» لعزل مصابي كورونا من جامعة القاهرة

صرحت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، بأن ترتيب مكان للعزل بمستشفيات جامعة القاهرة كان مهمة شاقة، مشيرة إلى أن قصر العيني مستشفى قديم متصل كله ببعضه، وأن مستشفى قصر العيني الفرنساوي المكان الأمثل ليكون مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
محمد- عثمان- الخشت -رئيس -جامعة- القاهرة (1)

إطلاق اسم «شهيدة كورونا» على جناح بمستشفى الفرنساوي

وضعت جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، لوحة باسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم طبيبة "شبرا الهو"، التي وافتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا على جناح "ج" بالدور الرابع بمستشفى القصر العينى الفرنساوى، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بإطلاق اسم الطبيبة على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوي بالجامعة. وكان الدكتور محمد الخشت، قدم تعازيه إلى أسرة الطبيبة المتوفاه، مؤكدًا أن إطلاق اسمها على جناح (ج) بمستشفى الفرنساوي، نوع من رد الاعتبار لها وللكادر الطبي، بعد أن رفضت قلة غريبة على النسيج المصري دفنها.
جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة تقر بروتوكولا علاجيا لاستخدامه مع مرضى كورونا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الفريق البحثى الرئيسى المشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومى للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ضمن خطة الجامعة الشاملة فى هذا الشأن، توصل إلى الإقرار المبدئى لبروتوكول علاجى لاستخدامه مع المرضى المصابين بالفيروس.
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