«تيك توك» تتبرأ من فيديو الطالبة حنين حسام

تحرير:هالة صقر ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م

تيك توك - صورة أرشيفية

أكدت الشركة المسؤولة عن تطبيق "توك توك"، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المحتوى المتداول محل التحقيق للطالبة حنين حسام، لم يتم نشره من خلال المنصة، موضحة أنها لا تؤيد أو تفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بإرشاداتنا وقواعدنا المدرجة، وأن منصة "تيك توك" تضع سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق، وذلك من خلال إرشادات تساعد المستخدمين، على فهم كيفية استخدام التطبيق بطريقة إيجابية وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول.

وأشارت الشركة أنها تقوم دائما بتطوير وتعزيز أدوات مراقبة وتقييم للمحتوى، لضمان تحديد استخدام الجميع من المشاهير أو غير المشاهير على حد سواء وفقا لإرشادات مجتمع "تيك توك"، وأن أي سلوك سلبي قد يحدث على التطبيق من قبل المستخدمين هي حالات فردية لا تعكس ولا تمثل مبادئ المنصة. وحثت المستخدمين على المساهمة