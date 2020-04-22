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الكويت تسجل 168 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

تحرير:هالة صقر ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
كورونا
كورونا
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الأربعاء، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة. وأضاف السند، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2248 حالة، كما ارتفعت حالات الوفاة إلى 13 حالة، لافتا إلى مجموع الحالات التي تعافت بلغ 443 من الذين أصيبوا بالمرض بعدما وذلك بعد أن أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق من صباح اليوم شفاء 31 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن أول من أمس الإثنين، تمديد تعليق العمل في كافة مؤسسات الدولة اعتبارا من 26 أبريل الجاري حتى 28 مايو المقبل، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد
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مراكز الفحص منتشرة في الإمارات - كورونا

شرطة الإمارات تستخدم التكنولوجيا الذكية في مكافحة كورونا

تستخدم قوات الشرطة في الإمارات العربية المتحدة خوذات ذكية يمكنها قياس درجة حرارة مئات الأشخاص كل دقيقة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. ويمكن لهذه الخوذات، التي تحتاج لوقت أقل ومسافة أقصر من أجهزة قياس الحرارة التقليدية، قياس درجة الحرارة من على بعد خمسة أمتار وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة. وتصدر الخوذة إنذارا في حالة رصد شخص مصاب بالحمى.
علم السودان

السودان: جلسة التفاوض القادمة حاسمة للقضايا العالقة

أعلنت الوساطة الجنوبية لسلام السودان بجوبا، أن يوم الأحد المقبل، سيكون يوما حاسما في ما يخص بالقضايا العالقة في مسار دارفور على أن تبقى فقط قضية الترتيبات الأمنية، إذ قال عضو لجنة الوساطة ضيو مطوك: «جلسة اليوم كانت مهمة لمسار دارفور، وتداولنا خلالها القضايا العالقة وهي مصنفة تحت ثلاث مجموعات منها قضيتان مهمتان مرتبطتان بالوثيقة الدستورية والتي تتمثل في المادة 21، والتي تنص على عدم مشاركة الذين كانوا في الفترة الانتقالية في الانتخابات القادمة»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس كورونا

تونس تُعلن إصابة عدد من سفرائها في الخارج بكورونا

أعلن وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة بالبرلمان، عن إصابة عدد من السفراء التونسيين بالخارج بفيروس كورونا، مؤكدًا على غياب التغطية الصحية للدبلوماسيين في الخارج، منوها إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة، بحسب ما ذكرت وكالة "شمس" الإخبارية التونسية. وأوضح وزير الخارجية نور الدين الري، أن عددًا من نواب البرلمان عمدوا إلى تجريح بعض السفراء والقناصل وذكرهم بالاسم، مشيرا إلى وجود أشكال في تونس يتعلق بالمزايدات السياسية طبقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
الكمامات (5)

من الكمامات إلى الفراولة.. ترشيد استخدام الموارد في مستشفى بأبوظبي

تتدلى عشرات من كمامات (إن-95) على حبل في غرفة مستشفى في أبوظبي لتطهيرها حتى يتسنى للفريق الطبي إعادة استخدامها في حالة حدوث نقص بسبب فيروس كورونا المستجد. وبدأ مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي هذا الشهر في تعقيم كمامات (إن-95) بالأشعة فوق البنفسجية، وهي طريقة تستخدمها المستشفيات الأخرى لزيادة الاستخدام لأكثر من مرة واحدة.
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كورونا والحجر الصحي (11)

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 2 مليون و350 ألف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز 2 مليون و350 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 161 ألف حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 740 ألف و 151 حالة إصابة، والوفيات إلى 39 ألف و68 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في إسبانيا 195 ألف و944 حالة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و453 حالة. وارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 175 ألف و925 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 23 ألف و 277 حالة، وفي فرنسا بلغ عدد المصابين 151 ألف و 793 حالة، والوفيات 19 ألف و 323 حالة.
قطه-كلب

دراسة صينية: 15% من قطط ووهان مصابة بفيروس كورونا

مع بداية شهر أبريل أعلن أطباء بيطريون صينيون، اكتشافهم أن 15% من القطط المشردة وفى المأوى بمدينة ووهان -أول بؤرة وباء فى العالم-، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبحسب دراسة نشرتها المكتبة الإلكترونية "بيو ويفكس"، اختبر البيطريون عينات الدم المأخوذة من 102 قطة بعد تفشى الفيروس فى المدينة، و39 قطة قبل تفشى المرض.
كورونا والحجر الصحي (15)

كورونا يصيب 20 شخصا بالقصر الرئاسي في أفغانستان

قالت مصادر حكومية في أفغانستان اليوم السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أشرف غني إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا. وبحسب ما نشرته "وكالة رويترز"، ذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أن وثيقة ملوثة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى، لافتا إلى أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص وتم وضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكبر.
كورونا والحجر الصحي (9)

دعما للجيش الأبيض..100 ألف جنيه لأسرة الطبيب المتوفي

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف 50 ألف جنيه دعما لأسرة كل طبيب "بشري – أسنان – صيدلي– بيطري" يستشهد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، و20 ألف جنيه لكل طبيب "بشري، أسنان، صيدلي، بيطري" يصاب بالفيروس، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.
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