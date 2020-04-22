الكويت تسجل 168 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
تحرير:هالة صقر
٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
كورونا
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الأربعاء، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة.
وأضاف السند، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2248 حالة، كما ارتفعت حالات الوفاة إلى 13 حالة، لافتا إلى مجموع الحالات التي تعافت بلغ 443 من الذين أصيبوا بالمرض بعدما وذلك بعد أن أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق من صباح اليوم شفاء 31 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن أول من أمس الإثنين، تمديد تعليق العمل في كافة مؤسسات الدولة اعتبارا من 26 أبريل الجاري حتى 28 مايو المقبل، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن أول من أمس الإثنين، تمديد تعليق العمل في كافة مؤسسات الدولة اعتبارا من 26 أبريل الجاري حتى 28 مايو المقبل، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالمأمس الثلاثاء، تخطى حاجز 2 مليون و500 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 174 ألف و 727 حالة.
وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 803 ألف و 575 حالة، وبلغ عدد الوفيات 43 ألف و 663 حالة، وفي إسبانيا ارتفع عدد الإصابات إلى 204 ألف و 178 حالة، وبلغ عدد الوفيات 21 ألف و 282 حالة، وفي إيطاليا بلغ عدد المصابين 183 ألف و 957 حالة، وبلغ عدد الوفيات 24 ألف و 684 حالة.