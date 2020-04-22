الكويت تسجل 168 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

تحرير:هالة صقر ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م

كورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الأربعاء، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة. وأضاف السند، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2248 حالة، كما ارتفعت حالات الوفاة إلى 13 حالة، لافتا إلى مجموع الحالات التي تعافت بلغ 443 من الذين أصيبوا بالمرض بعدما وذلك بعد أن أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق من صباح اليوم شفاء 31 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن أول من أمس الإثنين، تمديد تعليق العمل في كافة مؤسسات الدولة اعتبارا من 26 أبريل الجاري حتى 28 مايو المقبل، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد