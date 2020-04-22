الضرر مستمر.. كورونا يغير لون الجلد إلى الأسود

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٠ م

طبيب صيني

ما زال خطر كوورنا يحاوطنا من كل مكان، خاصة بعد زيادة عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير، وليس لدينا ما نفعله سوى البقاء في المنزل، لتجنب التجمعات والاختلاط، وعليك أن تعي جيدًا خطورة الوباء المستجد، إذ كشفت الدراسات أن كورونا يترك آثارا سلبية، حتى بعد الشفاء منه، وذلك ما وضحه طبيبان في الصين، إذ تحدث أحدهما عن تغير لون الجلد إلى الأسود، ونتج ذلك من تلف الكبد، لذا لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية، وغسل اليدين جيدًا، والاهتمام بالصحة على نطاق واسع، نقلًا عن الموقع البريطاني "Mirror".

ويتعرض الأطباء كل يوم لخطر كبير، فهم في الصفوف الأولى دائمًا، لمواجهة فيروس كورونا، وفي الآونة الأخيرة تمكنت العدوى من عدد كبير من الأطباء والممرضات، وصرح طبيبان في الصين، وهما الطبيب "يي فان" و"هو ويفنج"، عن إصابتهما بكورونا في يناير الماضي، وقال أحدهما إن الفيروس التاجي، أثر بشكل كبير على الكبد، ونتج