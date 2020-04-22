«شكاوى الأعلى للإعلام» توصي بحجب حسابات تروج للدعارة

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام - صورة أرشيفية

أوصت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة، والتي انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل إلى 3 آلاف دولار.