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تركيا تحظر موائد السحور والإفطار الجماعية في رمضان

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م
تركيا
تركيا
أعلنت تركيا حظر موائد السحور والإفطار الجماعية في جميع أنحاء البلاد خلال شهر رمضان، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وذكرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أن التجمعات في الخيام وغيرها من الأماكن ستكون محظورة. يبدو أن كورونا سيغير هذا العام تقاليد عمرها قرون في مختلف الدول، ومن بينها تركيا. كما لم يعد مسموحا للسكان بتقديم تبرعات للمسحراتية الذين يجوبون الشوارع لإيقاظ الناس من أجل تناول طعام السحور. ودعت الوزارة الناس إلى الحفاظ بصورة صارمة على التباعد الاجتماعي خلال الاصطفاف لشراء الخبز.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا لم تفرض إغلاقا شاملا منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في 11 مارس الماضي، ومن المقرر أن يبدأ في تركيا بداية من يوم غد الخميس حظر تجوال يستمر أربعة أيام في 31 مدينة وولاية، من بينها اسطنبول. وحتى يوم أمس الثلاثاء، بلغ عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس في تركيا 2259 حالة،
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كورونا والحجر الصحي (8)

فرنسا تُسجل 544 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج من كورونا في مستشفيات البلاد انخفض من 30106 إلى 29741 خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ قال المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، إن 544 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاد خلال الفترة نفسها، كاشفًا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في فرنسا ارتفع من 117324 إلى 119151 خلال الساعات الـ 24 الماضية. كانت السلطات الصحية الفرنسية أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 531 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
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منظمة الصحة العالمية: كورونا سيكون معنا لمدة طويلة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد سيبقى بين البشر على مدى زمن طويل، محذرة من موجات جديدة للجائحة حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إن معظم بؤر تفشي فيروس كورونا في أوروبا تشهد استقرارا أو تراجعا، محذرًا من احتمال تدهور حاد للأوضاع في مناطق أخرى بالعالم، مبينا: «على الرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة، إلا أننا نشاهد توجهات مقلقة مرتفعة في إفريقيا، والأمريكيتين الوسطى والجنوبية، وكذلك أوروبا الوسطى».
كورونا والحجر الصحي (11)

إصابة 123 نزيلا بفيروس كورونا في سجن بالفلبين

قال مسؤولون في الفلبين، اليوم الأربعاء، إن أحد السجون في البلاد يعاني من انتشار كبير لفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب 123 نزيلا بالفيروس، إذ يزيد ذلك من مخاوف لدى النشطاء من مخاطر انتشار العدوى في أحد أكثر السجون ازدحاما في العالم. وقال رئيس بلدية مدينة سيبو، إن مبنى جديدا بالسجن يمكنه استيعاب ثلاثة آلاف شخصا سيستخدم كمنشأة عزل لاحتواء التفشي الذي أدى لتسجيل 40 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في ثاني أكبر مدن الفلبين، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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عدد وفيات كورونا في بريطانيا يتخطى 18 ألف شخص

قالت وزراة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة، بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 18100، أي بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة. وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة. وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 133 ألفا و495، بينما وصل عدد الوفيات إلى 18 ألفا و100، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
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سجن

البرلمان التركي يقر قانونا لإطلاق آلاف السجناء

أقر البرلمان التركي قانونا لإطلاق آلاف السجناء بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) يستثنى منه سجناء سياسيين، بعد أن توفي 3 سجناء أتراك إثر إصابتهم بالفيروس، وقال وزير العدل عبد الحميد جول، أمس الإثنين، عند إعلانه أولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين، إن 17 شخصا في 5 سجون أصيبوا بالفيروس، وتوفي 3 منهم في أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى. وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم، وتمنحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل.
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وفاة 3 سجناء بفيروس كورونا في سجون تركيا

أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد جول، وفاة 3 سجناء داخل السجون التركية جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي لإعلان عدد المصابين بين المحكوم عليهم فى أنقرة، إن 17 محكوما فى خمسة سجون أصيبوا بالفيروس، وأضاف "توفي ثلاثة منهم للأسف أثناء تلقّيهم العلاج في المستشفى". وترسل السلطات بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم. ويتم منحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل، بحسب رابطة المجتمع المدني فى النظام الجزائي.
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اتهامات لدول كبرى.. قرصنة من نوع خاص في زمن الكورونا

أصبحت المستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية سلاح الدول لمواجهة وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم، وفى الوقت الذى يحاول فيه العالم مواجهة هذا الوباء القاتل بشتى الطرق، نجد أنه على الجانب الآخر تنشط سياسات عدائية من بعض الدول تجاه نظرائها تتمثل فى السطو على سفن المستلزمات الطبية والوقائية من الفيروس مثل الكمامات والمطهرات وغيرها من الأجهزة الطبية الوقائية. ورغم تنحية الصراعات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم للتركيز على محاربة هذا الوباء جاءت عمليات القرصنة، بحجة أنها تواجه أزمة فى المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، لتصعد تلك الصراعات
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