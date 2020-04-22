تركيا تحظر موائد السحور والإفطار الجماعية في رمضان

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

تركيا

أعلنت تركيا حظر موائد السحور والإفطار الجماعية في جميع أنحاء البلاد خلال شهر رمضان، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وذكرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أن التجمعات في الخيام وغيرها من الأماكن ستكون محظورة. يبدو أن كورونا سيغير هذا العام تقاليد عمرها قرون في مختلف الدول، ومن بينها تركيا. كما لم يعد مسموحا للسكان بتقديم تبرعات للمسحراتية الذين يجوبون الشوارع لإيقاظ الناس من أجل تناول طعام السحور. ودعت الوزارة الناس إلى الحفاظ بصورة صارمة على التباعد الاجتماعي خلال الاصطفاف لشراء الخبز.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا لم تفرض إغلاقا شاملا منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في 11 مارس الماضي، ومن المقرر أن يبدأ في تركيا بداية من يوم غد الخميس حظر تجوال يستمر أربعة أيام في 31 مدينة وولاية، من بينها اسطنبول. وحتى يوم أمس الثلاثاء، بلغ عدد حالات الوفاة من جراء الإصابة بالفيروس في تركيا 2259 حالة،