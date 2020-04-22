صحة الغربية: تحول نتيجة 14 من مصابي كورونا إلى سلبية

تحرير:هالة صقر ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م

كورونا

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، تحول نتيجة تحاليل 14 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من إيجابي إلى سلبي، مؤكدا تعافي 4 حالات، تم السماح لهم بالخروج بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل وإجراء الفحوصات اللازمة بالمدينة الجامعية بطنطا، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ آخر عينة من بين 11 حالة، وبعد ظهور نتائج التحاليل خلال 48 ساعة من الآن، والتأكد من تحولها من إيجابية إلى سلبية سيقرر الأطباء خروجهم من العزل الصحي إلى منازلهم.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قد أعلن الأحد الماضي، فرض عزل صحي على 800 أسرة بقرية كفر جعفر مركز بسيون، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بالقرية. وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن إجمالى عدد أفراد الأسر التي تم عزلها حوالي 13 ألف مواطن، وأن قرار العزل جاء بعد ظهور 12