الدليفري مش أمان.. تناول الطعام في البيت

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ م

الوجبات السريعة

نشعر بالملل والاكتئاب، نتيجة تفشي فيروس كورونا ونحاول قدر الإمكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء والتعليمات الوقائيية التي توصي بها ووزاة الصحة، بما في ذلك غسل اليدين، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لكن يترتب على البقاء في المنزل عدة نتائج ضارة، على سبيل المثال: تناول طعام غير صحي، والاهتمام بالوجبات السريعة، لكن حذر الخبراء من استهلاك الوجبات السريعة في هذا التوقيت، خوفًا من انتقال العدوى والإصابة بكورونا، بحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فأن احتمالية انتقال كورونا من الوجبات السريعة تعتبر ضئيلة، لكن تنتقل العدوى من خلال رذاذ الشخص الحامل للطعام، أو العطس والسعال على العلبة، لذا تتخذ المنظمات الصحية والصناعات الغذائية تدابير وقائية كافية، وتضمن إجراء فحوصات صحية يومية لعمالها، كما تتبع إجراءات وقائية للحفاظ