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الدليفري مش أمان.. تناول الطعام في البيت

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٠ م
الوجبات السريعة
الوجبات السريعة
نشعر بالملل والاكتئاب، نتيجة تفشي فيروس كورونا ونحاول قدر الإمكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء والتعليمات الوقائيية التي توصي بها ووزاة الصحة، بما في ذلك غسل اليدين، والبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لكن يترتب على البقاء في المنزل عدة نتائج ضارة، على سبيل المثال: تناول طعام غير صحي، والاهتمام بالوجبات السريعة، لكن حذر الخبراء من استهلاك الوجبات السريعة في هذا التوقيت، خوفًا من انتقال العدوى والإصابة بكورونا، بحسب الموقع الأمريكي "Bold Sky".
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فأن احتمالية انتقال كورونا من الوجبات السريعة تعتبر ضئيلة، لكن تنتقل العدوى من خلال رذاذ الشخص الحامل للطعام، أو العطس والسعال على العلبة، لذا تتخذ المنظمات الصحية والصناعات الغذائية تدابير وقائية كافية، وتضمن إجراء فحوصات صحية يومية لعمالها، كما تتبع إجراءات وقائية للحفاظ
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فوائد-الخل

لو عايزة تنضفي المطبخ.. الخل يمنحك 4 فوائد سحرية

للطبخ أسرار وفنون توارثتها الأجيال، فمنذ عصور، اكتشفت الجدات والأمهات العديد من الأسرار المدهشة، لتبسيط حياتهن في المطبخ، ويعد الخل هو السر القديم، المستخدم لحل العديد من المشكلات، حيث يستخدم على نطاق واسع في الطبخ، ويساعدك في تنظيف الطعام، وخاصة الخضراوات والفواكه، لأنه يتميز بفاعلية في التخلص من الأتربة والفيروسات والبكتيريا، إضافة إلى تنظيف الأكواب الزجاجية، ويزيل رائحة المطبخ الكريهة، وينظف البوتاجاز جيدا، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
علاج-القلق-والاكتئاب

إنت مش لوحدك..3 مشاعر يتشارك فيها الجميع هذه الفترة

مع تزايد انتشار عدد الإصابات والوفيات، نتيجة تفشي فيروس كورونا، لجأت العديد من الشركات إلى تطبيق العمل من المنزل، وبالرغم من أنها طريقة تهدد السلام النفسي، إلا أننا لا نملك سوى الاختباء من الوباء، حتى تمر هذه الفترة بسلام، وفي نفس الوقت، توجد بعض من المشاعر التي تلاحقك في أثناء العزل المنزلي، على سبيل المثال الشعور الدائم بالوحدة، وعدم القدرة على إنجاز العمل، ستشعر أنك تخترق من الداخل، إضافة إلى انعدام الأمل، وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
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في زمن كورونا.. أطباء يخففون عن المرضى بطريقة رائعة

تولد الرحمة دائما من رحم المعاناة، وفي ظل ظروف الكورونا، نتعرض كل يوم لمواقف إنسانية من قبل الأطباء والممرضات، تعلمنا أن الحياة ما زالت بها رحمة، فهناك ممرضات لا يذهبن إلى بيوتهن لرعاية المصابين، وآخرون يشعرون بالخوف على أسرهم من انتقال العدوى، أما الأطباء يقفون جنبا إلى جنب مع مختصي الرعاية الطبية، في الصفوف الأولى للتصدي للمرض، ولمكافحة الفيروس بكل القوة الممكنة، إضافة إلى ذلك، قام بعض الأطباء بوضع صورهم على ملابس الوقاية، حتى يشعر المرضى بالأمان.
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علاج-القلق-والاكتئاب

إنت مش لوحدك..3 مشاعر يتشارك فيها الجميع هذه الفترة

مع تزايد انتشار عدد الإصابات والوفيات، نتيجة تفشي فيروس كورونا، لجأت العديد من الشركات إلى تطبيق العمل من المنزل، وبالرغم من أنها طريقة تهدد السلام النفسي، إلا أننا لا نملك سوى الاختباء من الوباء، حتى تمر هذه الفترة بسلام، وفي نفس الوقت، توجد بعض من المشاعر التي تلاحقك في أثناء العزل المنزلي، على سبيل المثال الشعور الدائم بالوحدة، وعدم القدرة على إنجاز العمل، ستشعر أنك تخترق من الداخل، إضافة إلى انعدام الأمل، وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
5d9c2b30770cf3f20f2d803b2cbed05051677621

في زمن كورونا.. أطباء يخففون عن المرضى بطريقة رائعة

تولد الرحمة دائما من رحم المعاناة، وفي ظل ظروف الكورونا، نتعرض كل يوم لمواقف إنسانية من قبل الأطباء والممرضات، تعلمنا أن الحياة ما زالت بها رحمة، فهناك ممرضات لا يذهبن إلى بيوتهن لرعاية المصابين، وآخرون يشعرون بالخوف على أسرهم من انتقال العدوى، أما الأطباء يقفون جنبا إلى جنب مع مختصي الرعاية الطبية، في الصفوف الأولى للتصدي للمرض، ولمكافحة الفيروس بكل القوة الممكنة، إضافة إلى ذلك، قام بعض الأطباء بوضع صورهم على ملابس الوقاية، حتى يشعر المرضى بالأمان.
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«بنشتغل 24 ساعة».. بطولات نسائية فى زمن الكورونا

تمتلك المرأة أسلحة نادرة، خلقت خصيصًا من أجلها، فتتألم من أجل راحة الجميع دون أن يتملكها التعب، فهل يتميز هذا الكائن بروح فولاذية، جعلته مستقبلا جيدا للألم؟من المثير للدهشة أن المرأة تحب ارتداء ثوب التضحية، وتغزل من عمرها راحة وأمانًا لأولادها، كما أنها الزوجة التى تقف بجوار شريكها، وتساعده فى تخطى متاعب الحياة، وهى الجدة التى تمنح أحفادها قصصًا لا تنتهى، وتظل آثارها باقية فى قلوبهم مهما مرت الأيام، ورغم أن البعض يراها «ناقصة»، فهذا النقص هو سر الكمال، فهى بمثابة «وتد البيت» ودونها سينهار كل شىء.
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معجزة في زمن «كورونا».. امرأة تضع مولودها رقم 22

تعيش البلاد الآن حالة من الحزن والتوتر، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إذ إن طبيعة الإنسان لا تعرف القيود، وبالرغم من ذلك، لا نملك سوى الصبر حتى تمر هذه الأزمة، وفي نفس الوقت، توجد بعض الأشياء التي تعيد لنا الأمل من جديد، ففي بريطانيا كانت هناك عائلة تحتفل بالمولود رقم 22، بالرغم من الأمر يبدو غريبًا، إلا أنها معجزة حقيقية، فمن الواضح أن فيروس كورونا جلب معه عددًا من المعجزات، والأشياء التي نراها لأول مرة، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "The Sun".
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