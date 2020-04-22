ضبط 14.5 طن سكر منتهي الصلاحية في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م

سكر - صورة أرشيفية

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ممثلة في مديرية التموين والتجارة الداخلية، محاولة ترويج وبيع كمية كبيرة من السكر الحر منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المصانع المتخصصة فى تعبئة السكر "دون الحصول على ترخيص مسبق" وذلك بدائرة قسم شرطة باب شرق، بشرق المحافظة، إذ تم ضبط مالك المصنع بعد تفتيش المصنع وضبط نحو 14 طنا و500 كيلو جرام من السكر الحر، تبين أنه فاسد ولا يصلح للاستخدام الأدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية تكشف بحيازة مالك مصنع سكر حر غير صالح للاستخدام الآدمي.تم إعداد حملة أمنية محكمة قادها ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية،

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية تكشف بحيازة مالك مصنع سكر حر غير صالح للاستخدام الآدمي.



تم إعداد حملة أمنية محكمة قادها ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وتم مداهمة المصنع وبتفتيشه تم العثور 14 طن و500 كيلو جرام "سكر حر" مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بالتحفظ على الكميات المطلوبة، وحجز المدير المسؤول بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



