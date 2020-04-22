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بـ13 ألف ساعة فيديو.. اتصالات TV تنافس نتفليكس وشاهد

خالد حجازي: نطبق آليات التحول الرقمي في جميع مجالات العمل ونوفر أحدث التقنيات لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، وتم إطلاق منصة اتصالات TV خلال مؤتمر صحفي إلكتروني
تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م
اتصالات TV
اتصالات TV
أطلقت شركة اتصالات مصر أحدث تطبيقاتها اتصالات TV بالتعاون مع شركة رؤية الإمارات E-Vision، وجاء الإعلان عن التطبيق الجديد خلال مؤتمرها الالكتروني الذي انعقد لأول مرة عن بعد باستخدام أحدث تقنيات الفيديو كونفرانس، وأكدت الشركة من خلال تنظيم المؤتمر حرصها على مواصلة العمل على الرغم من التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة في ضوء انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور المؤتمر المهندس خالد حجازي – الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، والمهندس أحمد يحيي – الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر.
كما حضر المؤتمر حميد ساحوه السويدي -الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الامارات E-Vision والمهندس تامر المنوفي – مدير قطاع الخدمات الرقمية والمحافظ الإلكترونية بشركة اتصالات مصر. يُتيح التطبيق لعملاء اتصالات مصر مشاهدة الأفلام العربية والإنجليزية، كما يُتيح الترجمة العربية للأعمال الأجنبية. فضلاً عن
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