بـ13 ألف ساعة فيديو.. اتصالات TV تنافس نتفليكس وشاهد

خالد حجازي: نطبق آليات التحول الرقمي في جميع مجالات العمل ونوفر أحدث التقنيات لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، وتم إطلاق منصة اتصالات TV خلال مؤتمر صحفي إلكتروني

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٠ م

أطلقت شركة اتصالات مصر أحدث تطبيقاتها اتصالات TV بالتعاون مع شركة رؤية الإمارات E-Vision، وجاء الإعلان عن التطبيق الجديد خلال مؤتمرها الالكتروني الذي انعقد لأول مرة عن بعد باستخدام أحدث تقنيات الفيديو كونفرانس، وأكدت الشركة من خلال تنظيم المؤتمر حرصها على مواصلة العمل على الرغم من التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة في ضوء انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور المؤتمر المهندس خالد حجازي – الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، والمهندس أحمد يحيي – الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر.

كما حضر المؤتمر حميد ساحوه السويدي -الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الامارات E-Vision والمهندس تامر المنوفي – مدير قطاع الخدمات الرقمية والمحافظ الإلكترونية بشركة اتصالات مصر. يُتيح التطبيق لعملاء اتصالات مصر مشاهدة الأفلام العربية والإنجليزية، كما يُتيح الترجمة العربية للأعمال الأجنبية. فضلاً عن

كما حضر المؤتمر حميد ساحوه السويدي -الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الامارات E-Vision والمهندس تامر المنوفي – مدير قطاع الخدمات الرقمية والمحافظ الإلكترونية بشركة اتصالات مصر.

يُتيح التطبيق لعملاء اتصالات مصر مشاهدة الأفلام العربية والإنجليزية، كما يُتيح الترجمة العربية للأعمال الأجنبية. فضلاً عن توفير مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التلفزيونية والأعمال الرمضانية التي تتوافق مع الأذواق والفئات العمرية المختلفة، في أي وقت ومن أي مكان، من خلال استخدام أجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة مثل هواتف المحمول الذكية أو التلفزيون أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق.



وبهذه المناسبة، علق المهندس خالد حجازي – الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات قائلاً: "لقائنا اليوم من خلال المؤتمر الإلكتروني يدل على حرص شركة اتصالات مصر على تطبيق آليات التحول الرقمي في جميع مجالات عملها." لافتاً إلى أن الشركة تعمل بكامل طاقتها في الوقت الراهن وتوفر أحدث الحلول الرقمية، اعتماداً على أقوى شبكة في مصر من اجل تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء المتزايدة خاصة في ضوء الأزمة التي تمر بها البلاد. وأضاف حجازي قائلاً: "لطالما حرصت شركة اتصالات مصر على تسهيل حياة موظفيها وعملائها اعتماداً على أحدث التكنولوجيات لحثهم على البقاء في المنزل."



ومن جانبه قال المهندس أحمد يحيي – الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر: "سعداء اليوم بإطلاق تطبيق اتصالات TV الجديد وبانضمام منصة جديدة لعائلة اتصالات بالتعاون مع شركة رؤية الإمارات الشقيقة E-Vision –أحد الشركات المتخصصة في هذه الصناعة-والتي ستساهم بدورها في توفير حلول الخدمة التلفزيونية المدفوعة لاتصالات مصر.

كما أعرب المهندس حميد ساحوه السويدي –الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الامارات E-Vision قائلا: " نحن سعداء في شركة رؤية الإمارات التابعة لــ مجموعة اتصالات، في أن نكون طرف رئيسي في هذا المشروع، الذي تسعى اتصالات مصر من خلاله إلى تعزيز مكانتها في السوق المحلي، وبالشكل الذي يلبي متطلبات عملائها الحالية والمستقبلية".

وأضاف قائلاً: " توفر شركة رؤية الامارات حلول متكاملة تعتمد على الحوسبة السحابية بالكامل، والتي من شأنها أن توفر لشركة اتصالات مصر المرونة للحصول على المميزات والمهام المتقدمة بسهولة، حيث قامت شركة رؤية الامارات بتقديم حلول الخدمات التلفزيونية المدفوعة لاتصالات مصر، من خلال توفير أكثر من 109 قناة تلفزيونية، وأكثر من 13 ألف ساعة تلفزيونية حسب الطلب، بالشراكة مع Starz Play MBCوروتانا وFOX ART وGood News 4 ME والعديد من مزودي الخدمات الأخرين مما سوف يعزز من المنافسة في السوق المصري."



وأوضح المهندس تامر المنوفي مدير قطاع الخدمات الرقمية والمحافظ الإلكترونية بشركة اتصالات مصر قائلاً: "يتيح اتصالات TV لعملاء اتصالات مصر مكتبة كبيرة ومتميزة تتوافق مع مختلف الأذواق والفئات العمرية، كما ينفرد التطبيق بتقديم بث مباشر لقنوات OSN، وFox Movies، وStar Movies، وART مما يوفّر لعملاء اتصالات عالماً من الترفيه العائلي المتنوع."

وأضاف المنوفي: "لم تكن هذه هي الخطوة الوحيدة التي اتخذتها الشركة، حيث عملت على تقديم الخدمة بشكل مجاني بالكامل لأول 30 يوماً من الاشتراك، كما وفرت خطط أسعار مختلفة لتناسب جميع الفئات، منها اشتراك شهري ب 110 جنيه مصري والذي يقدم 3جيجا، أو اشتراك شهري ب 40 جنيه والذي يقدم 1.25 جيجا، واشتراك اّخر يومي ب 3.50 جنيه مصري، ويتم سحب القيمة من الرصيد المتاح بدون الحاجة لاستخدام بطاقة ائتمان."



