جريمة

3 متوفيين و22 مصابا في انقلاب أتوبيس على صحراوي المنيا

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٤ م
انقلاب أتوبيس - أرشيفية
انقلاب أتوبيس - أرشيفية
?أسفر حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" بين مركزي مغاغة وبني مزار في شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بزمام مركز مغاغة.تم الدفع بـ8 سيارات لنقل المتوفيين والمصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل ومستشفى مغاغة العام، ونجح رجال المرور في رفع آثار الحادث لتسيير الحركة بالطريق، وتجري إدارة البحث
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ضبط 14.5 طن سكر منتهي الصلاحية في الإسكندرية

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ممثلة في مديرية التموين والتجارة الداخلية، محاولة ترويج وبيع كمية كبيرة من السكر الحر منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد المصانع المتخصصة فى تعبئة السكر "دون الحصول على ترخيص مسبق" وذلك بدائرة قسم شرطة باب شرق، بشرق المحافظة، إذ تم ضبط مالك المصنع بعد تفتيش المصنع وضبط نحو 14 طنا و500 كيلو جرام من السكر الحر، تبين أنه فاسد ولا يصلح للاستخدام الأدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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«الزعل بيموت».. رسالة أب انتحر نجله الشاب بالمنوفية

يعاني نجله البالغ من العمر 19 سنة حالة نفسية سيئة، جعلتهم يفكرون جديًا في اصطحابه إلى طبيب نفسي، لتقديم يد العون بالمساعدة والعلاج للصبي، لكنهم تأخروا، إذ دخل الشاب إلى حجرة نجله للإطمئنان عليه، فوجده جثة هامدة، معلقًا من عنقه في مشنقة معقودة بمروحة السقف، وصرخ الأب في فزع يطلب النجدة وهو يرفع جثمان نجله إلى أعلى أملًا في أن يتخلل الهواء عنقه إلى صدره ليتنفس، لكن الأهالي الذين ساعدوه في قطع حبل المشنقة لإنزال صاحبها، غطوا وجهه بالملاءات وقدموا العزاء لوالده.
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إصابة 28 شخصًا في حادث تصادم سيارة ببني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم بدائرة محافظة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا، إذ أصيب 28 شخصا، نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى جامبو. البداية كانت بتلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي. على الفور انتقلت 15 سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
حادث تصادم - أرشيفية

ضبط سائق صدم سيارة ثم ضابط مرور حاول إيقافه

تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى هوية السائق المتهور، الذي أثار ضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة استئاء عارمة جراء رعونته، وضبطت قوات الأمن السائق الذي تبين في الفيديو المتداول له أنه صدم سيارة آخرى وحاول الهرب، فاستوقفه ضابط مرور للتحفظ عليه وعلى السيارة وتحرير محضر بواقعة التصادم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن السائق صدم الضابط ليزيحه من طريقه وفر هاربًا، حتى تم القبض عليه، واعترف بصحة محتوى الفيديو المتداول، وأنه صدم السيارة.
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90 دقيقة على الحظر.. خريطة الكثافات بالقاهرة والجيزة

نحو 90 دقيقة تفصل المواطنين عن موعد تطبيق حظر التحرك الذي يبدأ في تمام السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برسائة اللواء محمود متولي، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة تزامنًا مع موعد خروج العاملين بشركات القطاع الخاص، ورغبة الجميع في الوصول إلى محال إقامتهم سريعًا قبل الحظر.
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دورية أمنية توقع 4 من مروجي مخدر الأيس بالأميرية

دور حيوي تلعبه الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في تطبيق خطط الانتشار الأمني وفق الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الداخلية؛ الرامية إلى فرض السيطرة الكاملة على مستوى الجمهورية، وتحقيق التواجد الشرطي الفعال في الشارع المصرص ومبدأ الردع الردع لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، الأمر الذي ظهر جليا في الإيقاع بعناصر إجرامية بسدد ترويج مواد مخدرة على عملائهم، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات الأمنية بدائرة الأقسام والمراكز لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.
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344 مخالفة رادار.. المرور في رحلة الحد من حوادث الطرق

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على جميع الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية؛ تيسيرا على المواطنين، خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1904 مخالفات مرورية متنوعة.
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الشرطة في 24 ساعة.. يد تطبق الحظر وأخرى تؤمن المنافذ

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط قضيتي تهريب كالتالي: (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 16 ألف جنيه.
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