3 متوفيين و22 مصابا في انقلاب أتوبيس على صحراوي المنيا

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٤ م

انقلاب أتوبيس - أرشيفية

?أسفر حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" بين مركزي مغاغة وبني مزار في شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بزمام مركز مغاغة.تم الدفع بـ8 سيارات لنقل المتوفيين والمصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل ومستشفى مغاغة العام، ونجح رجال المرور في رفع آثار الحادث لتسيير الحركة بالطريق، وتجري إدارة البحث