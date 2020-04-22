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الصحة العالمية: كورونا لم يصنع في مختبر.. ومصدره حيوان

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة شايب، أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن مصدر فيروس كورونا المستجد، نشأ أواخر العام الماضي من الحيوانات في الصين، ولم يتم تصنيعه أو إنتاجه في أحد المختبرات كما زُعم. ونقلت صحيفة "يو اس ايه توداي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن شايب، قولها خلال تصريح لصحفية في جنيف: "من المحتمل أن يكون الفيروس من أصل حيواني"، وأشارت المتحدثة إلى أن جميع الأدلة المتوفرة تدل على أنه لم ينتج ولم يتم التلاعب به في المختبرات أو في مكان آخر وأن الخفافيش هي موطنه البيئي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن 70% من الفيروسات الجديدة مصدرها حيواني، من بينها فيروسات مثل إيبولا والطاعون وفيروس كورونا، وحذرت من اتباع "النظريات الزائفة". مشيرة إلى ضرورة التركيز على الحقائق فقط، حول أصول الفيروس الذي سبب الجائحة. تأتي تصريحات هيئة الصحة العالمية بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي،
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كورونا والحجر الصحي (8)

فرنسا تُسجل 544 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج من كورونا في مستشفيات البلاد انخفض من 30106 إلى 29741 خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ قال المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، إن 544 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاد خلال الفترة نفسها، كاشفًا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في فرنسا ارتفع من 117324 إلى 119151 خلال الساعات الـ 24 الماضية. كانت السلطات الصحية الفرنسية أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 531 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
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منظمة الصحة العالمية: كورونا سيكون معنا لمدة طويلة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد سيبقى بين البشر على مدى زمن طويل، محذرة من موجات جديدة للجائحة حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إن معظم بؤر تفشي فيروس كورونا في أوروبا تشهد استقرارا أو تراجعا، محذرًا من احتمال تدهور حاد للأوضاع في مناطق أخرى بالعالم، مبينا: «على الرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة، إلا أننا نشاهد توجهات مقلقة مرتفعة في إفريقيا، والأمريكيتين الوسطى والجنوبية، وكذلك أوروبا الوسطى».
كورونا والحجر الصحي (11)

إصابة 123 نزيلا بفيروس كورونا في سجن بالفلبين

قال مسؤولون في الفلبين، اليوم الأربعاء، إن أحد السجون في البلاد يعاني من انتشار كبير لفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب 123 نزيلا بالفيروس، إذ يزيد ذلك من مخاوف لدى النشطاء من مخاطر انتشار العدوى في أحد أكثر السجون ازدحاما في العالم. وقال رئيس بلدية مدينة سيبو، إن مبنى جديدا بالسجن يمكنه استيعاب ثلاثة آلاف شخصا سيستخدم كمنشأة عزل لاحتواء التفشي الذي أدى لتسجيل 40 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في ثاني أكبر مدن الفلبين، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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عدد وفيات كورونا في بريطانيا يتخطى 18 ألف شخص

قالت وزراة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة، بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 18100، أي بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة. وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة. وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 133 ألفا و495، بينما وصل عدد الوفيات إلى 18 ألفا و100، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
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كوريا - كورونا

عودة الحياة لطبيعتها في ووهان بؤرة تفشي «كورونا»

عادت الحياة مجددا إلى مدينة ووهان الصينية، بعد أكثر من شهرين على الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حيث أعيد افتتاح مراكز التسوق والمتاجر، ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" قال إن ووهان ظهرت كأنها مدينة تحاول الاستيقاظ من جديد، بعد 76 يوما من شلل الحياة، كان إغلاقا شديدا وقاسيا وأجبرت الظروف على أن تكون الناس محصورة فى بيوتها لأكثر من شهرين غير قادرة على المغادرة حتى للحصول على هواء نقى، لكن حاليا عادت حركة السير إلى شكلها الطبيعى وبدأت الناس بتكملة الحياة مع تفاؤل حذر، وأشارت الشبكة إلى أن الناس فى ووهان يعلمون أن الأمور يمكنها أن تتغير بشكل مفاجئ.
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الصحة العالمية: لا يمكن حاليا تحديد مصدر «كورونا»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكنها أكدت أن مصدره حيواني. وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكشي كاساي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنه لم يتم التوصل إلى نتائج تتعلق بمصدر فيروس كورونا، المسبب لوباء "كوفيد-19" حتى الآن، مضيفا أن الأدلة المتوفرة حتى اللحظة تشير إلى أن أصل فيروس كورونا "حيواني"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
كورونا - الصين

مختبر ووهان: مستحيل أن نكون مسؤولين عن «كورونا»

قال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في وسط الصين، متحدثا لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية، اليوم الأحد: "من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنا"، مؤكدا أنه لا يمكن للإنسان تصنيع فيروس مثل كورونا وأن هذا الأمر يتخطى قدرة وذكاء البشر، كما أن بلاده شاركت كل المعلومات المتاحة لديها عن الفيروس مع منظمة الصحة العالمية، منذ اليوم الأول.
دونالد ترامب

ترامب: أمور غريبة تحيط بأصل فيروس «كورونا»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمورا غريبة كثيرة تحدث فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "الحكومة تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين، فهناك أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك". ويعد مصدر الفيروس لغزا، ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن الفيروس بدأ أصلا في الخفافيش، وذكرت محطة "فوكس نيوز" سابقا، أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.
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