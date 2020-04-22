الصحة العالمية: كورونا لم يصنع في مختبر.. ومصدره حيوان

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م

منظمة الصحة العالمية

أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة شايب، أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن مصدر فيروس كورونا المستجد، نشأ أواخر العام الماضي من الحيوانات في الصين، ولم يتم تصنيعه أو إنتاجه في أحد المختبرات كما زُعم. ونقلت صحيفة "يو اس ايه توداي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن شايب، قولها خلال تصريح لصحفية في جنيف: "من المحتمل أن يكون الفيروس من أصل حيواني"، وأشارت المتحدثة إلى أن جميع الأدلة المتوفرة تدل على أنه لم ينتج ولم يتم التلاعب به في المختبرات أو في مكان آخر وأن الخفافيش هي موطنه البيئي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن 70% من الفيروسات الجديدة مصدرها حيواني، من بينها فيروسات مثل إيبولا والطاعون وفيروس كورونا، وحذرت من اتباع "النظريات الزائفة". مشيرة إلى ضرورة التركيز على الحقائق فقط، حول أصول الفيروس الذي سبب الجائحة. تأتي تصريحات هيئة الصحة العالمية بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي،