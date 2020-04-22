عودة الحياة لطبيعتها في ووهان بؤرة تفشي «كورونا»

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٨ م

عودة الحياة لمدينة ووهان - تعبيرية

عادت الحياة مجددا إلى مدينة ووهان الصينية، بعد أكثر من شهرين على الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حيث أعيد افتتاح مراكز التسوق والمتاجر، ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" قال إن ووهان ظهرت كأنها مدينة تحاول الاستيقاظ من جديد، بعد 76 يوما من شلل الحياة، كان إغلاقا شديدا وقاسيا وأجبرت الظروف على أن تكون الناس محصورة فى بيوتها لأكثر من شهرين غير قادرة على المغادرة حتى للحصول على هواء نقى، لكن حاليا عادت حركة السير إلى شكلها الطبيعى وبدأت الناس بتكملة الحياة مع تفاؤل حذر، وأشارت الشبكة إلى أن الناس فى ووهان يعلمون أن الأمور يمكنها أن تتغير بشكل مفاجئ.

ومع هذا فإن طرق الفحص الموجودة حاليًا شديدة -إلى حد ما- للدخول إلى ووهان، فبالنسبة لمعظم المواطنين الأمر بسيط. وكشف مراسل الشبكة الأمريكية، أن الناس فى ووهان تحاول تجاوز هذه الفترة الصعبة، ويقومون بذلك من خلال الاستفادة مما لديهم الآن فى هذه اللحظة. من ناحية أخرى، سجل بر الصين الرئيسى 30 إصابة جديدة