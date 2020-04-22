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عودة الحياة لطبيعتها في ووهان بؤرة تفشي «كورونا»

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٨ م
عودة الحياة لمدينة ووهان - تعبيرية
عودة الحياة لمدينة ووهان - تعبيرية
عادت الحياة مجددا إلى مدينة ووهان الصينية، بعد أكثر من شهرين على الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حيث أعيد افتتاح مراكز التسوق والمتاجر، ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" قال إن ووهان ظهرت كأنها مدينة تحاول الاستيقاظ من جديد، بعد 76 يوما من شلل الحياة، كان إغلاقا شديدا وقاسيا وأجبرت الظروف على أن تكون الناس محصورة فى بيوتها لأكثر من شهرين غير قادرة على المغادرة حتى للحصول على هواء نقى، لكن حاليا عادت حركة السير إلى شكلها الطبيعى وبدأت الناس بتكملة الحياة مع تفاؤل حذر، وأشارت الشبكة إلى أن الناس فى ووهان يعلمون أن الأمور يمكنها أن تتغير بشكل مفاجئ.
ومع هذا فإن طرق الفحص الموجودة حاليًا شديدة -إلى حد ما- للدخول إلى ووهان، فبالنسبة لمعظم المواطنين الأمر بسيط. وكشف مراسل الشبكة الأمريكية، أن الناس فى ووهان تحاول تجاوز هذه الفترة الصعبة، ويقومون بذلك من خلال الاستفادة مما لديهم الآن فى هذه اللحظة. من ناحية أخرى، سجل بر الصين الرئيسى 30 إصابة جديدة
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كورونا والحجر الصحي (8)

فرنسا تُسجل 544 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج من كورونا في مستشفيات البلاد انخفض من 30106 إلى 29741 خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ قال المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، إن 544 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاد خلال الفترة نفسها، كاشفًا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في فرنسا ارتفع من 117324 إلى 119151 خلال الساعات الـ 24 الماضية. كانت السلطات الصحية الفرنسية أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 531 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
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منظمة الصحة العالمية: كورونا سيكون معنا لمدة طويلة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد سيبقى بين البشر على مدى زمن طويل، محذرة من موجات جديدة للجائحة حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إن معظم بؤر تفشي فيروس كورونا في أوروبا تشهد استقرارا أو تراجعا، محذرًا من احتمال تدهور حاد للأوضاع في مناطق أخرى بالعالم، مبينا: «على الرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة، إلا أننا نشاهد توجهات مقلقة مرتفعة في إفريقيا، والأمريكيتين الوسطى والجنوبية، وكذلك أوروبا الوسطى».
كورونا والحجر الصحي (11)

إصابة 123 نزيلا بفيروس كورونا في سجن بالفلبين

قال مسؤولون في الفلبين، اليوم الأربعاء، إن أحد السجون في البلاد يعاني من انتشار كبير لفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب 123 نزيلا بالفيروس، إذ يزيد ذلك من مخاوف لدى النشطاء من مخاطر انتشار العدوى في أحد أكثر السجون ازدحاما في العالم. وقال رئيس بلدية مدينة سيبو، إن مبنى جديدا بالسجن يمكنه استيعاب ثلاثة آلاف شخصا سيستخدم كمنشأة عزل لاحتواء التفشي الذي أدى لتسجيل 40 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في ثاني أكبر مدن الفلبين، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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عدد وفيات كورونا في بريطانيا يتخطى 18 ألف شخص

قالت وزراة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة، بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 18100، أي بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة. وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة. وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 133 ألفا و495، بينما وصل عدد الوفيات إلى 18 ألفا و100، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
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كوريا - كورونا

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية القول، في تقريرها اليومي، إن من بين الحالات الجديدة هناك 9 حالات قادمة من الخارج، إلى جانب 7 حالات التقطت العدوى داخل البلاد، ولم يتم تسجيل حالات وفاة يوم أمس السبت في البر الرئيسي، ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الصين 82 ألفا و735 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب 4 آلاف و632 حالة وفاة.
كورونا - الصين

مختبر ووهان: مستحيل أن نكون مسؤولين عن «كورونا»

قال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في وسط الصين، متحدثا لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية، اليوم الأحد: "من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنا"، مؤكدا أنه لا يمكن للإنسان تصنيع فيروس مثل كورونا وأن هذا الأمر يتخطى قدرة وذكاء البشر، كما أن بلاده شاركت كل المعلومات المتاحة لديها عن الفيروس مع منظمة الصحة العالمية، منذ اليوم الأول.
أكبر سوق للحيوانات الحية في ووهان

الصين تعيد فتح أكبر سوق للحيوانات في ووهان بشروط

أعادت السلطات الصينية فتح أكبر أسواق الحيوانات الحية في مدينة ووهان، مهد فيروس كورونا، رغم ما يرجح عن ارتباطه بنشر المرض، وبحسب ما أفادت وسائل إعلام في الصين، اليوم الأربعاء، فقد استأنفت نحو 90% من متاجر سوق "بيشازو" عملها، بعد رفع الإغلاق الذي فرضته السلطات، في شهر يناير الماضي، لاحتواء الفيروس، وانتشرت مقاطع فيديو تظهر بائعين داخل أكشاكهم وهم يعرضون حيوانات بحرية حية أمام المتسوقين، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وتبلغ مساحة "بيشازو" الذي يعرف بـ"السوق الرطب" نحو 116 هتكارا، أي ما يعادل 65 ملعب كرة قدم، وفيها أكثر من 3600 متجر صغير.
فيروس- كورونا (15)

بكين تتحول إلى حصن منيع خوفًا من عودة «كورونا»

أغلقت بكين حدودها فعليا أمام الغرباء بإجراءات صارمة لحماية العاصمة المركزية ضد تهديد وصول موجة ثانية من عدوى وباء كوفيد-19 من مناطق أخرى. وبعد السيطرة على الوباء إلى حد كبير، منعت الصين الأجانب من دخول البلاد مع قلق السلطات من زيادة الحالات المستوردة من الخارج، على الرغم من أن معظمهم من المواطنين الصينيين. لكن بكين ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث فرضت حجرا صحيا صارما لمدة 14 يوما على الواصلين من أجزاء أخرى من الصين، حتى لو كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية، وهو إجراء غير مطلوب في مدن صينية أخرى.
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