ترامب: تدمير أي زوارق إيرانية تستفز سفنًا أمريكية

٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١١ م

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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه وجه أمرا للبحرية الأمريكية بتدمير أي زورق إيراني في حال استفز سفنا أمريكية أو ضايقها. وكتب ترامب على حسابه الرسمي في تويتر: "أمرت البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر". وذكر البنتاجون أن طهران أجرت قبل أسبوع "مناورات خطيرة" في البحر، وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني "اقتربت مرات عدة" من 6 سفن حربية أمريكية كانت تقوم بمهمة مراقبة في الخليج العربي، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأفاد بيان للجيش الأمريكي، بأنه في مرحلة ما، اقتربت الزوارق الإيرانية لمسافة 10 ياردات من السفينة "ماوي" ، التابعة لقوات خفر السواحل الأمريكية . وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعترف الأحد الماضي، أنه خاض مواجهة الأسبوع الماضي مع سفن حربية أمريكية في الخليج. وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية