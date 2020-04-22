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خروج 18 حالة بالدقهلية من العزل بعد تعافيهم من كورونا

تحرير:هالة صقر ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٥ م
كورونا
كورونا
أعلنت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، خروج 18 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من العزل بالمدينة الجامعية، بعد التأكد من تعافيهم من الفيروس بشكل تام، لافتا إلى أنهم استقبلوا خبر تعافيهم بالورود والبالونات وسط أجواء فرح وبهجة. وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تمت إعادة تشغيل مستشفى صدر دكرنس بكامل طاقتها بعد تجهيزها من قبل المجتمع المدني، بعد تركيب الفواصل المادية التي تفصل غرف المرضى عن بعضها، لافتا إلى أن هذه الخطوة من أهم الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لأنها ستسعمل على عزل كل مريض عن الآخر.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم تركيب فواصل بالعيادات الخارجية وإعداد مكان مخصص لجلسات الاستنشاق، كما تم التبرع ببعض مستلزمات مكافحة العدوى مثل البدل والنظارات الواقية وماسكات جراحية والمعقمات وتشمل كحول وكلور وجوانتيات لاتكس، وغسالة وثلاجة. ووجه وكيل وزراة الصحة، الشكر لأعضاء المجتمع المدني وأعضاء مجلس
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 169 حالة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية: الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، إن بعد غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان، إذ قال علام في بيان له: «استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية».
مجلس-النواب (3)

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1 يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

نداء بالاسم.. البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديلات قانون الطوارئ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بشكل نهائي، بعد التصويت نداء بالاسم عليه، ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة. وتضمنت تعديلات قانون الطوارئ، إضافة 17 بندًا إضافيًّا لنص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
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فيروس كورونا

صحة الغربية: تحول نتيجة 14 من مصابي كورونا إلى سلبية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، تحول نتيجة تحاليل 14 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من إيجابي إلى سلبي، مؤكدا تعافي 4 حالات، تم السماح لهم بالخروج بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل وإجراء الفحوصات اللازمة بالمدينة الجامعية بطنطا، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ آخر عينة من بين 11 حالة، وبعد ظهور نتائج التحاليل خلال 48 ساعة من الآن، والتأكد من تحولها من إيجابية إلى سلبية سيقرر الأطباء خروجهم من العزل الصحي إلى منازلهم.
كورونا

بعد تعافيهم.. مغادرة 10 من مصابي كورونا عزل الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس، تعافي 10 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية وخروجهم من المدينة الجامعية بالمنصورة، لافتا إلى أنهم من مواطني محافظات مختلفة. وتقدم مكي بالشكر لجامعة المنصورة وشعب الدقهلية على مشاركتهم الإيجابية التي تساعد الفريق الطبي في تأدية مهام عمله، وطالب الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الصدد تحت شعار “إلزم بيتك تحمي نفسك وأهلك وبلدك”.
كورونا والحجر الصحي (6)

الدقهلية تخلد اسم الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا

بعد تجمهر أهالي قرية "شبرا البهو"، اليوم السبت، اعتراضا على دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا خوفا من انتقال العدوى إليهم. اتخذ الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قرارا بإطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، البالغة من العمر 64 سنة، والمتوفاة بسبب فيروس كورونا على مدرسة شبرا البهو الابتدائية، بمركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية. وأكد محافظ الدقهلية، أن إطلاق اسم الطبيبة على المدرسة جاء تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها في ظل الأزمة الحالية.
كورونا والحجر الصحي (8)

تفاصيل رفض أهالي شبرا البهو دفن طبيبة متوفاة بكورونا

في الوقت الذي أظهر فيه أزمة فيروس كورونا العديد من المواقف الإنسانية بين المواطنين، إلا أنها أيضا كشفت الوجه اللإنساني عند البعض، وهذا الوجه جسده مشهد انتفضت له دا الإفتاء كي تحرمه وتجرمه، وهو تجمهر أهالى قرية "شبرا البهو" التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، لرفض دفن جثمان طبيبة متوفاه بسبب كورونا حيث منع الأهالي دخول الإسعاف الذي يحمل جثمانها لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية، معللين ذلك بتخوفهم من نقل العدوى من الجثمان إلى أهالى القرية. وأشعل الأهالي النيران في أكوام قش الأرز مرددين هتافات ضد دفن الطبيبة بقريتهم مرددين "كورونا لأ".
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