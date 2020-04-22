خروج 18 حالة بالدقهلية من العزل بعد تعافيهم من كورونا

تحرير:هالة صقر ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٥ م

كورونا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، خروج 18 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من العزل بالمدينة الجامعية، بعد التأكد من تعافيهم من الفيروس بشكل تام، لافتا إلى أنهم استقبلوا خبر تعافيهم بالورود والبالونات وسط أجواء فرح وبهجة. وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تمت إعادة تشغيل مستشفى صدر دكرنس بكامل طاقتها بعد تجهيزها من قبل المجتمع المدني، بعد تركيب الفواصل المادية التي تفصل غرف المرضى عن بعضها، لافتا إلى أن هذه الخطوة من أهم الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لأنها ستسعمل على عزل كل مريض عن الآخر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم تركيب فواصل بالعيادات الخارجية وإعداد مكان مخصص لجلسات الاستنشاق، كما تم التبرع ببعض مستلزمات مكافحة العدوى مثل البدل والنظارات الواقية وماسكات جراحية والمعقمات وتشمل كحول وكلور وجوانتيات لاتكس، وغسالة وثلاجة. ووجه وكيل وزراة الصحة، الشكر لأعضاء المجتمع المدني وأعضاء مجلس