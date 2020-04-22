الكاف: البطولات القارية لن تعود إلا في هذه الحالة

تحرير:علي الزيني ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٣ م

الاتحاد الإفريقي

قال التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم، أن عودة استئناف مباريات كرة القدم في البطولات القارية، لن يحدث إلا في حالة الانتهاء من فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث بوشماوي في تصريحات نقلتها صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، قائلا:" تعليمات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو واضحة بخصوص استئناف المسابقات وهم عدم اللعب إلا بعد الانتهاء من وباء كورونا والذي يهدد العالم حاليًا.

وأوضح بوشماوي :"حتى الآن لا نعرف موعد نهاية الفيروس سواء كان بعد شهر أو ستة أشهر أو حتى 12 شهرًا، تعليمات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الصحة أولاً". وأكمل :"علينا أن نكون يقظين بشأن الانتشار المحتمل للفيروس في ثلاثة إلى ستة أشهر المقبلة، قارة أفريقيا تغلبت في وقت سابق على أزمات صحية عديدة مثل فيروس

وأوضح بوشماوي :"حتى الآن لا نعرف موعد نهاية الفيروس سواء كان بعد شهر أو ستة أشهر أو حتى 12 شهرًا، تعليمات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الصحة أولاً".



وأكمل :"علينا أن نكون يقظين بشأن الانتشار المحتمل للفيروس في ثلاثة إلى ستة أشهر المقبلة، قارة أفريقيا تغلبت في وقت سابق على أزمات صحية عديدة مثل فيروس إيبولا، وهذا ما يدعو للتفاؤل".



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن عن تأجيل موعد دور نصف النهائي والنهائي من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا.



وكان من المقرر إقامة المباراة النهائية للكونفدرالية يوم 24 مايو المقبل على ملعب استاد الأمير مولاي عبد الله في المغرب، ونهائي دوري الأبطال يوم 29 من الشهر نفسه في دوالا بالكاميرون.