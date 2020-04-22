سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السيسي عن كوبري العروبة: الدق في دماغي.. بس مش هبطل شغل

تحرير:هالة صقر ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٥ م
الرئيس عبدالفتاح السيسي - أرشيفية
الرئيس عبدالفتاح السيسي - أرشيفية
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن هناك شكوى وردت إليه بشأن مواصلة العمل على إنشاء كوبري العروبة ليلا، مؤكدا أن العمل سيظل مستمرا، موضحا: "قالوا لي خلي الناس تبطل شغل بالليل، قلت لهم والله العظيم الدق في دماغي 24 ساعة، بس أنا مش هبطل". وأضاف السيسي، خلال حضوره افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، أن إنشاء الكباري يكلف الدولة أموالا هائلة، والدولة تسير بمعدلات إيجابية، و"نحن نحرص على أن نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم، وهنأمن العمالة أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع".
وأضاف الرئيس السيسي "أي حد عاوز يشتغل من فضلك اطلع على العاصمة ورشيد والعلمين فيه شغل"، متابعا بأن الحكومة تعمل ليلًا ونهارًا من أجل معدلات النمو التي كنا نحلم بيها، ونحن مصرون على العمل بالمعدلات ذاتها وأكثر. ووجّه الرئيس، سؤالا إلى اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن سبب تأخر
اقرأ المزيد
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 169 حالة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية: الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، إن بعد غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان، إذ قال علام في بيان له: «استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية».
مجلس-النواب (3)

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1 يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

نداء بالاسم.. البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديلات قانون الطوارئ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بشكل نهائي، بعد التصويت نداء بالاسم عليه، ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة. وتضمنت تعديلات قانون الطوارئ، إضافة 17 بندًا إضافيًّا لنص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسى

«مش هنسيبكم».. السيسي يطمئن العالقين في الخارج

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه تم إعداد خطة لعودة كل المصريين العالقين في الخارج، بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الهجرة والخارجية والداخلية والدفاع والصحة، قائلا: "أنا بطمن كل المصريين اللى بيسمعوني حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم"، مضيفا خلال كلمته، في حفل افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى 2، أن عدد المصريين العالقين في الخارج، 3 آلاف و500 مواطن، و"نحن ملتزمون بعودة كل العالقين، وهييجوا في أقرب فرصة، بس عايزين الناس تساعدنا، لازم لما ترجع تدخل حجر صحي، لازم تبقى متواجد في إقامة جيدة".
السيسي (5)

إسقاط الضريبة ودعم المصدرين.. قرارات جديدة للسيسي لمواجهة كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، مع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: لدينا رصيد سلع يكفي أكثر من 3 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جميع السلع متوفرة، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر، موضحًا في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس، أنه يتم التأكد يوميًا من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أن الأسبوع المقبل هاما جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية في مواجهة فيروس كورونا. وأشار رئيس الوزراء أن متوسط حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سيرتفع خلال الأسبوع المقبل لكنها لا تزال في المستويات المتوقعة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]