السيسي عن كوبري العروبة: الدق في دماغي.. بس مش هبطل شغل

تحرير:هالة صقر ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٥ م

الرئيس عبدالفتاح السيسي - أرشيفية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن هناك شكوى وردت إليه بشأن مواصلة العمل على إنشاء كوبري العروبة ليلا، مؤكدا أن العمل سيظل مستمرا، موضحا: "قالوا لي خلي الناس تبطل شغل بالليل، قلت لهم والله العظيم الدق في دماغي 24 ساعة، بس أنا مش هبطل". وأضاف السيسي، خلال حضوره افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، أن إنشاء الكباري يكلف الدولة أموالا هائلة، والدولة تسير بمعدلات إيجابية، و"نحن نحرص على أن نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم، وهنأمن العمالة أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع".

وأضاف الرئيس السيسي "أي حد عاوز يشتغل من فضلك اطلع على العاصمة ورشيد والعلمين فيه شغل"، متابعا بأن الحكومة تعمل ليلًا ونهارًا من أجل معدلات النمو التي كنا نحلم بيها، ونحن مصرون على العمل بالمعدلات ذاتها وأكثر. ووجّه الرئيس، سؤالا إلى اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن سبب تأخر