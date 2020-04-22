سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نداء بالاسم.. البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديلات قانون الطوارئ

تحرير:أحمد جاد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥١ م
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بشكل نهائي، بعد التصويت نداء بالاسم عليه، ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة. وتضمنت تعديلات قانون الطوارئ، إضافة 17 بندًا إضافيًّا لنص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وجاءت التعديلات كالتالي: بند (7): تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة، بهدف تلقي العلم جزئياً أو كليًّا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة. بند (8): تعطيل العمل جزئيًّا أو كليًّا ولمدة محددة بالوزارات
اقرأ المزيد
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تسجيل 169 حالة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية: الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، إن بعد غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان، إذ قال علام في بيان له: «استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية».
مجلس-النواب (3)

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1 يوليو 2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة 9 مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.
السيسى

«مش هنسيبكم».. السيسي يطمئن العالقين في الخارج

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه تم إعداد خطة لعودة كل المصريين العالقين في الخارج، بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة الهجرة والخارجية والداخلية والدفاع والصحة، قائلا: "أنا بطمن كل المصريين اللى بيسمعوني حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكم"، مضيفا خلال كلمته، في حفل افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى 2، أن عدد المصريين العالقين في الخارج، 3 آلاف و500 مواطن، و"نحن ملتزمون بعودة كل العالقين، وهييجوا في أقرب فرصة، بس عايزين الناس تساعدنا، لازم لما ترجع تدخل حجر صحي، لازم تبقى متواجد في إقامة جيدة".
اقرأ المزيد من الأخبار
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

لمواجهة كورونا.. النواب يوافق على تعديلات قانون الطوارئ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، وقرر المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة. كما وافق المجلس على عدد من التعديلات في مشروع القانون لضبط الصياغة القانونية والدستورية في البنود 8، 12، 13 بالمادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958. وأوضح المجلس، أن فيروس كورونا المستجد COVID-19 اجتاح العالم أجمع، ووضع شعوب العالم أمام تحد حقيقي.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-غياب-الاعضاء

شبهة وجدل حاد.. لماذا رفضت «تشريعية النواب» تعديل المادة 7 من قانون الطوارئ؟

ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة نبيل الجمل وكيل اللجنة، التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985، والتي انتهت إلى الموافقة على تعديل بعض الأحكام، ورفضت خلال اجتماعها اليوم السبت، تعديل المادة رقم 7 من مشروع القانون لوجود شبهة عدم دستورية، ودارت حول تعديلها مناقشات حادة، إذ تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة كما جاءت في مشروع الحكومة، قائلا: "نحن نحمي حق الإنسان في حياته واستمرارها، وقوات الأمن تعمل على ذلك، لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقي أن يكون هناك قاضٍ عسكري في ظرف استثنائي".
مجلس-النواب (3)

«تشريعية النواب» توافق على تعديل بعض مواد قانون الطوارئ

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
مجلس-النواب

«تشريعية النواب» تناقش تعديل «الطوارئ» وسط إجراءات استثنائية

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، صباح غدا السبت، اجتماعا، بمقر البرلمان، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ويوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة، أن التعديل يأتي نظرا لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان الطوارئ ينبغي أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور الضرورية التي كشف عنها الواقع المستجد الذي تتعرض له البلاد، لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]