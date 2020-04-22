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عدد وفيات كورونا في بريطانيا يتخطى 18 ألف شخص

تحرير:وكالات ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٧ م
كورونا
كورونا
قالت وزراة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة، بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 18100، أي بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة. وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة. وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 133 ألفا و495، بينما وصل عدد الوفيات إلى 18 ألفا و100، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء قد ارتفعت بشكل ملحوظ في كل من إنجلترا وويلز، بعدما نبه مكتب الإحصاءات البريطاني أن مصابين كثيرين لم يدخلوا المستشفيات بسبب المرض لكنهم فارقوا الحياة في بيوتهم أو داخل دور رعاية المسنين ومنشآت أخرى.وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس الثلاثاء، إن تجربة سريرية
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كورونا والحجر الصحي (8)

فرنسا تُسجل 544 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج من كورونا في مستشفيات البلاد انخفض من 30106 إلى 29741 خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ قال المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، إن 544 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاد خلال الفترة نفسها، كاشفًا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في فرنسا ارتفع من 117324 إلى 119151 خلال الساعات الـ 24 الماضية. كانت السلطات الصحية الفرنسية أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 531 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
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منظمة الصحة العالمية: كورونا سيكون معنا لمدة طويلة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد سيبقى بين البشر على مدى زمن طويل، محذرة من موجات جديدة للجائحة حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إن معظم بؤر تفشي فيروس كورونا في أوروبا تشهد استقرارا أو تراجعا، محذرًا من احتمال تدهور حاد للأوضاع في مناطق أخرى بالعالم، مبينا: «على الرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة، إلا أننا نشاهد توجهات مقلقة مرتفعة في إفريقيا، والأمريكيتين الوسطى والجنوبية، وكذلك أوروبا الوسطى».
كورونا والحجر الصحي (11)

إصابة 123 نزيلا بفيروس كورونا في سجن بالفلبين

قال مسؤولون في الفلبين، اليوم الأربعاء، إن أحد السجون في البلاد يعاني من انتشار كبير لفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب 123 نزيلا بالفيروس، إذ يزيد ذلك من مخاوف لدى النشطاء من مخاطر انتشار العدوى في أحد أكثر السجون ازدحاما في العالم. وقال رئيس بلدية مدينة سيبو، إن مبنى جديدا بالسجن يمكنه استيعاب ثلاثة آلاف شخصا سيستخدم كمنشأة عزل لاحتواء التفشي الذي أدى لتسجيل 40 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في ثاني أكبر مدن الفلبين، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كوريا - كورونا

عودة الحياة لطبيعتها في ووهان بؤرة تفشي «كورونا»

عادت الحياة مجددا إلى مدينة ووهان الصينية، بعد أكثر من شهرين على الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حيث أعيد افتتاح مراكز التسوق والمتاجر، ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" قال إن ووهان ظهرت كأنها مدينة تحاول الاستيقاظ من جديد، بعد 76 يوما من شلل الحياة، كان إغلاقا شديدا وقاسيا وأجبرت الظروف على أن تكون الناس محصورة فى بيوتها لأكثر من شهرين غير قادرة على المغادرة حتى للحصول على هواء نقى، لكن حاليا عادت حركة السير إلى شكلها الطبيعى وبدأت الناس بتكملة الحياة مع تفاؤل حذر، وأشارت الشبكة إلى أن الناس فى ووهان يعلمون أن الأمور يمكنها أن تتغير بشكل مفاجئ.
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كورونا والحجر الصحي (15)

خلال 24 ساعة.. وفاة 861 مصابا بكورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء، وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف. ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر عن وزارة الصحة البريطانية. ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
بريطانيا - كورونا

أكبر حصيلة يومية.. 936 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة. وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في انجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصا بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.
فيروس- كورونا (7)

أكبر ارتفاع يومي.. 786 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخر في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بمعدل غير مسبوق بلغ 786 حالة جديدة وسط تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء في بيان لها، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 786 حالة، ليصل إلى نقطة 6159 بعد أن كان عند مستوى 5373 أمس الاثنين، وفقا لروسيا لما ذكرته اليوم.
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