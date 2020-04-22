عدد وفيات كورونا في بريطانيا يتخطى 18 ألف شخص

تحرير:وكالات ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٧ م

كورونا

قالت وزراة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة، بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 18100، أي بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة. وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة. وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 133 ألفا و495، بينما وصل عدد الوفيات إلى 18 ألفا و100، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء قد ارتفعت بشكل ملحوظ في كل من إنجلترا وويلز، بعدما نبه مكتب الإحصاءات البريطاني أن مصابين كثيرين لم يدخلوا المستشفيات بسبب المرض لكنهم فارقوا الحياة في بيوتهم أو داخل دور رعاية المسنين ومنشآت أخرى.وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أمس الثلاثاء، إن تجربة سريرية