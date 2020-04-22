إصابة 123 نزيلا بفيروس كورونا في سجن بالفلبين

تحرير:وكالات ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م

كورونا

قال مسؤولون في الفلبين، اليوم الأربعاء، إن أحد السجون في البلاد يعاني من انتشار كبير لفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب 123 نزيلا بالفيروس، إذ يزيد ذلك من مخاوف لدى النشطاء من مخاطر انتشار العدوى في أحد أكثر السجون ازدحاما في العالم. وقال رئيس بلدية مدينة سيبو، إن مبنى جديدا بالسجن يمكنه استيعاب ثلاثة آلاف شخصا سيستخدم كمنشأة عزل لاحتواء التفشي الذي أدى لتسجيل 40 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في ثاني أكبر مدن الفلبين، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وكشفت السلطات 18 حالة في سجن بمدينة كيزون بإقليم العاصمة مانيلا، بينهم 9 من العاملين بالسجن، كما تحدثت وسائل الإعلام عن إصابات في سجون أخرى، ولا توجد تفاصيل بشأن المصدر المحتمل للتفشي.ويطالب نشطاء في أنحاء العالم الحكومات بإخلاء سبيل السجناء السياسيين.وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذا الشهر من احتمال