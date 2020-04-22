منظمة الصحة العالمية: كورونا سيكون معنا لمدة طويلة

تحرير:وكالات ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٩ م

كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد سيبقى بين البشر على مدى زمن طويل، محذرة من موجات جديدة للجائحة حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إن معظم بؤر تفشي فيروس كورونا في أوروبا تشهد استقرارا أو تراجعا، محذرًا من احتمال تدهور حاد للأوضاع في مناطق أخرى بالعالم، مبينا: «على الرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة، إلا أننا نشاهد توجهات مقلقة مرتفعة في إفريقيا، والأمريكيتين الوسطى والجنوبية، وكذلك أوروبا الوسطى».

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «هذا الفيروس سيكون معنا لمدة طويلة، وقد يتم اشتعاله من جديد بسهولة»، مشددًا على وجود ثغرات كبيرة في الدفاع العالمي من الفيروس، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة تتميز فيها الأوضاع بالأمان التام من الجائحة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. ويواجه العالم، منذ