«الاختيار» يستعين بكلمات السيسي في الفرق بين منسي وعشماوي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٠ م

أحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه عبر «إنستجرام» مقطع من برومو مسلسل "الاختيار" ظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يلقي كلمات من خطاب له يوضح فيه الفارق بين البطل الشهيد أحمد المنسي والخائن هشام عشماوي قبيل إلقاء القبض عليه في ليبيا. وتدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة ويجسد النجم "أمير كرارة"، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، في أثناء التصدي لهجوم إرهابي..

ويقوم "أحمد العوضي" بدور الإرهابي هشام عشماوي، وسيعرض على قنوات ON و ON DRAMA. المسلسل يشارك في بطولته: "إسلام جمال، دينا فؤاد، وضيوف شرف"، أبرزهم: آسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، إياد نصار، والمسلسل هو التعاون الرابع بين المؤلف باهر دويدار، والمخرج بيتر ميمي في الدراما، بعد ثلاثية مسلسل "كلبش". ويكثف