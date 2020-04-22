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«الاختيار» يستعين بكلمات السيسي في الفرق بين منسي وعشماوي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٠ م
أحمد العوضي
أحمد العوضي
نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه عبر «إنستجرام» مقطع من برومو مسلسل "الاختيار" ظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يلقي كلمات من خطاب له يوضح فيه الفارق بين البطل الشهيد أحمد المنسي والخائن هشام عشماوي قبيل إلقاء القبض عليه في ليبيا. وتدور أحداث المسلسل عن قصة الوفاء والخيانة ويجسد النجم "أمير كرارة"، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، في أثناء التصدي لهجوم إرهابي..
ويقوم "أحمد العوضي" بدور الإرهابي هشام عشماوي، وسيعرض على قنوات ON و ON DRAMA. المسلسل يشارك في بطولته: "إسلام جمال، دينا فؤاد، وضيوف شرف"، أبرزهم: آسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، إياد نصار، والمسلسل هو التعاون الرابع بين المؤلف باهر دويدار، والمخرج بيتر ميمي في الدراما، بعد ثلاثية مسلسل "كلبش". ويكثف
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حمدى-الميرغني

«معاناة وحلم».. الميرغني وأوس أوس في «2 في الصندوق»

"شوقة" الذي يجسد دوره حمدي الميرغني، و"زيكا" الذي يجسد دوره أوس أوس، هما شقيقان عمال نظافة يرفض سكان العمارة صعودهما في الأسانسير، و يحلم كلا منهما العمل في الفن، ويأمل الأول في أن يصبح ممثل والآخر مطربا مشهورًا، وتعمل والدتهما إنتصار في مهنة الخياطة، والدهما صلاح عبدالله في مهنة جمع القمامة، ويرتبط "شوقة" بعلاقة حب مع "نونة" ابنة حجاج عبدالعظيم، هي أحداث أولى حلقات مسلسل "2 في الصندوق" يخوض به الماراثون الرمضاني حمدي الميرغني، ومحمد أسامة "أوس أوس" والذي عرض على شاشة قناة mbc مصر.
على-ربيع

الحياة تطرح البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل «عمر ودياب»، للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر، والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، إذ يشارك في المسلسل نهال عنبر، محسن منصور، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي. وتدور الأحداث في إطار كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف بين شابين تتراكم عليهما الديون بسبب الاستدانة من أجل الزواج.
شيكو وماجد

شيكو وهشام ماجد في قسم الشرطة بسبب «اللعبة»

عرضت قناة mbc مصر الحلقة الأولى من مسلسل «اللعبة»، إذ بدأت أحداثه في 1989 عندما تعرف «مازو» هشام ماجد على «وسيم» شيكو في المدرسة، لتبدأ اللعبة ويحاول كلا منهم عمل مقلب في الآخر، وتستمر اللعبة والمقالب حتى بعد أن كبرا في السن، وبسبب مقلب بينها يتم حرق كشك أسفل المنزل، ويذهبان لقسم الشرطة ويفرض الضابط عليهم أن يتوقفوا عن اللعب، وكتابة تعهد على أنفسهم بعدم تكرار اللعب مقابل خروج من القسم. المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.
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يوسف-الشريف (2)

يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
حمدى-الميرغني

بصورة من الكواليس.. «الميرغني» يروج لـ«2 في الصندوق»

شارك حمدي الميرغني جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "2 في الصندوق" الذي يخوض به السباق الرمضاني مع محمد أسامة "أوس أوس "، إذ نشر "الميرغني" صورة جديدة برفقة "أوس أوس، وصلاح عبد الله، وانتصار" على حسابه عبر تويتر علق عليها: "أحلى أب وأم في الدنيا مسلسل اتنين في الصندوق استنونا في رمضان 2020".
يوسف-الشريف (2)

عمرو سمير: مسلسل «النهاية» مصري وليس له علاقة بأي عمل أجنبي

بعد ساعات من طرح الشركة المنتجة لمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، البرومو التشويقي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على قناتي «أون وأون دراما»، تصدر الفنان يوسف الشريف، الترند على موقع تويتر، إذ حاز «البرومو» على إعجاب الجمهور وتكهن البعض أن العمل قد يشبه الأعمال الأجنبية. المؤلف عمرو سمير عاطف قال في تصريحات لـ«التحرير»: «مسلسل النهاية هو خيال علمي يتحدث عن زمن في المستقبل، وبالتالي عندما أتناول كتابة عمل بهذا الشكل لا بد الأخذ بتوقعات العلماء الحقيقيين، لأن لهم توقعات ثابتة فيما يتعلق بوسائل المواصلات والاتصالات وأيضا الملابس.
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

«منسي الأسطورة».. أمير كرارة يروج لمسلسل «الاختيار»

روج الفنان أمير كرارة لمسلسله "الاختيار" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، من خلال بوستر نشره على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، قائلا: "رمضان 2020 الاختيار.. منسي الأسطورة.. سينرجي تامر مرسي، بيتر ميمي، حسين عسر، باهر دويدار"، وقبل أيام طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي للمسلسل على حسابه عبر موقع "فيسبوك" قائلا: "برومو مسلسل الاختيار رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون وأون دراما #منسي_ الأسطورة" .وبعد فترة توقف بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، عاد فريق عمل مسلسل "الاختيار" للتصوير مع اتباع إجراءات الوقاية وتكثيف ساعات العمل.
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