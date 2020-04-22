فرنسا تُسجل 544 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٤ م

كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج من كورونا في مستشفيات البلاد انخفض من 30106 إلى 29741 خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ قال المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، إن 544 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاد خلال الفترة نفسها، كاشفًا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في فرنسا ارتفع من 117324 إلى 119151 خلال الساعات الـ 24 الماضية. كانت السلطات الصحية الفرنسية أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 531 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير الصحة العامة جيروم سالومون، خلال مؤتمر صحفي، أن حصيلة ضحايا الوباء في فرنسا بلغت 20796 حالة وفاة، مشيرًا أن عدد المصابين بكورونا في المستشفيات الفرنسية ينخفض تدريجيا، ووصل حتى الآن إلى 30106 أشخاص، قائلا:« إن عدد المصابين بكورونا في أقسام العناية الصحية وصل اليوم إلى 5433 شخصا، فيما