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فرنسا تُسجل 544 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تحرير:خالد وربي ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٤ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج من كورونا في مستشفيات البلاد انخفض من 30106 إلى 29741 خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ قال المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، إن 544 حالة وفاة جديدة بكورونا تم تسجيلها في البلاد خلال الفترة نفسها، كاشفًا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في فرنسا ارتفع من 117324 إلى 119151 خلال الساعات الـ 24 الماضية. كانت السلطات الصحية الفرنسية أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 531 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
وأكد مدير الصحة العامة جيروم سالومون، خلال مؤتمر صحفي، أن حصيلة ضحايا الوباء في فرنسا بلغت 20796 حالة وفاة، مشيرًا أن عدد المصابين بكورونا في المستشفيات الفرنسية ينخفض تدريجيا، ووصل حتى الآن إلى 30106 أشخاص، قائلا:« إن عدد المصابين بكورونا في أقسام العناية الصحية وصل اليوم إلى 5433 شخصا، فيما
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منظمة الصحة العالمية: كورونا سيكون معنا لمدة طويلة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد سيبقى بين البشر على مدى زمن طويل، محذرة من موجات جديدة للجائحة حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، إن معظم بؤر تفشي فيروس كورونا في أوروبا تشهد استقرارا أو تراجعا، محذرًا من احتمال تدهور حاد للأوضاع في مناطق أخرى بالعالم، مبينا: «على الرغم من أن الأرقام لا تزال منخفضة، إلا أننا نشاهد توجهات مقلقة مرتفعة في إفريقيا، والأمريكيتين الوسطى والجنوبية، وكذلك أوروبا الوسطى».
كورونا والحجر الصحي (11)

إصابة 123 نزيلا بفيروس كورونا في سجن بالفلبين

قال مسؤولون في الفلبين، اليوم الأربعاء، إن أحد السجون في البلاد يعاني من انتشار كبير لفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب 123 نزيلا بالفيروس، إذ يزيد ذلك من مخاوف لدى النشطاء من مخاطر انتشار العدوى في أحد أكثر السجون ازدحاما في العالم. وقال رئيس بلدية مدينة سيبو، إن مبنى جديدا بالسجن يمكنه استيعاب ثلاثة آلاف شخصا سيستخدم كمنشأة عزل لاحتواء التفشي الذي أدى لتسجيل 40 بالمئة من إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في ثاني أكبر مدن الفلبين، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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عدد وفيات كورونا في بريطانيا يتخطى 18 ألف شخص

قالت وزراة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات في المستشفيات بالمملكة المتحدة، بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 18100، أي بزيادة 763 مقارنة مع الأرقام التي نشرت قبل 24 ساعة. وتأتي هذه الزيادة الجديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد مقارنة مع ارتفاع بلغ 828 في الساعات الأربع والعشرين السابقة. وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى أكثر من 133 ألفا و495، بينما وصل عدد الوفيات إلى 18 ألفا و100، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.
كوريا - كورونا

عودة الحياة لطبيعتها في ووهان بؤرة تفشي «كورونا»

عادت الحياة مجددا إلى مدينة ووهان الصينية، بعد أكثر من شهرين على الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حيث أعيد افتتاح مراكز التسوق والمتاجر، ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" قال إن ووهان ظهرت كأنها مدينة تحاول الاستيقاظ من جديد، بعد 76 يوما من شلل الحياة، كان إغلاقا شديدا وقاسيا وأجبرت الظروف على أن تكون الناس محصورة فى بيوتها لأكثر من شهرين غير قادرة على المغادرة حتى للحصول على هواء نقى، لكن حاليا عادت حركة السير إلى شكلها الطبيعى وبدأت الناس بتكملة الحياة مع تفاؤل حذر، وأشارت الشبكة إلى أن الناس فى ووهان يعلمون أن الأمور يمكنها أن تتغير بشكل مفاجئ.
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كورونا والحجر الصحي (9)

«الوباء لا يزال مستفحلا».. 531 وفاة بكورونا في فرنسا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 531 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكد مدير الصحة العامة جيروم سالومون، خلال موجز صحفي، أن حصيلة ضحايا الوباء في فرنسا بلغت 20796 حالة وفاة، مشيرًا أن عدد المصابين بكورونا في المستشفيات الفرنسية ينخفض تدريجيا، ووصل حتى الآن إلى 30106 أشخاص، قائلا:« إن عدد المصابين بكورونا في أقسام العناية الصحية وصل اليوم إلى 5433 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين 39181 شخصا».
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 534 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

سجلت السلطات الإيطالية ارتفاعا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تراجع حصيلة الحالات النشطة لليوم الثاني على التوالي، إذ قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 534 حالة جديدة، وبلغ مستوى 24648. ويمثل هذا الرقم الأكبر من نوعه منذ الجمعة، ويشير إلى ارتفاع مستمر لمعدل الوفيات اليومية بمرض "COVID-19" في إيطاليا، حيث كان هذا العدد في إحصائية الأحد 433 حالة والاثنين 454 حالة.ف
كورونا والحجر الصحي (8)

الجزائر تسجل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت تعافي 75 شخصا من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 783. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد دعا الشعب لمزيد من الانضباط واليقظة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
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كورونا يُصيب 668 بحارا على متن حاملة طائرات فرنسية

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، عن إصابة 668 بحارا على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول" بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت الوزارة، إن الفحوص أجريت مساء أمس الثلاثاء وشملت 1767 بحارا يتبع معظمهم لطاقم "شارل ديجول" والباقون لفرقاطة مرافقة لها، أثبتت وجود 688 إصابة بالفيروس، مضيفة أن 31 بحارا من المصابين الـ688 موجودون حاليا في المستشفى العسكري بطولون، وأحدهم تحت العناية المركزة. وبدأت البحرية الفرنسية الأحد الماضي، عملية إنزال تشمل جميع أفراد طاقمي "شارل ديجول" والفرقاطة المرافقة لها لوضعهم قيد الحجر الصحي وتعقيم السفينتين ضد كورونا.
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